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Алтай вошел в топ регионов по числу производителей органической продукции - РИА Новости, 21.04.2022
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Алтайский край
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Алтай вошел в топ регионов по числу производителей органической продукции
Алтай вошел в топ регионов по числу производителей органической продукции - РИА Новости, 21.04.2022
Алтай вошел в топ регионов по числу производителей органической продукции
Алтайский край вошёл в топ-10 регионов России по количеству производителей органической продукции, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T14:25
2022-04-21T14:25
алтайский край
алтайский край
экономика
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БАРНАУЛ, 21 апр - РИА Новости. Алтайский край вошёл в топ-10 регионов России по количеству производителей органической продукции, сообщает пресс-служба регионального правительства."Составлен рейтинг регионов по числу производителей органической продукции… В топ-10 "органических" регионов России… вошли Ярославская, Томская и Ростовская области, Санкт-Петербург, а также Ставропольский и Алтайский края", - говорится в сообщении.В указанных регионах количество сертифицированных предприятий по производству и продаже органической продукции превышает шесть единиц."В лидерах среди регионов России, в которых больше всего производителей органической продукции, получивших соответствующий сертификат, оказались Краснодарский край, Воронежская область, Москва и Московская область", - уточняют в пресс-службе.
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алтайский край, экономика
14:25 21.04.2022
 

Алтай вошел в топ регионов по числу производителей органической продукции

© Фото : пресс-служба администрации БарнаулаБарнаул
Барнаул - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© Фото : пресс-служба администрации Барнаула
Барнаул. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 21 апр - РИА Новости. Алтайский край вошёл в топ-10 регионов России по количеству производителей органической продукции, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Составлен рейтинг регионов по числу производителей органической продукции… В топ-10 "органических" регионов России… вошли Ярославская, Томская и Ростовская области, Санкт-Петербург, а также Ставропольский и Алтайский края", - говорится в сообщении.
В указанных регионах количество сертифицированных предприятий по производству и продаже органической продукции превышает шесть единиц.
"В лидерах среди регионов России, в которых больше всего производителей органической продукции, получивших соответствующий сертификат, оказались Краснодарский край, Воронежская область, Москва и Московская область", - уточняют в пресс-службе.
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