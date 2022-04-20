https://ria.ru/20220420/tekhnika-1784406500.html

Наивно полагать, что в Россию резко хлынет техника из Китая, заявили в ТПП

Наивно полагать, что в Россию резко хлынет техника из Китая, заявили в ТПП - РИА Новости, 20.04.2022

Наивно полагать, что в Россию резко хлынет техника из Китая, заявили в ТПП

Наивно полагать, что в условиях, когда от России отвернулась Европа, в страну резко хлынет поток техники из Китая, заявил в интервью РИА Новости руководитель... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T06:14

2022-04-20T06:14

2022-04-20T11:34

экономика

китай

россия

торгово-промышленная палата рф

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ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости, Анна Раткогло. Наивно полагать, что в условиях, когда от России отвернулась Европа, в страну резко хлынет поток техники из Китая, заявил в интервью РИА Новости руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов.По его словам, "если работающей в Китае российской компании нужно закупить технику для работы в КНР, то она ее сможет приобрести, но если эту продукцию планируется в дальнейшем экспортировать в Россию, то с уверенностью в 99% можно сказать, что Китай на это не пойдет"."Китайские компании дорожат своей репутацией, и вопросы нарушения прав интеллектуальной собственности — это тот аспект, за нарушение которого китайцам предъявляли претензии все кому не лень. Китайцы в свою очередь очень аккуратно все эти претензии изучили и стараются впредь избегать подобных упреков в свой адрес", - пояснил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью >>>

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экономика, китай, россия, торгово-промышленная палата рф