https://ria.ru/20220420/reznik-1784521317.html

Экс-депутата Петербурга Резника приговорили к пяти месяцам колонии

Экс-депутата Петербурга Резника приговорили к пяти месяцам колонии - РИА Новости, 20.04.2022

Экс-депутата Петербурга Резника приговорили к пяти месяцам колонии

Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, обвиняемый в хранении марихуаны, приговорен к 5 месяцам колонии-поселения, но отбывать... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:06

2022-04-20T16:06

2022-04-20T16:17

происшествия

санкт-петербург

максим резник

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737629949_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_ea87c110ce29f16c7edf158ecbed2a9d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, обвиняемый в хранении марихуаны, приговорен к 5 месяцам колонии-поселения, но отбывать наказание ему не придется, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского районного суда."Назначить Резнику наказание в виде 5 месяцев в колонии-поселения... зачислить срок нахождения под домашним арестом, в связи с чем наказание считается отбытым", - огласила судья Елена Сергеева.По данным следствия, Резник не позднее 9 марта 2021 года в Петербурге незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма. По ч.1 ст. 228 УК РФ ему грозило до трех лет лишения свободы. Гособвинение в прениях запросило для Резника год колонии-поселения, экс-депутат вину не признал.Резник был задержан в июне 2021 года, суд отправил его под домашний арест. Из-за ограничений меры пресечения Резник не смог подать документы, необходимые для регистрации его в качестве кандидата в депутаты Заксобрания, поэтому отказался от избирательной кампании. Позже эти ограничения были признаны незаконными, а Резнику присудили 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

https://ria.ru/20220412/arest-1783034346.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург, максим резник