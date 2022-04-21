Губернатор ЯНАО собрал школьников на экскурсию по заводу "Ямал СПГ"
Губернатор ЯНАО Артюхов собрал российских школьников на экскурсию по заводу "Ямал СПГ"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов собрал талантливых школьников со всей страны на экскурсию по заводу "Ямал СПГ" в Сабетте, сообщает пресс-служба главы региона.
Артюхов - самый молодой российский губернатор, ему 34 года. Он также является главой комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика".
"Победители и финалисты конкурса "Большая перемена" со всей страны, одаренные ямальские школьники и представители молодежных сообществ отправились в экскурсионно-образовательную поездку в Сабетту. Школьники посмотрели, как работает крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ", а также пообщались с главой региона", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.
Поездка прошла в рамках федерального образовательного проекта Российского общества "Знание". На Ямал ребят пригласил губернатор округа в ноябре 2021 года на финале конкурса "Большая перемена". Посещение "Ямал СПГ" стало возможным благодаря поддержке ПАО "НОВАТЭК".
"Здесь школьники могут зарядиться энергией наших масштабных проектов. Километры производственных мощностей впечатляют. Очень важно, чтобы ребята чувствовали, что у нас впереди много интересных проектов, на которых у них есть возможности самореализоваться, быть успешными в своей стране", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
Участие в поездке приняли 129 человек. 50 из них – ямальцы, остальные приехали из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Крыма, Бурятии, Татарстана, Пермского края, Калужской и Нижегородской области и других регионов. Ребята увидели уникальные технологические линии по производству сжиженного природного газа, построенные "НОВАТЭКом", самый крупный арт-объект в Арктике – резервуар для хранения сжиженного газа, оформленный в виде банки сгущенки. Сотрудники "Ямал-СПГ" рассказали интересные факты: например, что резервуары такие большие, что в каждый можно посадить два самолета типа Boeing.
В ходе общения с молодыми людьми Артюхов рассказал об истории округа, об освоении богатейших природных ресурсов, строительстве промышленной инфраструктуры в ХХ веке, создании современных уникальных промышленных объектов и перспективах развития региона, уточняет пресс-служба.