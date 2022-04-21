https://ria.ru/20220421/altay-1784712053.html

Алтай вошел в топ регионов по числу производителей органической продукции

Алтай вошел в топ регионов по числу производителей органической продукции - РИА Новости, 21.04.2022

Алтай вошел в топ регионов по числу производителей органической продукции

Алтайский край вошёл в топ-10 регионов России по количеству производителей органической продукции, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T14:25

2022-04-21T14:25

2022-04-21T14:25

алтайский край

алтайский край

экономика

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БАРНАУЛ, 21 апр - РИА Новости. Алтайский край вошёл в топ-10 регионов России по количеству производителей органической продукции, сообщает пресс-служба регионального правительства."Составлен рейтинг регионов по числу производителей органической продукции… В топ-10 "органических" регионов России… вошли Ярославская, Томская и Ростовская области, Санкт-Петербург, а также Ставропольский и Алтайский края", - говорится в сообщении.В указанных регионах количество сертифицированных предприятий по производству и продаже органической продукции превышает шесть единиц."В лидерах среди регионов России, в которых больше всего производителей органической продукции, получивших соответствующий сертификат, оказались Краснодарский край, Воронежская область, Москва и Московская область", - уточняют в пресс-службе.

https://ria.ru/20220418/promyshlennost-1784076737.html

алтайский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алтайский край, экономика