https://ria.ru/20220421/aaron-1784673130.html

У Аарона Пола из сериала "Во все тяжкие" родился сын

У Аарона Пола из сериала "Во все тяжкие" родился сын - РИА Новости, 21.04.2022

У Аарона Пола из сериала "Во все тяжкие" родился сын

Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале "Во все тяжкие", стал отцом во второй раз. Радостной новостью он поделился в социальных сетях. Полное имя РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T12:36

2022-04-21T12:36

2022-04-21T12:37

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале "Во все тяжкие", стал отцом во второй раз. Радостной новостью он поделился в социальных сетях. Полное имя сына – Райден Каспиан Пол.У Аарона также есть дочь от супруги Лорен Парсекиан. Пара узаконила свои отношения в 2012 году.Ранее о своей беременности сообщила дочь Иосифа Пригожина Даная.

https://ria.ru/20220408/friske-1782578615.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес