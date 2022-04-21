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Путин попросил еще раз предложить сдать оружие боевикам на "Азовстали" - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/boeviki-1784645230.html
Путин попросил еще раз предложить сдать оружие боевикам на "Азовстали"
Путин попросил еще раз предложить сдать оружие боевикам на "Азовстали" - РИА Новости, 21.04.2022
Путин попросил еще раз предложить сдать оружие боевикам на "Азовстали"
Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу еще раз предложить всем, кто не сдал оружие в Мариуполе, сделать это, добавив, что РФ... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T10:30
2022-04-21T10:30
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
сергей шойгу
мариуполь
азовсталь
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу еще раз предложить всем, кто не сдал оружие в Мариуполе, сделать это, добавив, что РФ гарантирует им жизнь и медицинскую помощь."Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь", - сказал Путин, обращаясь к Шойгу.
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784641405.html
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владимир путин, сергей шойгу, мариуполь, азовсталь
10:30 21.04.2022
 
Путин попросил еще раз предложить сдать оружие боевикам на "Азовстали"

Президент Путин попросил Шойгу еще раз предложить сдать оружие боевикам на "Азовстали"

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината "Азовсталь"
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу еще раз предложить всем, кто не сдал оружие в Мариуполе, сделать это, добавив, что РФ гарантирует им жизнь и медицинскую помощь.
"Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Всем, кто ранен, будет оказана квалифицированная медицинская помощь", - сказал Путин, обращаясь к Шойгу.
Военнослужащие РФ на улице в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинСергей ШойгуМариупольАзовсталь
 
 
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