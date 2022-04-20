https://ria.ru/20220420/spektakl-1784533746.html

На "Золотой маске" назвали лучший драматический спектакль

На "Золотой маске" назвали лучший драматический спектакль - РИА Новости, 20.04.2022

На "Золотой маске" назвали лучший драматический спектакль

Лучшим драматическим спектаклем большой формы по версии российской театральной премии "Золотая маска-2022" стали "Три Толстяка. Эпизод 7. Учитель" БДТ имени... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:57

2022-04-20T16:57

2022-04-20T16:57

культура

новости культуры

александринский театр

большой драматический театр товстоногова

андрей могучий

москва

санкт-петербург

театральный фестиваль "золотая маска"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594949964_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10056619a4e6bb89d7104df024428462.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лучшим драматическим спектаклем большой формы по версии российской театральной премии "Золотая маска-2022" стали "Три Толстяка. Эпизод 7. Учитель" БДТ имени Товстоногова, объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.Лучшим спектаклем малой формы стал "Товарищ Кисляков" Александринского театра."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

https://ria.ru/20220420/krymov-1784530338.html

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александринский театр, большой драматический театр товстоногова, андрей могучий, москва, санкт-петербург, театральный фестиваль "золотая маска"