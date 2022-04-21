https://ria.ru/20220421/boeviki-1784645230.html

Путин попросил еще раз предложить сдать оружие боевикам на "Азовстали"

Путин попросил еще раз предложить сдать оружие боевикам на "Азовстали" - РИА Новости, 21.04.2022

Путин попросил еще раз предложить сдать оружие боевикам на "Азовстали"

Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу еще раз предложить всем, кто не сдал оружие в Мариуполе, сделать это, добавив, что РФ... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:30

2022-04-21T10:30

2022-04-21T10:30

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

сергей шойгу

мариуполь

азовсталь

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу еще раз предложить всем, кто не сдал оружие в Мариуполе, сделать это, добавив, что РФ гарантирует им жизнь и медицинскую помощь."Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь", - сказал Путин, обращаясь к Шойгу.

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784641405.html

мариуполь

азовсталь

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Влада Копылова

владимир путин, сергей шойгу, мариуполь, азовсталь