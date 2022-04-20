03:40 20.04.2022 (обновлено: 09:54 20.04.2022)
Пушков предостерег Санду от попадания Молдавии в "мусорное ведро истории"
Пушков: Молдавия может оказаться в мусорном ведре истории после запрета георгиевской ленты
Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram президента Молдавии Майи Санду за резкое высказывание о георгиевской ленточке.
Накануне Санду подписала закон о запрете ленточки в республике и заявила, что "место подобных символов — в мусорном ведре истории".
Пушков напомнил президенту о незавидной судьбе противников георгиевской ленточки.
"Что касается сути закона, который утвердила Санду, как и ее заявления о "преступности" георгиевской ленты и "мусорном ведре истории", то ей следует напомнить, что в этом ведре уже оказались многие враги георгиевской ленты", — написал он.
Закон, подписанный президентом Молдавии, вносит поправки в кодекс о правонарушениях. Они запрещают изготовление, распространение и публичное использование не только георгиевской ленточки, но и символов V и Z. Физическим лицам грозит штраф от 245 до 490 долларов, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что эта законодательная инициатива, как и некоторые другие шаги Кишинева, не соответствует его заявлениям о приверженности нейтральному статусу, соблюдению прав и интересов всех жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией. Тем не менее в Москве полагают, что в руководстве Молдавии возобладает здравый смысл и оно будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией.