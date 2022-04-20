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Трое бывших участников теробороны Украины сдались в Херсонской области

Трое бывших участников теробороны Украины сдались в Херсонской области - РИА Новости, 20.04.2022

Трое бывших участников теробороны Украины сдались в Херсонской области

Трое бывших участников теробороны Украины сдались росгвардейцам в Херсонской области на Украине, сообщает пресс-служба Росгвардии. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:39

2022-04-20T09:39

2022-04-20T09:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

украина

херсонская область

россия

ак-74

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Трое бывших участников теробороны Украины сдались росгвардейцам в Херсонской области на Украине, сообщает пресс-служба Росгвардии."В ходе специальных мероприятий в Херсонской области росгвардейцы выявили троих бывших участников территориальной обороны. Они выразили готовность к сотрудничеству и указали тайник, в котором находились 3 автомата АК-74, 20 магазинов, 3 гранаты РГД-5 и более 800 патронов", - говорится в релизе.Отмечается, что оружие и припасы изъяты и уничтожены безопасным способом.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, украина, херсонская область , россия, ак-74, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)