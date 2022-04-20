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Китай не позволит себе поступить подло по отношению к России, заявили в ТПП
Китай не позволит себе поступить подло по отношению к России, заявили в ТПП - РИА Новости, 20.04.2022
Китай не позволит себе поступить подло по отношению к России, заявили в ТПП
Китай в условиях западных санкций против Москвы не позволит себе в политическом плане подло поступить по отношению к своему северному партнеру, заявил в... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T04:11
2022-04-20T04:11
2022-04-20T11:35
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ПЕКИН, 20 апр — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай в условиях западных санкций против Москвы не позволит себе в политическом плане подло поступить по отношению к своему северному партнеру, заявил в интервью РИА Новости руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты России в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов.По его словам, это уже вопрос к дипломатам и политикам, а с точки зрения бизнеса "здесь вопрос в том, насколько мы готовы слышать и понимать наших контрагентов"."Далеко не всегда они готовы называть вещи своими именами, но тем не менее есть очень много предпринимателей из Китая, которые хотят развивать отношения с Россией", — подчеркнул он.Собеседник агентства добавил, что "наши успехи в отношениях с Китаем будут зависеть от готовности пересмотреть собственные подходы к диалогу, проявлять уважение и быть более терпеливыми и внимательными к китайским партнерам, не допускать высокомерия и пренебрежения местной спецификой ведения переговоров"."В любом случае нам надо стараться не упускать возможности и "завоевать китайские сердца", где-то отыграть процесс заново, где-то попытаться проявить себя с лучшей стороны, но все это не должно быть нахрапом, всё должно быть продумано", — подчеркнул Изотов.Читайте полный текст интервью >>>
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китай, россия, в мире, торгово-промышленная палата рф
04:11 20.04.2022 (обновлено: 11:35 20.04.2022)
Китай не позволит себе поступить подло по отношению к России, заявили в ТПП
Глава представительства ТПП Изотов: КНР не поступит подло с РФ в условиях санкций
ПЕКИН, 20 апр — РИА Новости, Анна Раткогло. Китай в условиях западных санкций против Москвы не позволит себе в политическом плане подло поступить по отношению к своему северному партнеру, заявил в интервью РИА Новости руководитель регионального представительства Торгово-промышленной палаты России в Восточной Азии (Пекин) Иван Изотов.
"Я больше чем уверен, что Китай не позволит себе как-то подло поступить в политическом плане. Безусловно, с их стороны будет предупреждение, вопрос в том, в каком виде эти сигналы будут поданы и насколько российская сторона будет готова услышать или отследить", — сказал Изотов, отвечая на вопрос о том, возможен ли сценарий, когда Китай будет соблюдать антироссийские санкции, но официально об этом не объявит.
По его словам, это уже вопрос к дипломатам и политикам, а с точки зрения бизнеса "здесь вопрос в том, насколько мы готовы слышать и понимать наших контрагентов".
"Далеко не всегда они готовы называть вещи своими именами, но тем не менее есть очень много предпринимателей из Китая
, которые хотят развивать отношения с Россией", — подчеркнул он.
Собеседник агентства добавил, что "наши успехи в отношениях с Китаем будут зависеть от готовности пересмотреть собственные подходы к диалогу, проявлять уважение и быть более терпеливыми и внимательными к китайским партнерам, не допускать высокомерия и пренебрежения местной спецификой ведения переговоров".
"В любом случае нам надо стараться не упускать возможности и "завоевать китайские сердца", где-то отыграть процесс заново, где-то попытаться проявить себя с лучшей стороны, но все это не должно быть нахрапом, всё должно быть продумано", — подчеркнул Изотов.