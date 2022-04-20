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На "Золотой маске" назвали лучший драматический спектакль - РИА Новости, 20.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220420/spektakl-1784533746.html
На "Золотой маске" назвали лучший драматический спектакль
На "Золотой маске" назвали лучший драматический спектакль - РИА Новости, 20.04.2022
На "Золотой маске" назвали лучший драматический спектакль
Лучшим драматическим спектаклем большой формы по версии российской театральной премии "Золотая маска-2022" стали "Три Толстяка. Эпизод 7. Учитель" БДТ имени... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:57
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культура
новости культуры
александринский театр
большой драматический театр товстоногова
андрей могучий
москва
санкт-петербург
театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лучшим драматическим спектаклем большой формы по версии российской театральной премии "Золотая маска-2022" стали "Три Толстяка. Эпизод 7. Учитель" БДТ имени Товстоногова, объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.Лучшим спектаклем малой формы стал "Товарищ Кисляков" Александринского театра."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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новости культуры, александринский театр, большой драматический театр товстоногова, андрей могучий, москва, санкт-петербург, театральный фестиваль "золотая маска"
16:57 20.04.2022
 
На "Золотой маске" назвали лучший драматический спектакль

Спектакль "Три Толстяка. Эпизод 7. Учитель" БДТ Товстоногова получил "Золотую маску-2022"

© Фото : пресс-служба БДТСцена из спектакля "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель"
Сцена из спектакля Три толстяка. Эпизод 7. Учитель - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : пресс-служба БДТ
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лучшим драматическим спектаклем большой формы по версии российской театральной премии "Золотая маска-2022" стали "Три Толстяка. Эпизод 7. Учитель" БДТ имени Товстоногова, объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.
"Спасибо всем, кто делал спектакль. Постановка сложная, всем, кто над ней работал, низкий поклон", — сказал худрук БДТ Андрей Могучий.
Лучшим спектаклем малой формы стал "Товарищ Кисляков" Александринского театра.
"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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КультураНовости культурыАлександринский театрБольшой драматический театр ТовстоноговаАндрей МогучийМоскваСанкт-ПетербургТеатральный фестиваль "Золотая Маска"
 
 
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