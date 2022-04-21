https://ria.ru/20220421/aaron-1784673130.html
У Аарона Пола из сериала "Во все тяжкие" родился сын
У Аарона Пола из сериала "Во все тяжкие" родился сын - РИА Новости, 21.04.2022
У Аарона Пола из сериала "Во все тяжкие" родился сын
Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале "Во все тяжкие", стал отцом во второй раз. Радостной новостью он поделился в социальных сетях. Полное имя РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:36
2022-04-21T12:36
2022-04-21T12:37
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале "Во все тяжкие", стал отцом во второй раз. Радостной новостью он поделился в социальных сетях. Полное имя сына – Райден Каспиан Пол.У Аарона также есть дочь от супруги Лорен Парсекиан. Пара узаконила свои отношения в 2012 году.Ранее о своей беременности сообщила дочь Иосифа Пригожина Даная.
https://ria.ru/20220408/friske-1782578615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес
12:36 21.04.2022 (обновлено: 12:37 21.04.2022)
У Аарона Пола из сериала "Во все тяжкие" родился сын
Звезда сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол стал отцом во второй раз