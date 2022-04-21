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В ДНР за 64 дня погибли 80 мирных жителей

В ДНР за 64 дня погибли 80 мирных жителей - РИА Новости, 21.04.2022

В ДНР за 64 дня погибли 80 мирных жителей

За 64 дня эскалации в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 80 мирных жителей, 347 человек, в том числе 28... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T09:41

2022-04-21T09:41

2022-04-21T10:00

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецкая народная республика

владимир путин

россия

донбасс

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ДОНЕЦК, 21 апр – РИА Новости. За 64 дня эскалации в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск погибли 80 мирных жителей, 347 человек, в том числе 28 детей, получили ранения, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 64 дня эскалации (17.02.22 по 21.04.22) погибли 80 мирных жителей, в т.ч. один ребенок, ранения различной степени тяжести получили 347 мирных жителей, среди них 28 детей", - говорится в сообщении организации в Telegram-канале.За этот период повреждения получили 2517 домов, 567 объектов гражданской инфраструктуры, в их числе 34 медицинских учреждения, 84 образовательных учреждения, 137 объектов социального обеспечения, 25 объектов критической инфраструктуры, 287 объектов электро-, водо- и газоснабжения. Под ударом украинских войск находятся Петровский район Донецка, Ясиноватая, Шахтерск, отмечает представительство.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецкая народная республика

россия

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецкая народная республика, владимир путин, россия, донбасс