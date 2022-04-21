https://ria.ru/20220421/dzhonson-1784802592.html
Парламент проверит, врал ли Джонсон о вечеринках во время карантина
Парламент проверит, врал ли Джонсон о вечеринках во время карантина - РИА Новости, 21.04.2022
Парламент проверит, врал ли Джонсон о вечеринках во время карантина
Парламентская комиссия проведет расследование на предмет того, врал ли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон парламенту, когда заявлял, что не нарушал... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T20:51
2022-04-21T20:51
2022-04-21T20:53
в мире
елизавета ii
индия
коронавирус covid-19
борис джонсон
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ЛОНДОН, 21 апр – РИА Новости. Парламентская комиссия проведет расследование на предмет того, врал ли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон парламенту, когда заявлял, что не нарушал антиковидные ограничения на вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна.Предложение о проведении расследования выдвинула Лейбористская партия, которое в четверг поддерживали и члены парламента от Консервативной партии.Сам Джонсон, который находится с визитом в Индии, заявил телеканалу Sky News, что ему абсолютно "нечего скрывать" относительно скандала из-за вечеринок.Решение о проведении парламентского расследования было принято после того, как полиция оштрафовала Джонсона за нарушение антиковидных правил во время локдауна в правительственной резиденции. Ранее во время слушаний в парламенте Джонсон неоднократно заявлял, что не нарушал правил, а мероприятия, в которых он участвовал, он называл "рабочими".На прошлой неделе Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией. На вопрос, уйдет ли он в отставку, Джонсон заявил, что хочет продолжить работу. По его словам, 19 июня в день своего рождения, о котором идёт речь, он работал с 7 утра, провел восемь совещаний, в том числе и встречу по борьбе с COVID-19. Джонсон утверждает, что в этот день в кабинете состоялось "краткое собрание" менее 10 минут, и ему "в голову не приходило", что это могло быть нарушением санитарных правил.Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.
https://ria.ru/20220412/vecherinki-1783206545.html
https://ria.ru/20220329/shtrafy-1780631660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, елизавета ii, индия, коронавирус covid-19, борис джонсон
20:51 21.04.2022 (обновлено: 20:53 21.04.2022)
Парламент проверит, врал ли Джонсон о вечеринках во время карантина
Британский парламент проверит, врал ли Джонсон о вечеринках во время карантина
ЛОНДОН, 21 апр – РИА Новости.
Парламентская комиссия проведет расследование
на предмет того, врал ли премьер-министр Великобритании Борис Джонсон парламенту, когда заявлял, что не нарушал антиковидные ограничения на вечеринках на Даунинг-стрит во время локдауна.
Предложение о проведении расследования выдвинула Лейбористская партия, которое в четверг поддерживали и члены парламента от Консервативной партии.
Сам Джонсон, который находится с визитом в Индии
, заявил телеканалу Sky News
, что ему абсолютно "нечего скрывать" относительно скандала из-за вечеринок.
Решение о проведении парламентского расследования было принято после того, как полиция оштрафовала Джонсона за нарушение антиковидных правил во время локдауна в правительственной резиденции. Ранее во время слушаний в парламенте Джонсон неоднократно заявлял, что не нарушал правил, а мероприятия, в которых он участвовал, он называл "рабочими".
На прошлой неделе Джонсон извинился за вечеринки на Даунинг-стрит во время локдауна по COVID-19 и заявил, что оплатил штраф, выписанный столичной полицией. На вопрос, уйдет ли он в отставку, Джонсон заявил, что хочет продолжить работу. По его словам, 19 июня в день своего рождения, о котором идёт речь, он работал с 7 утра, провел восемь совещаний, в том числе и встречу по борьбе с COVID-19. Джонсон утверждает, что в этот день в кабинете состоялось "краткое собрание" менее 10 минут, и ему "в голову не приходило", что это могло быть нарушением санитарных правил.
Джонсон оказался под шквалом критики и перед угрозой потерять свой пост из-за скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна. Ситуация усугубилась, когда выяснилось, что еще две вечеринки состоялись 16 апреля 2021 года - накануне похорон принца Филиппа, когда в Соединенном Королевстве еще действовали ограничения, а в стране был объявлен национальный траур. Королеве Елизавете II
тогда пришлось сидеть в одиночестве на поминальной службе в церкви. Кабмину пришлось принести извинения перед королевской семьей.