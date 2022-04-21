https://ria.ru/20220421/deputaty-1784739763.html
Депутаты Ростовской области оценили работу правительства региона
Депутаты Ростовской области оценили работу правительства региона - РИА Новости, 21.04.2022
Депутаты Ростовской области оценили работу правительства региона
Депутаты законодательного собрания Ростовской области в целом положительно оценили отчет губернатора региона Василия Голубева о работе областного правительства... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T16:06
2022-04-21T16:06
2022-04-21T18:51
ростовская область
ростовская область
справедливая россия
единая россия
политика
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области в целом положительно оценили отчет губернатора региона Василия Голубева о работе областного правительства в 2021 году, передает корреспондент РИА Новости.По словам губернатора, прошедший год несмотря на пандемию стал годом роста ключевых отраслей экономики региона. Рост ВРП составил почти 5%, промышленного производства - 8,7%, сельского хозяйства - 7%. Инвестиции в основной капитал приблизились к 400 миллиардам рублей, рост составил 14%."Депутаты фракции "Единая Россия" положительно оценивают результаты работы правительства Ростовской области в 2021 году и действия в настоящее время", - сказал председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.Он напомнил, что прошедший год был вторым годом пандемии с очевидными трудностями, но и в этих условиях регион "показал мощную динамику восстановления и роста". "Показатели, достигнутые в 2021 году, позволят в новых условиях санкционного давления перестроить экономику так, чтобы максимально заместить импортные поставки, создать новые производства и технологии. Эти возможности у нас есть", - сказал Ищенко.Представители фракций КПРФ и "Справедливая Россия" в областном парламенте также в целом признали работу правительства региона в минувшем году удовлетворительной.При этом глава фракции КПРФ Алексей Мисан обратил внимание на необходимость уделять больше внимания ремонту и строительству новых региональных и муниципальных дорог. Кроме того, он просил предоставить льготникам выбор - оставить за собой право бесплатного проезда либо получать компенсацию за данную льготу.Руководитель фракции "Справедливая Россия" в областном парламенте Сергей Косинов предложил увеличить доплаты медицинским работникам, переезжающим в сельские и шахтерские территории, а также открыть филиал медуниверситета в одном из муниципалитетов области.
https://ria.ru/20220323/stavki-1779746392.html
https://ria.ru/20211125/dokhody-1760690186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, справедливая россия, единая россия, политика
16:06 21.04.2022 (обновлено: 18:51 21.04.2022)
Депутаты Ростовской области оценили работу правительства региона
Депутаты заксобрания Ростовской области положительно оценили работу правительства региона
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области в целом положительно оценили отчет губернатора региона Василия Голубева о работе областного правительства в 2021 году, передает корреспондент РИА Новости.
По словам губернатора, прошедший год несмотря на пандемию стал годом роста ключевых отраслей экономики региона. Рост ВРП составил почти 5%, промышленного производства - 8,7%, сельского хозяйства - 7%. Инвестиции в основной капитал приблизились к 400 миллиардам рублей, рост составил 14%.
"Депутаты фракции "Единая Россия
" положительно оценивают результаты работы правительства Ростовской области
в 2021 году и действия в настоящее время", - сказал председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Он напомнил, что прошедший год был вторым годом пандемии с очевидными трудностями, но и в этих условиях регион "показал мощную динамику восстановления и роста". "Показатели, достигнутые в 2021 году, позволят в новых условиях санкционного давления перестроить экономику так, чтобы максимально заместить импортные поставки, создать новые производства и технологии. Эти возможности у нас есть", - сказал Ищенко.
Представители фракций КПРФ и "Справедливая Россия
" в областном парламенте также в целом признали работу правительства региона в минувшем году удовлетворительной.
При этом глава фракции КПРФ Алексей Мисан обратил внимание на необходимость уделять больше внимания ремонту и строительству новых региональных и муниципальных дорог. Кроме того, он просил предоставить льготникам выбор - оставить за собой право бесплатного проезда либо получать компенсацию за данную льготу.
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в областном парламенте Сергей Косинов предложил увеличить доплаты медицинским работникам, переезжающим в сельские и шахтерские территории, а также открыть филиал медуниверситета в одном из муниципалитетов области.