10:12 21.04.2022 (обновлено: 10:26 21.04.2022)
На штурм "Азовстали" потребовалось бы три-четыре дня, сообщил Шойгу
Министр обороны Шойгу: на штурм "Азовстали" потребовалось бы три-четыре дня
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРазрушенные дома около завода "Азовсталь" в Мариуполе
Разрушенные дома около завода "Азовсталь" в Мариуполе
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. На штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе потребовалось бы три-четыре дня, заявил министр обороны РФ генерал армии Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Шойгу, на сегодняшний день сам город Мариуполь полностью освобожден, в нем налаживается мирная жизнь.
"Что касается тех, кто скрылся на заводе "Азовсталь", заблокирован там основательно и по всему периметру: нам требуется на это порядка трех-четырех дней, чтобы завершить и эту работу по "Азовстали", - сказал министр.
Однако Путин назвал штурм завода нецелесообразным и приказал его отметить. Он пояснил, что нужно думать о сохранении жизни солдат и офицеров ВС РФ, и распорядился заблокировать зону "Азовстали" так, чтобы "муха не пролетела".
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил 16 апреля, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на комбинате "Азовсталь".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.