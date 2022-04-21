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Навальный подал иск с просьбой исключить его из перечня экстремистов - РИА Новости, 21.04.2022
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Навальный подал иск с просьбой исключить его из перечня экстремистов
Навальный подал иск с просьбой исключить его из перечня экстремистов - РИА Новости, 21.04.2022
Навальный подал иск с просьбой исключить его из перечня экстремистов
Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск Алексея Навального к Росфинмониторингу с требованием исключить его из перечня экстремистов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T22:48
2022-04-21T22:48
происшествия
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
ив роше
алексей навальный
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск Алексея Навального к Росфинмониторингу с требованием исключить его из перечня экстремистов, сообщили РИА Новости в суде."Административное заявление Навального А.А. к Федеральной службе по финансовому мониторингу зарегистрировано судом 21 апреля", - рассказал собеседник агентства.Дата рассмотрения иска к настоящему моменту не назначена.Навальный включен в перечень Росфинмониторинга физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Ранее Навальный уже подал к колониям, где он сейчас отбывает срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Лефортовский суд Москвы в марте приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду. В апреле суд сообщил, что поступила апелляционная жалоба на этот приговор.
https://ria.ru/20220322/navalnyy-1779461742.html
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происшествия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), ив роше, алексей навальный
22:48 21.04.2022
 
Навальный подал иск с просьбой исключить его из перечня экстремистов

Навальный подал иск к Росфинмониторингу с просьбой исключить его из перечня экстремистов

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoБлогер Алексей Навальный
Блогер Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Блогер Алексей Навальный. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск Алексея Навального к Росфинмониторингу с требованием исключить его из перечня экстремистов, сообщили РИА Новости в суде.
"Административное заявление Навального А.А. к Федеральной службе по финансовому мониторингу зарегистрировано судом 21 апреля", - рассказал собеседник агентства.
Трансляция выездного заседания Лефортовского суда Москвы в исправительной колонии №2, где оглашается приговор Алексею Навальному - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 15:26
Суд приговорил Навального к девяти годам колонии строгого режима
Дата рассмотрения иска к настоящему моменту не назначена.
Навальный включен в перечень Росфинмониторинга физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Ранее Навальный уже подал к колониям, где он сейчас отбывает срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.
В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
Лефортовский суд Москвы в марте приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду. В апреле суд сообщил, что поступила апелляционная жалоба на этот приговор.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
15:19
Суд отклонил апелляцию Навального по иску к ИК-2 о деньгах за работу на СМИ
 
ПроисшествияМоскваФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Ив РошеАлексей Навальный
 
 
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