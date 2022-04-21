https://ria.ru/20220421/durov-1784773187.html

Forbes сообщил, что Павел Дуров получил гражданство ОАЭ

Forbes сообщил, что Павел Дуров получил гражданство ОАЭ - РИА Новости, 21.04.2022

Forbes сообщил, что Павел Дуров получил гражданство ОАЭ

Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Forbes со ссылкой на два источника, близкие к предпринимателю РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:17

2022-04-21T18:17

2022-04-21T19:15

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров получил гражданство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает Forbes со ссылкой на два источника, близкие к предпринимателю и соцсети.Один из собеседников сообщил изданию, что паспорт ОАЭ Дуров получил в феврале прошлого года. Отмечается, что для путешествий и деловых поездок он использует документы ОАЭ и Франции, а гражданство Сент-Китс и Невис было необходимо только в первые годы после эмиграции предпринимателя из России."Павел не путешествует в Россию и не держит каких-либо активов в этой стране на протяжении восьми лет. У Telegram нет там офисов или сотрудников, а число пользователей <…> не превышает восьми процентов", — утверждает Forbes со ссылкой на источник, близкий к Telegram. Добавляется, что срок действия российского паспорта Дурова "уже истек".Ранее издание писало, что Дуров просит не называть себя российским бизнесменом.

https://ria.ru/20220331/telegram-1781085964.html

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Кирилл Волков

в мире, технологии, россия, оаэ, сент-китс и невис, telegram, вконтакте, павел дуров, франция