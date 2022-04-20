https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784405206.html

В ТПП оценили политику Китая по введенным Западом антироссийским санкциям

В ТПП оценили политику Китая по введенным Западом антироссийским санкциям - РИА Новости, 20.04.2022

В ТПП оценили политику Китая по введенным Западом антироссийским санкциям

Китай не приемлет санкции и внешнее воздействие, и в санкционном противостоянии Запада и РФ не хочет оказаться между молотом и наковальней, заявил в интервью... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T05:25

2022-04-20T05:25

2022-04-20T11:34

китай

россия

сша

в мире

торгово-промышленная палата рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145901/37/1459013759_0:148:3001:1836_1920x0_80_0_0_5b24ccd343b2524345d824605ab0e896.jpg

ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай не приемлет санкции и внешнее воздействие, и в санкционном противостоянии Запада и РФ не хочет оказаться между молотом и наковальней, заявил в интервью РИА Новости руководитель Регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии (г. Пекин) Иван Изотов.Изотов выразил мнение, что китайцы "наверное будут избегать каких-то действий, которые явно могут привести к сложностям для российских экономоператоров".Безусловно, подчеркнул Изотов, "есть разные мнения, и говорить о том, что Китай в своем отношении к России монолитен, это говорить не совсем правду"."Можно четко и уверенно говорить о том, что есть определенное уважение, симпатии и взаимопонимание между первыми лицами на политическом уровне, но на экономическом и на бизнес-уровне отношения очень разные. Есть те, кто однозначно ориентирован на США и Европу, от сотрудничества с которыми зависят перспективы совместного бизнеса. Но есть и те, кто понимает, что должен соблюдаться разумный баланс, при котором Китай может извлечь больше выгоды, чем от блокирования с какой-то одной из сторон", — подчеркнул собеседник агентства.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784403665.html

китай

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, сша, в мире, торгово-промышленная палата рф