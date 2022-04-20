https://ria.ru/20220420/sakhar-1784570992.html

Сахар в России впервые с марта 2021 года стал дешеветь

Сахар в России впервые с марта 2021 года стал дешеветь - РИА Новости, 20.04.2022

Сахар в России впервые с марта 2021 года стал дешеветь

Цена на сахар-песок в стране за период с 9 по 15 апреля снизилась на 0,34%, падение зафиксировано впервые с марта прошлого года, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T19:03

2022-04-20T19:03

2022-04-20T19:25

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

сахар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781890983_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_2422b19550c50e78899bc22b49ae9498.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Цена на сахар-песок в стране за период с 9 по 15 апреля снизилась на 0,34%, падение зафиксировано впервые с марта прошлого года, следует из материалов Росстата.За предыдущий отчетный период, со 2 по 8 апреля он дорожал в среднем на 0,94%, а с начала года — на 52,98%. Как уточнило ведомство, в 46 регионах за указанный период цена на этот товар снизилась на 0,2-4,4%, в шести регионах цены не изменились, а в 33 — выросли на 0,1-5,6%.Согласно ранее опубликованным материалам Росстата, сахар перестал дешеветь в конце февраля 2021 года, точнее — в период с 25 февраля по 1 марта, после девяти недель непрерывного снижения цен, которое стало следствием целого комплекса мер, предпринятых тогда властями, в частности — соглашений о стабилизации цен. В феврале-марте текущего года Россия столкнулась с ажиотажным спросом на сахар, последовавшим на фоне введения экономических санкций Запада и ослабления курса рубля. Для обеспечения стабильной ситуации, крупнейшие производители сахара до 31 июля 2022 года, в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза, зафиксировали на него отпускные цены на уровне 47 рублей за килограмм. Позже российские торговые сети ограничили наценки на социально значимые продукты, в том числе на сахар, до уровня в 5%.При этом российские власти неоднократно заявляли, что страна полностью обеспечивает себя сахаром и для дефицита нет причин. Более того, в середине марта правительство ввело временный запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа.

https://ria.ru/20220405/defitsit-1781927638.html

https://ria.ru/20220331/sakhar-1781092999.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сахар