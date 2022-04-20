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Иосиф Пригожин станет дедушкой - РИА Новости, 20.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220420/prigozhina-1784445319.html
Иосиф Пригожин станет дедушкой
Иосиф Пригожин станет дедушкой - РИА Новости, 20.04.2022
Иосиф Пригожин станет дедушкой
Даная Пригожина в социальных сетях поделилась радостной новостью: она беременна. В небольшом видео девушка показала кадры положительного теста на беременность,... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T11:44
2022-04-20T11:44
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
иосиф пригожин
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Даная Пригожина в социальных сетях поделилась радостной новостью: она беременна. В небольшом видео девушка показала кадры положительного теста на беременность, а также результат УЗИ.Во время общения с подписчиками дочь продюсера отметила, что уже знает пол будущего ребенка.Даная призналась, что пока они не решили, какое имя дать ребенку. Для Пригожиной это будет первенец.Девушка вышла замуж в марте. Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу, но сделал молодоженам денежный подарок.
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знаменитости, шоу-бизнес, иосиф пригожин
11:44 20.04.2022
 
Иосиф Пригожин станет дедушкой

Дочь Иосифа Пригожина Даная объявила о беременности

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма М. Вайсберга "(НЕ)идеальный мужчина"
Премьера фильма М. Вайсберга (НЕ)идеальный мужчина - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Даная Пригожина в социальных сетях поделилась радостной новостью: она беременна. В небольшом видео девушка показала кадры положительного теста на беременность, а также результат УЗИ.
Во время общения с подписчиками дочь продюсера отметила, что уже знает пол будущего ребенка.

"Пол нам уже известен. Гендер-пати не будем делать, я просто не смогла ждать. Но однозначно мы рады! Скорее хотелось поделиться с мужем и семьей", – написала Пригожина.

Даная призналась, что пока они не решили, какое имя дать ребенку. Для Пригожиной это будет первенец.

"Я никогда не понимала людей, которые публикуют в первый месяц или когда только две-три недели… Ну, всякое, правда, бывает! А у меня долгожданный первый ребенок. Муж узнал сразу, все мои родные близкие – через два месяца", – заключила Даная.

Девушка вышла замуж в марте. Иосиф Пригожин не пришел на свадьбу, но сделал молодоженам денежный подарок.
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
18 января, 11:21Шоубиз
Дочь Пригожина объявила о свадьбе
 
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