https://ria.ru/20220421/boeviki-1784645230.html
Путин попросил еще раз предложить сдать оружие боевикам на "Азовстали"
Путин попросил еще раз предложить сдать оружие боевикам на "Азовстали" - РИА Новости, 21.04.2022
Путин попросил еще раз предложить сдать оружие боевикам на "Азовстали"
Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу еще раз предложить всем, кто не сдал оружие в Мариуполе, сделать это, добавив, что РФ... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:30
2022-04-21T10:30
2022-04-21T10:30
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сергей шойгу
мариуполь
азовсталь
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу еще раз предложить всем, кто не сдал оружие в Мариуполе, сделать это, добавив, что РФ гарантирует им жизнь и медицинскую помощь."Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь", - сказал Путин, обращаясь к Шойгу.
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784641405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сергей шойгу, мариуполь, азовсталь
Путин попросил еще раз предложить сдать оружие боевикам на "Азовстали"
Президент Путин попросил Шойгу еще раз предложить сдать оружие боевикам на "Азовстали"
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу еще раз предложить всем, кто не сдал оружие в Мариуполе, сделать это, добавив, что РФ гарантирует им жизнь и медицинскую помощь.
"Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь", - сказал Путин, обращаясь к Шойгу.