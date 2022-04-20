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Сахар в России впервые с марта 2021 года стал дешеветь - РИА Новости, 20.04.2022
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Сахар в России впервые с марта 2021 года стал дешеветь
Сахар в России впервые с марта 2021 года стал дешеветь - РИА Новости, 20.04.2022
Сахар в России впервые с марта 2021 года стал дешеветь
Цена на сахар-песок в стране за период с 9 по 15 апреля снизилась на 0,34%, падение зафиксировано впервые с марта прошлого года, следует из материалов Росстата. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T19:03
2022-04-20T19:25
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
сахар
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Цена на сахар-песок в стране за период с 9 по 15 апреля снизилась на 0,34%, падение зафиксировано впервые с марта прошлого года, следует из материалов Росстата.За предыдущий отчетный период, со 2 по 8 апреля он дорожал в среднем на 0,94%, а с начала года — на 52,98%. Как уточнило ведомство, в 46 регионах за указанный период цена на этот товар снизилась на 0,2-4,4%, в шести регионах цены не изменились, а в 33 — выросли на 0,1-5,6%.Согласно ранее опубликованным материалам Росстата, сахар перестал дешеветь в конце февраля 2021 года, точнее — в период с 25 февраля по 1 марта, после девяти недель непрерывного снижения цен, которое стало следствием целого комплекса мер, предпринятых тогда властями, в частности — соглашений о стабилизации цен. В феврале-марте текущего года Россия столкнулась с ажиотажным спросом на сахар, последовавшим на фоне введения экономических санкций Запада и ослабления курса рубля. Для обеспечения стабильной ситуации, крупнейшие производители сахара до 31 июля 2022 года, в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза, зафиксировали на него отпускные цены на уровне 47 рублей за килограмм. Позже российские торговые сети ограничили наценки на социально значимые продукты, в том числе на сахар, до уровня в 5%.При этом российские власти неоднократно заявляли, что страна полностью обеспечивает себя сахаром и для дефицита нет причин. Более того, в середине марта правительство ввело временный запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа.
https://ria.ru/20220405/defitsit-1781927638.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), сахар
19:03 20.04.2022 (обновлено: 19:25 20.04.2022)
 
Сахар в России впервые с марта 2021 года стал дешеветь

Росстат: цена на сахар в России с 9 по 15 апреля впервые за год снизилась на 0,34 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкФасовка и упаковка сахара для розничной торговли на предприятии "РТ Бакалея" в Новосибирске
Фасовка и упаковка сахара для розничной торговли на предприятии РТ Бакалея в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Фасовка и упаковка сахара для розничной торговли на предприятии "РТ Бакалея" в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Цена на сахар-песок в стране за период с 9 по 15 апреля снизилась на 0,34%, падение зафиксировано впервые с марта прошлого года, следует из материалов Росстата.
За предыдущий отчетный период, со 2 по 8 апреля он дорожал в среднем на 0,94%, а с начала года — на 52,98%. Как уточнило ведомство, в 46 регионах за указанный период цена на этот товар снизилась на 0,2-4,4%, в шести регионах цены не изменились, а в 33 — выросли на 0,1-5,6%.
Полки в магазине - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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Согласно ранее опубликованным материалам Росстата, сахар перестал дешеветь в конце февраля 2021 года, точнее — в период с 25 февраля по 1 марта, после девяти недель непрерывного снижения цен, которое стало следствием целого комплекса мер, предпринятых тогда властями, в частности — соглашений о стабилизации цен.
В феврале-марте текущего года Россия столкнулась с ажиотажным спросом на сахар, последовавшим на фоне введения экономических санкций Запада и ослабления курса рубля. Для обеспечения стабильной ситуации, крупнейшие производители сахара до 31 июля 2022 года, в соответствии с рекомендациями ФАС и Минсельхоза, зафиксировали на него отпускные цены на уровне 47 рублей за килограмм. Позже российские торговые сети ограничили наценки на социально значимые продукты, в том числе на сахар, до уровня в 5%.
При этом российские власти неоднократно заявляли, что страна полностью обеспечивает себя сахаром и для дефицита нет причин. Более того, в середине марта правительство ввело временный запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа.
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Сахар
 
 
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