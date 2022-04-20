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Экс-депутата Петербурга Резника приговорили к пяти месяцам колонии - РИА Новости, 20.04.2022
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Экс-депутата Петербурга Резника приговорили к пяти месяцам колонии
Экс-депутата Петербурга Резника приговорили к пяти месяцам колонии - РИА Новости, 20.04.2022
Экс-депутата Петербурга Резника приговорили к пяти месяцам колонии
Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, обвиняемый в хранении марихуаны, приговорен к 5 месяцам колонии-поселения, но отбывать... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:06
2022-04-20T16:17
происшествия
санкт-петербург
максим резник
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, обвиняемый в хранении марихуаны, приговорен к 5 месяцам колонии-поселения, но отбывать наказание ему не придется, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского районного суда."Назначить Резнику наказание в виде 5 месяцев в колонии-поселения... зачислить срок нахождения под домашним арестом, в связи с чем наказание считается отбытым", - огласила судья Елена Сергеева.По данным следствия, Резник не позднее 9 марта 2021 года в Петербурге незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма. По ч.1 ст. 228 УК РФ ему грозило до трех лет лишения свободы. Гособвинение в прениях запросило для Резника год колонии-поселения, экс-депутат вину не признал.Резник был задержан в июне 2021 года, суд отправил его под домашний арест. Из-за ограничений меры пресечения Резник не смог подать документы, необходимые для регистрации его в качестве кандидата в депутаты Заксобрания, поэтому отказался от избирательной кампании. Позже эти ограничения были признаны незаконными, а Резнику присудили 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
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происшествия, санкт-петербург, максим резник
16:06 20.04.2022 (обновлено: 16:17 20.04.2022)
 
Экс-депутата Петербурга Резника приговорили к пяти месяцам колонии

Экс-депутата Петербурга Резника приговорили к пяти месяцам колонии по делу о наркотиках

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДепутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник на заседании суда
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник на заседании суда - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник на заседании суда
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Бывший депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, обвиняемый в хранении марихуаны, приговорен к 5 месяцам колонии-поселения, но отбывать наказание ему не придется, передает корреспондент РИА Новости из зала Октябрьского районного суда.
"Назначить Резнику наказание в виде 5 месяцев в колонии-поселения... зачислить срок нахождения под домашним арестом, в связи с чем наказание считается отбытым", - огласила судья Елена Сергеева.
По данным следствия, Резник не позднее 9 марта 2021 года в Петербурге незаконно приобрел для личного потребления у неустановленного лица марихуану массой 18,2 грамма. По ч.1 ст. 228 УК РФ ему грозило до трех лет лишения свободы. Гособвинение в прениях запросило для Резника год колонии-поселения, экс-депутат вину не признал.
Резник был задержан в июне 2021 года, суд отправил его под домашний арест. Из-за ограничений меры пресечения Резник не смог подать документы, необходимые для регистрации его в качестве кандидата в депутаты Заксобрания, поэтому отказался от избирательной кампании. Позже эти ограничения были признаны незаконными, а Резнику присудили 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМаксим Резник
 
 
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