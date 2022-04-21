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Кадыров заявил, что украинские националисты никуда не денутся с "Азовстали" - РИА Новости, 21.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220421/azovstal-1784754718.html
Кадыров заявил, что украинские националисты никуда не денутся с "Азовстали"
Кадыров заявил, что украинские националисты никуда не денутся с "Азовстали" - РИА Новости, 21.04.2022
Кадыров заявил, что украинские националисты никуда не денутся с "Азовстали"
Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил решение президента России Владимира Путина "не лезть" на мариупольский завод "Азовсталь", а заблокировать промышленную зону... РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T17:03
2022-04-21T17:18
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
в мире
россия
чеченская республика (чечня)
донецкая народная республика
мариуполь
украина
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ГРОЗНЫЙ, 21 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил решение президента России Владимира Путина "не лезть" на мариупольский завод "Азовсталь", а заблокировать промышленную зону "так, чтобы муха не пролетела".Как отметил Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, всегда надо думать о сохранении жизни и здоровья солдат и офицеров. При этом чуть ранее Кадыров заявлял, что "Азовсталь" перейдет под контроль российской армии в четверг "до или после обеда"."Депутат Госдумы Адам Делимханов, заместитель командира полка полиции ФФГКУ "УВО ВНГ России по ЧР" полковник полиции Султан Рашаев "Борец" и &lt;...&gt; Халид Кадыров еще вчера планировали штурм завода "Азовсталь". Сегодня верховный главнокомандующий Владимир Путин отменил штурм предприятия и поручил сосредоточиться на других задачах", - написал Кадыров в Telegram-канале."Главная цель уже достигнута, бандеровцы и националисты заблокированы в промышленных зонах и уже никуда не денутся. Их единственный выход – сдаться в плен. Надеюсь, у них хватит для этого благоразумия", - отметил Кадыров.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Среди прочих украинских частей на "Азовстали" остаются боевики националистического полка "Азов", против ряда бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела.
https://ria.ru/20220421/azovstal-1784639814.html
https://ria.ru/20220421/spetsoperatsiya-1784610044.html
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рамзан кадыров, в мире, россия, чеченская республика (чечня), донецкая народная республика, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр
17:03 21.04.2022 (обновлено: 17:18 21.04.2022)
 
Кадыров заявил, что украинские националисты никуда не денутся с "Азовстали"

Глава Чечни Кадыров: бандеровцы заблокированы на "Азовстали" и никуда не денутся

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 21 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил решение президента России Владимира Путина "не лезть" на мариупольский завод "Азовсталь", а заблокировать промышленную зону "так, чтобы муха не пролетела".
Как отметил Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, всегда надо думать о сохранении жизни и здоровья солдат и офицеров. При этом чуть ранее Кадыров заявлял, что "Азовсталь" перейдет под контроль российской армии в четверг "до или после обеда".
Вид Мариуполя в сторону металлургического комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
10:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Никто из боевиков не вышел с "Азовстали" за два дня, сообщил Шойгу
"Депутат Госдумы Адам Делимханов, заместитель командира полка полиции ФФГКУ "УВО ВНГ России по ЧР" полковник полиции Султан Рашаев "Борец" и <...> Халид Кадыров еще вчера планировали штурм завода "Азовсталь". Сегодня верховный главнокомандующий Владимир Путин отменил штурм предприятия и поручил сосредоточиться на других задачах", - написал Кадыров в Telegram-канале.
"Главная цель уже достигнута, бандеровцы и националисты заблокированы в промышленных зонах и уже никуда не денутся. Их единственный выход – сдаться в плен. Надеюсь, у них хватит для этого благоразумия", - отметил Кадыров.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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День 56-й: срыв гумкоридора из "Азовстали", предложение Турции о встрече
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Среди прочих украинских частей на "Азовстали" остаются боевики националистического полка "Азов", против ряда бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела.
Боец специального отряда быстрого реагирования Ахмат на крыше здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 08:00
Последнее логово нацистов. Что происходит у стен "Азовстали"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРамзан КадыровВ миреРоссияЧеченская республика (Чечня)Донецкая Народная РеспубликаМариупольУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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