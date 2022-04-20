https://ria.ru/20220420/sarmat-1784570140.html

"Время задуматься". Россия испытала самую мощную ядерную ракету

"Время задуматься". Россия испытала самую мощную ядерную ракету - РИА Новости, 20.04.2022

"Время задуматься". Россия испытала самую мощную ядерную ракету

Первый пуск самой мощной в мире межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" завершился успешно: испытания подтвердили расчетные характеристики... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:21

2022-04-20T19:21

2022-04-20T19:52

россия

безопасность

владимир путин

сергей каракаев

ракетные войска стратегического назначения

сармат (ракета)

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Николай Протопопов. Первый пуск самой мощной в мире межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" завершился успешно: испытания подтвердили расчетные характеристики комплекса на всех этапах полета. Как ожидается, МБР примут на вооружение до конца года.Гарантированное уничтожениеРакета стационарного базирования стартовала из шахтной пусковой установки государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.В Минобороны сообщили, что по сравнению с предыдущими МБР, у "Сармата" благодаря энергомассовым характеристикам радикально расширился диапазон боевого оснащения как по числу блоков, так и по их типам. Предусмотрены даже планирующие гиперзвуковые.Новая ракета, добавили в ведомстве, "способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета". Кроме того, уникальные характеристики МБР позволяют гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.Мощнейшая в мире ракета с максимальной дальностью поражения целей значительно усилит боевой потенциал стратегических ядерных сил страны, заявили в Минобороны.Владимир Путин поздравил российскую армию с успешным испытанием и отметил, что у ракеты нет аналогов в мире."Это действительно уникальное оружие укрепит боевой потенциал наших ВС, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране", — сказал президент.Он подчеркнул, что "Сармат" создан только из отечественных узлов, компонентов и деталей. Это упростит серийный выпуск и ускорит передачу ракетного комплекса в войска.Сигнал мируВ декабре командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что первый полк МБР "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022-го в Ужурской ракетной дивизии (Красноярский край). Сейчас там готовят инфраструктуру."Сармат" — оружие высочайших возможностей, такого пока ни у кого нет. Очередные испытания показали, что ракета практически готова к запуску в серию, — объяснил вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — Это инструмент не только военного воздействия, но и психологического. В первую очередь "Сармат" — гарантия нашей безопасности. И пока мы имеем такие виды вооружений, прямое нападение на Россию невозможно. Противники будут использовать прокси-войну, комбинированную, но на нашу территорию никто не зайдет".Тактико-технические характеристики "Сармата" впервые частично раскрыли на форуме "Армия-2019". Дальность — рекордные 18 тысяч километров, длина ракеты — 35,5 метра, диаметр — три. МБР доставит к цели от десяти до 15 боезарядов в зависимости от их мощности. РС-28 рассчитана на гиперзвуковые управляемые боевые блоки "Авангард", разгоняющиеся в атмосфере до 15 чисел Маха."Сармат" сменит комплекс "Воевода", созданный еще в СССР. Все признавали его высокую боевую эффективность. Но у новой ракеты возможности значительно шире: при весе свыше 200 тонн короткий активный участок полета, что затрудняет перехват средствами ПРО. Больше дальность, количество и мощность боевых блоков.Акцент на гиперзвукНадо сказать, "Сармат" не единственная новинка в РВСН. Успешно испытали и запустили в серию перспективный ракетный комплекс стратегического назначения "Авангард" с принципиально новым боевым оснащением — планирующим крылатым блоком.Владимир Путин ранее назвал это "настоящим технологическим прорывом". В отличие от обычных типов боевого оснащения, новая система может совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование как боковое, так и по высоте, что делает его неуязвимым для любых средств ПВО и ПРО.По словам президента, промышленности удалось решить проблему "неуправляемости" гиперзвуковых аппаратов на траектории полета благодаря новым композитным материалам. Боевой блок идет к цели почти как метеорит, как огненный шар: температура на поверхности достигает 1600-2000 градусов. Но при этом надежно управляется.Еще один уникальный гиперзвуковой проект — авиационно-ракетный комплекс "Кинжал". Тактико-технические характеристики ракеты по понятным причинам не разглашаются, однако известно, что "Кинжал" уже находится на боевом дежурстве и впервые был успешно применен по наземной цели в ходе специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20210813/topol-1745526740.html

https://ria.ru/20201217/rakety-1589541127.html

https://ria.ru/20180928/1529420513.html

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Николай Протопопов

Николай Протопопов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Николай Протопопов

россия, безопасность, владимир путин, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, сармат (ракета)