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Наивно полагать, что в Россию резко хлынет техника из Китая, заявили в ТПП - РИА Новости, 20.04.2022
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Наивно полагать, что в Россию резко хлынет техника из Китая, заявили в ТПП
Наивно полагать, что в Россию резко хлынет техника из Китая, заявили в ТПП - РИА Новости, 20.04.2022
Наивно полагать, что в Россию резко хлынет техника из Китая, заявили в ТПП
Наивно полагать, что в условиях, когда от России отвернулась Европа, в страну резко хлынет поток техники из Китая, заявил в интервью РИА Новости руководитель... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T06:14
2022-04-20T11:34
экономика
китай
россия
торгово-промышленная палата рф
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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости, Анна Раткогло. Наивно полагать, что в условиях, когда от России отвернулась Европа, в страну резко хлынет поток техники из Китая, заявил в интервью РИА Новости руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов.По его словам, "если работающей в Китае российской компании нужно закупить технику для работы в КНР, то она ее сможет приобрести, но если эту продукцию планируется в дальнейшем экспортировать в Россию, то с уверенностью в 99% можно сказать, что Китай на это не пойдет"."Китайские компании дорожат своей репутацией, и вопросы нарушения прав интеллектуальной собственности — это тот аспект, за нарушение которого китайцам предъявляли претензии все кому не лень. Китайцы в свою очередь очень аккуратно все эти претензии изучили и стараются впредь избегать подобных упреков в свой адрес", - пояснил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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экономика, китай, россия, торгово-промышленная палата рф
06:14 20.04.2022 (обновлено: 11:34 20.04.2022)
 
Наивно полагать, что в Россию резко хлынет техника из Китая, заявили в ТПП

Глава представительства ТПП Изотов: наивно полагать, что в РФ резко хлынет техника из КНР

© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Fotolia / SeanPavonePhoto
Город Пекин. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости, Анна Раткогло. Наивно полагать, что в условиях, когда от России отвернулась Европа, в страну резко хлынет поток техники из Китая, заявил в интервью РИА Новости руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов.
"Рассуждать о том, что сейчас Европа отвернулась от РФ и вдруг резко в Россию хлынет поток, к примеру, потребительской техники из Китая, по меньшей мере наивно. Надо исходить из того, что практически 80% товаров европейских брендов собирается по лицензии в Китае, и для того чтобы Китай эту бытовую электронику поставлял, у него должно быть разрешение правообладателя", — сказал Изотов.
По его словам, "если работающей в Китае российской компании нужно закупить технику для работы в КНР, то она ее сможет приобрести, но если эту продукцию планируется в дальнейшем экспортировать в Россию, то с уверенностью в 99% можно сказать, что Китай на это не пойдет".
"Китайские компании дорожат своей репутацией, и вопросы нарушения прав интеллектуальной собственности — это тот аспект, за нарушение которого китайцам предъявляли претензии все кому не лень. Китайцы в свою очередь очень аккуратно все эти претензии изучили и стараются впредь избегать подобных упреков в свой адрес", - пояснил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью >>>
Район Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
05:43
В ТПП назвали наивными надежды на новые рабочие места из-за бизнеса из КНР
 
ЭкономикаКитайРоссияТоргово-промышленная палата РФ
 
 
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