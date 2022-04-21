https://ria.ru/20220421/azovstal-1784638736.html

В "Азовстали" сдались 1478 боевиков, заявил Шойгу

В "Азовстали" сдались 1478 боевиков, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.04.2022

В "Азовстали" сдались 1478 боевиков, заявил Шойгу

Более 2 тысяч боевиков сейчас блокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, почти 1,5 тысячи уже сдались, доложил президенту России Владимиру Путину в четверг... РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T10:05

2022-04-21T10:05

2022-04-21T10:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

азовсталь

днр

сергей шойгу

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 2 тысяч боевиков сейчас блокированы на заводе "Азовсталь" в Мариуполе, почти 1,5 тысячи уже сдались, доложил президенту России Владимиру Путину в четверг министр обороны Сергей Шойгу."В ходе освобождения города более 4 тысяч уничтожено, 1478 сдались в плен. Оставшаяся группировка, их более 2 тысяч, блокирована в промзоне завода "Азовсталь", - заявил министр.Шойгу подчеркнул, что за восемь лет в Мариуполь было стянуто большое количество вооружений, военной техники, тяжелой бронетехники, город "фактически стал мощным укрепрайоном и столицей батальона "Азов".

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/mariupol-1784627927.html

азовсталь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азовсталь, днр, сергей шойгу, владимир путин