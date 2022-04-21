18:17 21.04.2022 (обновлено: 19:15 21.04.2022)
Forbes сообщил, что Павел Дуров получил гражданство ОАЭ
Forbes: основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров получил гражданство ОАЭ
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Forbes со ссылкой на два источника, близкие к предпринимателю и соцсети.
"Таким образом, Дуров одновременно является гражданином четырех стран: России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ", — говорится в материале.
Один из собеседников сообщил изданию, что паспорт ОАЭ Дуров получил в феврале прошлого года. Отмечается, что для путешествий и деловых поездок он использует документы ОАЭ и Франции, а гражданство Сент-Китс и Невис было необходимо только в первые годы после эмиграции предпринимателя из России.
"Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет там офисов или сотрудников, а число пользователей <…> не превышает восьми процентов", — утверждает Forbes со ссылкой на источник, близкий к Telegram. Добавляется, что срок действия российского паспорта Дурова "уже истек".
Ранее издание писало, что Дуров просит не называть себя российским бизнесменом.