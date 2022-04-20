05:25 20.04.2022 (обновлено: 11:34 20.04.2022)
В ТПП оценили политику Китая по введенным Западом антироссийским санкциям
Глава представительства ТПП Изотов: Китай четко дает понять свое отношение к санкциям
Вид на Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 20 апр – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай не приемлет санкции и внешнее воздействие, и в санкционном противостоянии Запада и РФ не хочет оказаться между молотом и наковальней, заявил в интервью РИА Новости руководитель Регионального представительства Торгово-промышленной палаты РФ в Восточной Азии (г. Пекин) Иван Изотов.
"Китай четко дает понять свое отношение к санкциям, он не приемлет никакие внешние экстерриториальные воздействия, потому что понимает, что это может отразиться и на нём самом, но вопрос в том, что как бы играя в чужие игры, не оказаться между молотом и наковальней", — заявил Изотов.
Изотов выразил мнение, что китайцы "наверное будут избегать каких-то действий, которые явно могут привести к сложностям для российских экономоператоров".
"Может быть, не будут называть реальные причины своего отказа выполнять какие-то действия, тем не менее взять и сделать что-то, на чём россияне могут как-то прогореть, я думаю, это маловероятно", — добавил он.
"Можно четко и уверенно говорить о том, что есть определенное уважение, симпатии и взаимопонимание между первыми лицами на политическом уровне, но на экономическом и на бизнес-уровне отношения очень разные. Есть те, кто однозначно ориентирован на США и Европу, от сотрудничества с которыми зависят перспективы совместного бизнеса. Но есть и те, кто понимает, что должен соблюдаться разумный баланс, при котором Китай может извлечь больше выгоды, чем от блокирования с какой-то одной из сторон", — подчеркнул собеседник агентства.