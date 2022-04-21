https://ria.ru/20220421/azovstal-1784754718.html

Кадыров заявил, что украинские националисты никуда не денутся с "Азовстали"

Кадыров заявил, что украинские националисты никуда не денутся с "Азовстали" - РИА Новости, 21.04.2022

Кадыров заявил, что украинские националисты никуда не денутся с "Азовстали"

Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил решение президента России Владимира Путина "не лезть" на мариупольский завод "Азовсталь", а заблокировать промышленную зону... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T17:03

2022-04-21T17:03

2022-04-21T17:18

обострение ситуации в днр и лнр

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 21 апр – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил решение президента России Владимира Путина "не лезть" на мариупольский завод "Азовсталь", а заблокировать промышленную зону "так, чтобы муха не пролетела".Как отметил Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, всегда надо думать о сохранении жизни и здоровья солдат и офицеров. При этом чуть ранее Кадыров заявлял, что "Азовсталь" перейдет под контроль российской армии в четверг "до или после обеда"."Депутат Госдумы Адам Делимханов, заместитель командира полка полиции ФФГКУ "УВО ВНГ России по ЧР" полковник полиции Султан Рашаев "Борец" и <...> Халид Кадыров еще вчера планировали штурм завода "Азовсталь". Сегодня верховный главнокомандующий Владимир Путин отменил штурм предприятия и поручил сосредоточиться на других задачах", - написал Кадыров в Telegram-канале."Главная цель уже достигнута, бандеровцы и националисты заблокированы в промышленных зонах и уже никуда не денутся. Их единственный выход – сдаться в плен. Надеюсь, у них хватит для этого благоразумия", - отметил Кадыров.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Среди прочих украинских частей на "Азовстали" остаются боевики националистического полка "Азов", против ряда бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела.

https://ria.ru/20220421/azovstal-1784639814.html

https://ria.ru/20220421/spetsoperatsiya-1784610044.html

https://ria.ru/20220408/mariupol-1782357279.html

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Кирилл Волков

рамзан кадыров, в мире, россия, чеченская республика (чечня), донецкая народная республика, мариуполь, украина, ситуация в днр и лнр