https://ria.ru/20220420/prigozhina-1784445319.html
Иосиф Пригожин станет дедушкой
Иосиф Пригожин станет дедушкой - РИА Новости, 20.04.2022
Иосиф Пригожин станет дедушкой
Даная Пригожина в социальных сетях поделилась радостной новостью: она беременна. В небольшом видео девушка показала кадры положительного теста на беременность,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:44
2022-04-20T11:44
2022-04-20T11:44
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Даная Пригожина в социальных сетях поделилась радостной новостью: она беременна. В небольшом видео девушка показала кадры положительного теста на беременность, а также результат УЗИ.Во время общения с подписчиками дочь продюсера отметила, что уже знает пол будущего ребенка.Даная призналась, что пока они не решили, какое имя дать ребенку. Для Пригожиной это будет первенец.Девушка вышла замуж в марте. Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу, но сделал молодоженам денежный подарок.
https://ria.ru/20220118/prigozhin-1768325945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, иосиф пригожин
Иосиф Пригожин станет дедушкой
Дочь Иосифа Пригожина Даная объявила о беременности
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Даная Пригожина в социальных сетях поделилась радостной новостью: она беременна. В небольшом видео девушка показала кадры положительного теста на беременность, а также результат УЗИ.
Во время общения с подписчиками дочь продюсера отметила, что уже знает пол будущего ребенка.
"Пол нам уже известен. Гендер-пати не будем делать, я просто не смогла ждать. Но однозначно мы рады! Скорее хотелось поделиться с мужем и семьей", – написала Пригожина.
Даная призналась, что пока они не решили, какое имя дать ребенку. Для Пригожиной это будет первенец.
"Я никогда не понимала людей, которые публикуют в первый месяц или когда только две-три недели… Ну, всякое, правда, бывает! А у меня долгожданный первый ребенок. Муж узнал сразу, все мои родные близкие – через два месяца", – заключила Даная.
Девушка вышла замуж в марте. Иосиф Пригожин не пришел
на свадьбу, но сделал молодоженам денежный подарок.