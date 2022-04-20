https://ria.ru/20220420/wartsila-1784497145.html

Wartsila спишет около 200 миллионов евро, связанных с Россией

Wartsila спишет около 200 миллионов евро, связанных с Россией - РИА Новости, 20.04.2022

Wartsila спишет около 200 миллионов евро, связанных с Россией

Финский производитель энергетического оборудования Wartsila намерен списать около 200 миллионов евро, связанных с активами и операциями в России, сообщает в... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:50

2022-04-20T14:50

2022-04-20T14:50

экономика

россия

санкт-петербург

москва

финляндия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101815/00/1018150041_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_fa78e20c67bdfd7b9902d5b01ddf164f.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Финский производитель энергетического оборудования Wartsila намерен списать около 200 миллионов евро, связанных с активами и операциями в России, сообщает в среду компания."В сложившихся условиях компании Wartsila нецелесообразно продолжать деятельность в России, поэтому она приняла решение о дальнейшем сокращении своих российских операций. Корректировка деятельности будет осуществляться в соответствии с местными законами. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников", - говорится в сообщении.Все эти действия в отношении нашего бизнеса в России также окажут негативное влияние на операционные финансовые показатели всего концерна Wartsila. На деятельность, связанную с Россией, в 2021 году пришлось около 5% чистых продаж Wartsila, из которых чистые продажи услуг составили около 40 миллионов евро.На текущий момент компания не обладает никакой даже предварительной информацией о количестве сокращаемого персонала в России.Wartsila занимается проектированием судов, созданием двигательных установок и электроэнергетического оборудования, комплексных электрических систем и систем автоматизации, систем контроля за выбросами вредных веществ, газотранспортных систем.Компания работает в России 37 лет, головной офис компании ООО "Вяртсиля Восток" находится в Санкт-Петербурге, филиалы - в Москве, Владивостоке и Мурманске. В 2021 году чистый объем продаж компании Wartsila достиг 4,8 миллиарда евро, а ее штат составил примерно 17 тысяч сотрудников. Компания имеет представительства в более чем 200 населённых пунктах в 68 странах по всему миру. Акции Wartsila котируются на Nasdaq Helsinki.

https://ria.ru/20220413/yakhty-1783316889.html

https://ria.ru/20220406/yakhty-1782020421.html

россия

санкт-петербург

москва

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, россия, санкт-петербург, москва, финляндия