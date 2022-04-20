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"Время задуматься". Россия испытала самую мощную ядерную ракету - РИА Новости, 20.04.2022
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"Время задуматься". Россия испытала самую мощную ядерную ракету
"Время задуматься". Россия испытала самую мощную ядерную ракету - РИА Новости, 20.04.2022
"Время задуматься". Россия испытала самую мощную ядерную ракету
Первый пуск самой мощной в мире межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" завершился успешно: испытания подтвердили расчетные характеристики... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:21
2022-04-20T19:52
россия
безопасность
владимир путин
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
сармат (ракета)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Первый пуск самой мощной в мире межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" завершился успешно: испытания подтвердили расчетные характеристики комплекса на всех этапах полета. Как ожидается, МБР примут на вооружение до конца года.Гарантированное уничтожениеРакета стационарного базирования стартовала из шахтной пусковой установки государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.В Минобороны сообщили, что по сравнению с предыдущими МБР, у "Сармата" благодаря энергомассовым характеристикам радикально расширился диапазон боевого оснащения как по числу блоков, так и по их типам. Предусмотрены даже планирующие гиперзвуковые.Новая ракета, добавили в ведомстве, "способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета". Кроме того, уникальные характеристики МБР позволяют гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.Мощнейшая в мире ракета с максимальной дальностью поражения целей значительно усилит боевой потенциал стратегических ядерных сил страны, заявили в Минобороны.Владимир Путин поздравил российскую армию с успешным испытанием и отметил, что у ракеты нет аналогов в мире."Это действительно уникальное оружие укрепит боевой потенциал наших ВС, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", — сказал президент.Он подчеркнул, что "Сармат" создан только из отечественных узлов, компонентов и деталей. Это упростит серийный выпуск и ускорит передачу ракетного комплекса в войска.Сигнал мируВ декабре командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что первый полк МБР "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022-го в Ужурской ракетной дивизии (Красноярский край). Сейчас там готовят инфраструктуру."Сармат" — оружие высочайших возможностей, такого пока ни у кого нет. Очередные испытания показали, что ракета практически готова к запуску в серию, — объяснил вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — Это инструмент не только военного воздействия, но и психологического. В первую очередь "Сармат" — гарантия нашей безопасности. И пока мы имеем такие виды вооружений, прямое нападение на Россию невозможно. Противники будут использовать прокси-войну, комбинированную, но на нашу территорию никто не зайдет".Тактико-технические характеристики "Сармата" впервые частично раскрыли на форуме "Армия-2019". Дальность — рекордные 18 тысяч километров, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три. МБР доставит к цели от десяти до 15 боезарядов в зависимости от их мощности. РС-28 рассчитана на гиперзвуковые управляемые боевые блоки "Авангард", разгоняющиеся в атмосфере до 15 чисел Маха."Сармат" сменит комплекс "Воевода", созданный еще в СССР. Все признавали его высокую боевую эффективность. Но у новой ракеты возможности значительно шире: при весе свыше 200 тонн короткий активный участок полета, что затрудняет перехват средствами ПРО. Больше дальность, количество и мощность боевых блоков.Акцент на гиперзвукНадо сказать, "Сармат" не единственная новинка в РВСН. Успешно испытали и запустили в серию перспективный ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард" с принципиально новым боевым оснащением — планирующим крылатым блоком.Владимир Путин ранее назвал это "настоящим технологическим прорывом". В отличие от обычных типов боевого оснащения, новая система может совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование как боковое, так и по высоте, что делает его неуязвимым для любых средств ПВО и ПРО.По словам президента, промышленности удалось решить проблему "неуправляемости" гиперзвуковых аппаратов на траектории полета благодаря новым композитным материалам. Боевой блок идет к цели почти как метеорит, как огненный шар: температура на поверхности достигает 1600-2000 градусов. Но при этом надежно управляется.Еще один уникальный гиперзвуковой проект — авиационно-ракетный комплекс "Кинжал". Тактико-технические характеристики ракеты по понятным причинам не разглашаются, однако известно, что "Кинжал" уже находится на боевом дежурстве и впервые был успешно применен по наземной цели в ходе специальной военной операции на Украине.
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Николай Протопопов
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россия, безопасность, владимир путин, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета)
19:21 20.04.2022 (обновлено: 19:52 20.04.2022)
 

"Время задуматься". Россия испытала самую мощную ядерную ракету

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание баллистической ракеты "Сармат"
Испытание баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Первый пуск самой мощной в мире межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" завершился успешно: испытания подтвердили расчетные характеристики комплекса на всех этапах полета. Как ожидается, МБР примут на вооружение до конца года.

