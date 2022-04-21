https://ria.ru/20220421/dollar-1784613614.html

Эксперт обозначил причины, которые тянут доллар вниз

Эксперт обозначил причины, которые тянут доллар вниз - РИА Новости, 21.04.2022

Эксперт обозначил причины, которые тянут доллар вниз

Доллар, как и евро, ослабевают к рублю на фоне смещения баланса спроса и предложения иностранной валюты, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T02:17

2022-04-21T02:17

2022-04-21T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

доллар

россия

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Доллар, как и евро, ослабевают к рублю на фоне смещения баланса спроса и предложения иностранной валюты, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.По его словам, спрос на валюту падает на фоне сохранения западных санкций, в том числе, на авиаперевозки и технологии и ограничений на трансграничное движение капитала. Предложение валюты на рынке велико, и даже приток частных покупателей вкупе с отменой брокерских комиссий не способен его "переварить".

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, доллар, россия