https://ria.ru/20220420/spektakl-1784533746.html
На "Золотой маске" назвали лучший драматический спектакль
На "Золотой маске" назвали лучший драматический спектакль - РИА Новости, 20.04.2022
На "Золотой маске" назвали лучший драматический спектакль
Лучшим драматическим спектаклем большой формы по версии российской театральной премии "Золотая маска-2022" стали "Три Толстяка. Эпизод 7. Учитель" БДТ имени... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:57
2022-04-20T16:57
2022-04-20T16:57
культура
новости культуры
александринский театр
большой драматический театр товстоногова
андрей могучий
москва
санкт-петербург
театральный фестиваль "золотая маска"
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лучшим драматическим спектаклем большой формы по версии российской театральной премии "Золотая маска-2022" стали "Три Толстяка. Эпизод 7. Учитель" БДТ имени Товстоногова, объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.Лучшим спектаклем малой формы стал "Товарищ Кисляков" Александринского театра."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, александринский театр, большой драматический театр товстоногова, андрей могучий, москва, санкт-петербург, театральный фестиваль "золотая маска"
На "Золотой маске" назвали лучший драматический спектакль
Спектакль "Три Толстяка. Эпизод 7. Учитель" БДТ Товстоногова получил "Золотую маску-2022"
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Лучшим драматическим спектаклем большой формы по версии российской театральной премии "Золотая маска-2022" стали "Три Толстяка. Эпизод 7. Учитель" БДТ имени Товстоногова, объявили организаторы в ходе онлайн-трансляции.
"Спасибо всем, кто делал спектакль. Постановка сложная, всем, кто над ней работал, низкий поклон", — сказал худрук БДТ Андрей Могучий.
Лучшим спектаклем малой формы стал "Товарищ Кисляков" Александринского театра.
"Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).