Гарантированное уничтожение

Ракета стационарного базирования стартовала из шахтной пусковой установки государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.
В Минобороны сообщили, что по сравнению с предыдущими МБР, у "Сармата" благодаря энергомассовым характеристикам радикально расширился диапазон боевого оснащения как по числу блоков, так и по их типам. Предусмотрены даже планирующие гиперзвуковые.
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Новая ракета, добавили в ведомстве, "способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета". Кроме того, уникальные характеристики МБР позволяют гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Мощнейшая в мире ракета с максимальной дальностью поражения целей значительно усилит боевой потенциал стратегических ядерных сил страны, заявили в Минобороны.
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты Сармат
© Министерство обороны РФ
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Испытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Владимир Путин поздравил российскую армию с успешным испытанием и отметил, что у ракеты нет аналогов в мире.
"Это действительно уникальное оружие укрепит боевой потенциал наших ВС, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", — сказал президент.
Он подчеркнул, что "Сармат" создан только из отечественных узлов, компонентов и деталей. Это упростит серийный выпуск и ускорит передачу ракетного комплекса в войска.
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Сармат на космодроме Плесецк
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" на космодроме Плесецк

Сигнал миру

В декабре командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что первый полк МБР "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022-го в Ужурской ракетной дивизии (Красноярский край). Сейчас там готовят инфраструктуру.
"Сармат" — оружие высочайших возможностей, такого пока ни у кого нет. Очередные испытания показали, что ракета практически готова к запуску в серию, — объяснил вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — Это инструмент не только военного воздействия, но и психологического. В первую очередь "Сармат" — гарантия нашей безопасности. И пока мы имеем такие виды вооружений, прямое нападение на Россию невозможно. Противники будут использовать прокси-войну, комбинированную, но на нашу территорию никто не зайдет".
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Тактико-технические характеристики "Сармата" впервые частично раскрыли на форуме "Армия-2019". Дальность — рекордные 18 тысяч километров, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три. МБР доставит к цели от десяти до 15 боезарядов в зависимости от их мощности. РС-28 рассчитана на гиперзвуковые управляемые боевые блоки "Авангард", разгоняющиеся в атмосфере до 15 чисел Маха.
"Сармат" сменит комплекс "Воевода", созданный еще в СССР. Все признавали его высокую боевую эффективность. Но у новой ракеты возможности значительно шире: при весе свыше 200 тонн короткий активный участок полета, что затрудняет перехват средствами ПРО. Больше дальность, количество и мощность боевых блоков.
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗагрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний
Загрузка баллистической ракеты Сармат перед пуском во время испытаний
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Загрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний

Акцент на гиперзвук

Надо сказать, "Сармат" не единственная новинка в РВСН. Успешно испытали и запустили в серию перспективный ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард" с принципиально новым боевым оснащением — планирующим крылатым блоком.
Владимир Путин ранее назвал это "настоящим технологическим прорывом". В отличие от обычных типов боевого оснащения, новая система может совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование как боковое, так и по высоте, что делает его неуязвимым для любых средств ПВО и ПРО.
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По словам президента, промышленности удалось решить проблему "неуправляемости" гиперзвуковых аппаратов на траектории полета благодаря новым композитным материалам. Боевой блок идет к цели почти как метеорит, как огненный шар: температура на поверхности достигает 1600-2000 градусов. Но при этом надежно управляется.
Еще один уникальный гиперзвуковой проект — авиационно-ракетный комплекс "Кинжал". Тактико-технические характеристики ракеты по понятным причинам не разглашаются, однако известно, что "Кинжал" уже находится на боевом дежурстве и впервые был успешно применен по наземной цели в ходе специальной военной операции на Украине.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Авангард" установили в шахту под Оренбургом
Ракетный комплекс Авангард установили в шахту под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Ракетный комплекс "Авангард" установили в шахту под Оренбургом
 
РоссияБезопасностьВладимир ПутинСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияСармат (ракета)
 
 
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