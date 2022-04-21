https://ria.ru/20220421/ekskursiya-1784680479.html

Губернатор ЯНАО собрал школьников на экскурсию по заводу "Ямал СПГ"

Губернатор ЯНАО собрал школьников на экскурсию по заводу "Ямал СПГ" - РИА Новости, 21.04.2022

Губернатор ЯНАО собрал школьников на экскурсию по заводу "Ямал СПГ"

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов собрал талантливых школьников со всей страны на экскурсию по заводу "Ямал СПГ" в Сабетте,... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:35

2022-04-21T12:35

2022-04-21T12:35

ямало-ненецкий автономный округ

сабетта

ямал

новатэк

ямал спг

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

российское общество "знание"

дмитрий артюхов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155087/63/1550876389_0:0:3062:1723_1920x0_80_0_0_4137e1fd281d768b12a18c5ae47681c9.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов собрал талантливых школьников со всей страны на экскурсию по заводу "Ямал СПГ" в Сабетте, сообщает пресс-служба главы региона.Артюхов - самый молодой российский губернатор, ему 34 года. Он также является главой комиссии Госсовета по направлению "Молодежная политика"."Победители и финалисты конкурса "Большая перемена" со всей страны, одаренные ямальские школьники и представители молодежных сообществ отправились в экскурсионно-образовательную поездку в Сабетту. Школьники посмотрели, как работает крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ", а также пообщались с главой региона", - говорится в сообщении пресс-службы губернатора.Поездка прошла в рамках федерального образовательного проекта Российского общества "Знание". На Ямал ребят пригласил губернатор округа в ноябре 2021 года на финале конкурса "Большая перемена". Посещение "Ямал СПГ" стало возможным благодаря поддержке ПАО "НОВАТЭК"."Здесь школьники могут зарядиться энергией наших масштабных проектов. Километры производственных мощностей впечатляют. Очень важно, чтобы ребята чувствовали, что у нас впереди много интересных проектов, на которых у них есть возможности самореализоваться, быть успешными в своей стране", - приводятся в сообщении слова Артюхова.Участие в поездке приняли 129 человек. 50 из них – ямальцы, остальные приехали из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Крыма, Бурятии, Татарстана, Пермского края, Калужской и Нижегородской области и других регионов. Ребята увидели уникальные технологические линии по производству сжиженного природного газа, построенные "НОВАТЭКом", самый крупный арт-объект в Арктике – резервуар для хранения сжиженного газа, оформленный в виде банки сгущенки. Сотрудники "Ямал-СПГ" рассказали интересные факты: например, что резервуары такие большие, что в каждый можно посадить два самолета типа Boeing.В ходе общения с молодыми людьми Артюхов рассказал об истории округа, об освоении богатейших природных ресурсов, строительстве промышленной инфраструктуры в ХХ веке, создании современных уникальных промышленных объектов и перспективах развития региона, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20220407/shkolniki-1782260353.html

https://ria.ru/20220415/sady-1783757064.html

https://ria.ru/20220410/zavody-1782778895.html

сабетта

ямал

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сабетта, ямал, новатэк, ямал спг, ямало-ненецкий автономный округ (янао), российское общество "знание", дмитрий артюхов, россия, общество