https://ria.ru/20220421/ekstremisty-1784814623.html

Навальный подал иск с просьбой исключить его из перечня экстремистов

Навальный подал иск с просьбой исключить его из перечня экстремистов - РИА Новости, 21.04.2022

Навальный подал иск с просьбой исключить его из перечня экстремистов

Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск Алексея Навального к Росфинмониторингу с требованием исключить его из перечня экстремистов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T22:48

2022-04-21T22:48

2022-04-21T22:48

происшествия

москва

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

ив роше

алексей навальный

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мещанский суд Москвы зарегистрировал иск Алексея Навального к Росфинмониторингу с требованием исключить его из перечня экстремистов, сообщили РИА Новости в суде."Административное заявление Навального А.А. к Федеральной службе по финансовому мониторингу зарегистрировано судом 21 апреля", - рассказал собеседник агентства.Дата рассмотрения иска к настоящему моменту не назначена.Навальный включен в перечень Росфинмониторинга физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.Ранее Навальный уже подал к колониям, где он сейчас отбывает срок и где проходил лечение, ряд исков по разным поводам. Все они были или отозваны истцом, или отклонены судом.В заключение Навальный попал после того, как в феврале 2021 года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.Лефортовский суд Москвы в марте приговорил Навального к 9 годам колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважении к суду. В апреле суд сообщил, что поступила апелляционная жалоба на этот приговор.

https://ria.ru/20220322/navalnyy-1779461742.html

https://ria.ru/20220421/navalnyy-1784727569.html

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происшествия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), ив роше, алексей навальный