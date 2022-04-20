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Wartsila спишет около 200 миллионов евро, связанных с Россией - РИА Новости, 20.04.2022
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Wartsila спишет около 200 миллионов евро, связанных с Россией
Wartsila спишет около 200 миллионов евро, связанных с Россией - РИА Новости, 20.04.2022
Wartsila спишет около 200 миллионов евро, связанных с Россией
Финский производитель энергетического оборудования Wartsila намерен списать около 200 миллионов евро, связанных с активами и операциями в России, сообщает в... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:50
2022-04-20T14:50
экономика
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Финский производитель энергетического оборудования Wartsila намерен списать около 200 миллионов евро, связанных с активами и операциями в России, сообщает в среду компания."В сложившихся условиях компании Wartsila нецелесообразно продолжать деятельность в России, поэтому она приняла решение о дальнейшем сокращении своих российских операций. Корректировка деятельности будет осуществляться в соответствии с местными законами. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников", - говорится в сообщении.Все эти действия в отношении нашего бизнеса в России также окажут негативное влияние на операционные финансовые показатели всего концерна Wartsila. На деятельность, связанную с Россией, в 2021 году пришлось около 5% чистых продаж Wartsila, из которых чистые продажи услуг составили около 40 миллионов евро.На текущий момент компания не обладает никакой даже предварительной информацией о количестве сокращаемого персонала в России.Wartsila занимается проектированием судов, созданием двигательных установок и электроэнергетического оборудования, комплексных электрических систем и систем автоматизации, систем контроля за выбросами вредных веществ, газотранспортных систем.Компания работает в России 37 лет, головной офис компании ООО "Вяртсиля Восток" находится в Санкт-Петербурге, филиалы - в Москве, Владивостоке и Мурманске. В 2021 году чистый объем продаж компании Wartsila достиг 4,8 миллиарда евро, а ее штат составил примерно 17 тысяч сотрудников. Компания имеет представительства в более чем 200 населённых пунктах в 68 странах по всему миру. Акции Wartsila котируются на Nasdaq Helsinki.
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экономика, россия, санкт-петербург, москва, финляндия
14:50 20.04.2022
 
Wartsila спишет около 200 миллионов евро, связанных с Россией

Финский энергогигант Wartsila спишет около 200 миллионов евро, связанных с Россией

© Fotolia / Pavel ParmenovХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Fotolia / Pavel Parmenov
Хельсинки . Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Финский производитель энергетического оборудования Wartsila намерен списать около 200 миллионов евро, связанных с активами и операциями в России, сообщает в среду компания.
"В сложившихся условиях компании Wartsila нецелесообразно продолжать деятельность в России, поэтому она приняла решение о дальнейшем сокращении своих российских операций. Корректировка деятельности будет осуществляться в соответствии с местными законами. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников", - говорится в сообщении.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 14:04
Таможенное управление Нидерландов заявило о задержании 20 российских яхт
Все эти действия в отношении нашего бизнеса в России также окажут негативное влияние на операционные финансовые показатели всего концерна Wartsila. На деятельность, связанную с Россией, в 2021 году пришлось около 5% чистых продаж Wartsila, из которых чистые продажи услуг составили около 40 миллионов евро.
На текущий момент компания не обладает никакой даже предварительной информацией о количестве сокращаемого персонала в России.
Wartsila занимается проектированием судов, созданием двигательных установок и электроэнергетического оборудования, комплексных электрических систем и систем автоматизации, систем контроля за выбросами вредных веществ, газотранспортных систем.
Компания работает в России 37 лет, головной офис компании ООО "Вяртсиля Восток" находится в Санкт-Петербурге, филиалы - в Москве, Владивостоке и Мурманске. В 2021 году чистый объем продаж компании Wartsila достиг 4,8 миллиарда евро, а ее штат составил примерно 17 тысяч сотрудников. Компания имеет представительства в более чем 200 населённых пунктах в 68 странах по всему миру. Акции Wartsila котируются на Nasdaq Helsinki.
Полиция Нидерландов - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля, 10:07
В Нидерландах заявили о задержании 14 российских яхт
 
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