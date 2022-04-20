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Пушков предостерег Санду от попадания Молдавии в "мусорное ведро истории" - РИА Новости, 20.04.2022
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Пушков предостерег Санду от попадания Молдавии в "мусорное ведро истории"
Пушков предостерег Санду от попадания Молдавии в "мусорное ведро истории" - РИА Новости, 20.04.2022
Пушков предостерег Санду от попадания Молдавии в "мусорное ведро истории"
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram президента Молдавии Майи Санду за резкое высказывание о георгиевской ленточке. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T03:40
2022-04-20T09:54
в мире
молдавия
россия
кишинев
совет федерации рф
алексей пушков
майя санду
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram президента Молдавии Майи Санду за резкое высказывание о георгиевской ленточке.Накануне Санду подписала закон о запрете ленточки в республике и заявила, что "место подобных символов — в мусорном ведре истории".Пушков напомнил президенту о незавидной судьбе противников георгиевской ленточки.Сенатор призвал Санду "быть поосторожнее" в высказываниях в адрес России и ее символов с учетом, что Кишиневу нечем платить за российский газ.Закон, подписанный президентом Молдавии, вносит поправки в кодекс о правонарушениях. Они запрещают изготовление, распространение и публичное использование не только георгиевской ленточки, но и символов V и Z. Физическим лицам грозит штраф от 245 до 490 долларов, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что эта законодательная инициатива, как и некоторые другие шаги Кишинева, не соответствует его заявлениям о приверженности нейтральному статусу, соблюдению прав и интересов всех жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией. Тем не менее в Москве полагают, что в руководстве Молдавии возобладает здравый смысл и оно будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией.
https://ria.ru/20220419/aksenov-1784333590.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, совет федерации рф, алексей пушков, майя санду
03:40 20.04.2022 (обновлено: 09:54 20.04.2022)
 
Пушков предостерег Санду от попадания Молдавии в "мусорное ведро истории"

Пушков: Молдавия может оказаться в мусорном ведре истории после запрета георгиевской ленты

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкCенатор Российской Федерации Алексей Пушков
Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram президента Молдавии Майи Санду за резкое высказывание о георгиевской ленточке.
Накануне Санду подписала закон о запрете ленточки в республике и заявила, что "место подобных символов — в мусорном ведре истории".
Пушков напомнил президенту о незавидной судьбе противников георгиевской ленточки.

"Что касается сути закона, который утвердила Санду, как и ее заявления о "преступности" георгиевской ленты и "мусорном ведре истории", то ей следует напомнить, что в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты", — написал он.

Сенатор призвал Санду "быть поосторожнее" в высказываниях в адрес России и ее символов с учетом, что Кишиневу нечем платить за российский газ.
Закон, подписанный президентом Молдавии, вносит поправки в кодекс о правонарушениях. Они запрещают изготовление, распространение и публичное использование не только георгиевской ленточки, но и символов V и Z. Физическим лицам грозит штраф от 245 до 490 долларов, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что эта законодательная инициатива, как и некоторые другие шаги Кишинева, не соответствует его заявлениям о приверженности нейтральному статусу, соблюдению прав и интересов всех жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией. Тем не менее в Москве полагают, что в руководстве Молдавии возобладает здравый смысл и оно будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией.
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