https://ria.ru/20220420/prigozhina-1784445319.html

Иосиф Пригожин станет дедушкой

Иосиф Пригожин станет дедушкой - РИА Новости, 20.04.2022

Иосиф Пригожин станет дедушкой

Даная Пригожина в социальных сетях поделилась радостной новостью: она беременна. В небольшом видео девушка показала кадры положительного теста на беременность,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:44

2022-04-20T11:44

2022-04-20T11:44

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иосиф пригожин

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Даная Пригожина в социальных сетях поделилась радостной новостью: она беременна. В небольшом видео девушка показала кадры положительного теста на беременность, а также результат УЗИ.Во время общения с подписчиками дочь продюсера отметила, что уже знает пол будущего ребенка.Даная призналась, что пока они не решили, какое имя дать ребенку. Для Пригожиной это будет первенец.Девушка вышла замуж в марте. Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу, но сделал молодоженам денежный подарок.

https://ria.ru/20220118/prigozhin-1768325945.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, иосиф пригожин