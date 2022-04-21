https://ria.ru/20220421/dopros-1784817254.html

Кадыров показал кадры допроса трех пленных украинских военных

Кадыров показал кадры допроса трех пленных украинских военных - РИА Новости, 21.04.2022

Кадыров показал кадры допроса трех пленных украинских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео допроса трех пленных украинских военных в городе Рубежное в ЛНР. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T23:14

2022-04-21T23:14

2022-04-21T23:14

обострение ситуации в днр и лнр

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вооруженные силы украины

рубежное

луганская народная республика

рамзан кадыров

донбасс

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ГРОЗНЫЙ, 21 апр - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео допроса трех пленных украинских военных в городе Рубежное в ЛНР.На видео один из пленных говорит, что из вооружения ему дали "автомат и четыре рожка". Второй рассказал, что был мобилизован в тыл водителем "и вообще возил картошку", но его обманули. Пленные также жалуются, что их кормили всего один раз за несколько дней, и произносят: "Ахмат – сила"."В ходе проделанной оперативной работы в городе Рубежное ЛНР были взяты в плен трое военнослужащих ВСУ. По их рассказам, они здесь всего два дня. За это время бойцы поняли, что руководство подразделения, в котором они оказались, планирует их обманным путем использовать в качестве пушечного мяса", - написал Кадыров.Глава Чечни назвал решение украинских военных сдаться "самым правильным" и, ссылаясь на слова пленных, отметил, что "в рядах бандитов нет никакого боевого настроя".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.⠀

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в мире, вооруженные силы украины, рубежное, луганская народная республика, рамзан кадыров, донбасс