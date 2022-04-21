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У Аарона Пола из сериала "Во все тяжкие" родился сын - РИА Новости, 21.04.2022
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Шоубиз
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У Аарона Пола из сериала "Во все тяжкие" родился сын
У Аарона Пола из сериала "Во все тяжкие" родился сын - РИА Новости, 21.04.2022
У Аарона Пола из сериала "Во все тяжкие" родился сын
Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале "Во все тяжкие", стал отцом во второй раз. Радостной новостью он поделился в социальных сетях. Полное имя РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T12:36
2022-04-21T12:37
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале "Во все тяжкие", стал отцом во второй раз. Радостной новостью он поделился в социальных сетях. Полное имя сына – Райден Каспиан Пол.У Аарона также есть дочь от супруги Лорен Парсекиан. Пара узаконила свои отношения в 2012 году.Ранее о своей беременности сообщила дочь Иосифа Пригожина Даная.
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знаменитости, шоу-бизнес
12:36 21.04.2022 (обновлено: 12:37 21.04.2022)
 
У Аарона Пола из сериала "Во все тяжкие" родился сын

Звезда сериала "Во все тяжкие" Аарон Пол стал отцом во второй раз

© AFP 2022 / Chris DelmasАктер Аарон Пол и его жена Лорен Парсекиан
Актер Аарон Пол и его жена Лорен Парсекиан - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© AFP 2022 / Chris Delmas
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале "Во все тяжкие", стал отцом во второй раз. Радостной новостью он поделился в социальных сетях. Полное имя сына – Райден Каспиан Пол.

"Я так счастлив, что ты появился в этом мире. Я обещаю, что ты будешь гордиться мной. Мы жили наедине с этим мальчиком на протяжении последнего месяца, а сейчас пришло время поделиться новостью о его рождении. Мы тебя бесконечно любим", – трогательно написал отец.

У Аарона также есть дочь от супруги Лорен Парсекиан. Пара узаконила свои отношения в 2012 году.
Ранее о своей беременности сообщила дочь Иосифа Пригожина Даная.
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