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The American Conservative раскрыл, как США стали похожи на Украину - РИА Новости, 20.04.2022
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The American Conservative раскрыл, как США стали похожи на Украину
The American Conservative раскрыл, как США стали похожи на Украину - РИА Новости, 20.04.2022
The American Conservative раскрыл, как США стали похожи на Украину
Из-за обострения украинского кризиса появилась возможность разглядеть сходство политических режимов Киева и Вашингтона, однако ею мало пользуются, считает... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T14:00
2022-04-20T14:36
в мире
технологии
джефф безос
игорь коломойский
илон маск
киев
сша
украина
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Из-за обострения украинского кризиса появилась возможность разглядеть сходство политических режимов Киева и Вашингтона, однако ею мало пользуются, считает обозреватель журнала The American Conservative Мика Мидоукрофт.По его мнению, американцам пора осознать не только обманчивость перспективы, с которой Запад рассматривает российскую спецоперацию, но и одинаковые проявления общественных пороков в США и на Украине. Автор статьи напомнил о совсем не либеральном поведении Зеленского по отношению к оппозиции и свободе слова, а также об ангажированности олигарха Игоря Коломойского, который, как считает Мидоукрофт, ввел "Зеленского и его друзей-актеров на национальную сцену" и поддержал экстремистские боевые группировки, например батальон "Азов" (против его боевиков в России возбуждены уголовные дела)."А что представляет собой Америка? Это либеральная демократия, как и Украина, поэтому следует ожидать некоторых сходств. Джефф Безос, влиятельный олигарх, обвиняемый в монополии над частью американской экономики, владеет газетой The Washington Post, одной из самых важных и влиятельных политических медиакомпаний в стране. Она известна как стенограф того, что американские политические обозреватели называют "глубинным государством", имеющим тесные связи с ВПК. Она используется для преследования политических диссидентов, введения цензурных мер и запрета независимых журналистов, которых истеблишмент считает критиками американского режима и его политики", — привел пример Мидоукрофт.Обозреватель усмотрел подобное лицемерие в реакции американского истеблишмента на новость о готовности Илона Маска выкупить все акции Twitter. Обеспокоенные тем, что самый богатый человек в мире получит контроль над крупной соцсетью, вряд ли возражают против того, что СМИ, аналитические центры и университеты США уже давно превратились в патронажную сеть, финансируемую другими миллиардерами: основателем eBay Пьером Омидьяром или Джеффом Безосом из Amazon."Поскольку Соединенные Штаты в течение последнего столетия стремились сформировать мир по своему образу и подобию, особенно такие места, как Украина, и поскольку правящий режим проводил политику свободного перемещения людей и денег, произошла глобальная гомогенизация. Да, они больше похожи на нас, но и мы стали больше похожи на них. Те, кто у власти, растратили огромное наследство, и мало кто, похоже, заботится о том, как долго можно прожить на то, что осталось. Если бы мы только отступили назад, чтобы посмотреть, мы могли бы увидеть то, что находится прямо перед нами", — заключил Мидоукрофт.Накануне Джо Байден обсудил с союзниками оказание поддержки Киеву. Вскоре после этого Пентагон сообщил, что в ближайшее время на Украину отправят еще семь самолетов с военной помощью.
https://ria.ru/20220420/raznoglasiya-1784479677.html
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784417419.html
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в мире, технологии, джефф безос, игорь коломойский, илон маск, киев, сша, украина, twitter, министерство обороны сша
14:00 20.04.2022 (обновлено: 14:36 20.04.2022)
 
The American Conservative раскрыл, как США стали похожи на Украину

TAC: иллюзия исключительности и олигархия сделали США похожими на Украину

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Флаги США неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Из-за обострения украинского кризиса появилась возможность разглядеть сходство политических режимов Киева и Вашингтона, однако ею мало пользуются, считает обозреватель журнала The American Conservative Мика Мидоукрофт.
По его мнению, американцам пора осознать не только обманчивость перспективы, с которой Запад рассматривает российскую спецоперацию, но и одинаковые проявления общественных пороков в США и на Украине. Автор статьи напомнил о совсем не либеральном поведении Зеленского по отношению к оппозиции и свободе слова, а также об ангажированности олигарха Игоря Коломойского, который, как считает Мидоукрофт, ввел "Зеленского и его друзей-актеров на национальную сцену" и поддержал экстремистские боевые группировки, например батальон "Азов" (против его боевиков в России возбуждены уголовные дела).
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"А что представляет собой Америка? Это либеральная демократия, как и Украина, поэтому следует ожидать некоторых сходств. Джефф Безос, влиятельный олигарх, обвиняемый в монополии над частью американской экономики, владеет газетой The Washington Post, одной из самых важных и влиятельных политических медиакомпаний в стране. Она известна как стенограф того, что американские политические обозреватели называют "глубинным государством", имеющим тесные связи с ВПК. Она используется для преследования политических диссидентов, введения цензурных мер и запрета независимых журналистов, которых истеблишмент считает критиками американского режима и его политики", — привел пример Мидоукрофт.
Обозреватель усмотрел подобное лицемерие в реакции американского истеблишмента на новость о готовности Илона Маска выкупить все акции Twitter. Обеспокоенные тем, что самый богатый человек в мире получит контроль над крупной соцсетью, вряд ли возражают против того, что СМИ, аналитические центры и университеты США уже давно превратились в патронажную сеть, финансируемую другими миллиардерами: основателем eBay Пьером Омидьяром или Джеффом Безосом из Amazon.
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"Поскольку Соединенные Штаты в течение последнего столетия стремились сформировать мир по своему образу и подобию, особенно такие места, как Украина, и поскольку правящий режим проводил политику свободного перемещения людей и денег, произошла глобальная гомогенизация. Да, они больше похожи на нас, но и мы стали больше похожи на них. Те, кто у власти, растратили огромное наследство, и мало кто, похоже, заботится о том, как долго можно прожить на то, что осталось. Если бы мы только отступили назад, чтобы посмотреть, мы могли бы увидеть то, что находится прямо перед нами", — заключил Мидоукрофт.
Накануне Джо Байден обсудил с союзниками оказание поддержки Киеву. Вскоре после этого Пентагон сообщил, что в ближайшее время на Украину отправят еще семь самолетов с военной помощью.
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