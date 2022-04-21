Эксперт обозначил причины, которые тянут доллар вниз
Эксперт Зельцер назвал причиной падения доллара и евро западные санкции против России
Электронное табло со знаком доллара. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Доллар, как и евро, ослабевают к рублю на фоне смещения баланса спроса и предложения иностранной валюты, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
По его словам, спрос на валюту падает на фоне сохранения западных санкций, в том числе, на авиаперевозки и технологии и ограничений на трансграничное движение капитала. Предложение валюты на рынке велико, и даже приток частных покупателей вкупе с отменой брокерских комиссий не способен его "переварить".
"Ее продажа по-прежнему идёт на фоне норматива экспортной выручки. Послабления от ЦБ пришли лишь на несырьевой экспорт, а основной вес имеют энергетики, которые и должны в трехдневный срок продавать 80% инвалюты", — пояснил эксперт. По его мнению, обратный откат доллара к 80 рублям возможен после 29 декабря, когда ЦБ вновь понизит ключевую ставку.