https://ria.ru/20220420/pushkov-1784402781.html

Пушков предостерег Санду от попадания Молдавии в "мусорное ведро истории"

Пушков предостерег Санду от попадания Молдавии в "мусорное ведро истории" - РИА Новости, 20.04.2022

Пушков предостерег Санду от попадания Молдавии в "мусорное ведро истории"

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram президента Молдавии Майи Санду за резкое высказывание о георгиевской ленточке. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T03:40

2022-04-20T03:40

2022-04-20T09:54

в мире

молдавия

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кишинев

совет федерации рф

алексей пушков

майя санду

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал в Telegram президента Молдавии Майи Санду за резкое высказывание о георгиевской ленточке.Накануне Санду подписала закон о запрете ленточки в республике и заявила, что "место подобных символов — в мусорном ведре истории".Пушков напомнил президенту о незавидной судьбе противников георгиевской ленточки.Сенатор призвал Санду "быть поосторожнее" в высказываниях в адрес России и ее символов с учетом, что Кишиневу нечем платить за российский газ.Закон, подписанный президентом Молдавии, вносит поправки в кодекс о правонарушениях. Они запрещают изготовление, распространение и публичное использование не только георгиевской ленточки, но и символов V и Z. Физическим лицам грозит штраф от 245 до 490 долларов, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что эта законодательная инициатива, как и некоторые другие шаги Кишинева, не соответствует его заявлениям о приверженности нейтральному статусу, соблюдению прав и интересов всех жителей, прагматичному и взаимовыгодному партнерству с Россией. Тем не менее в Москве полагают, что в руководстве Молдавии возобладает здравый смысл и оно будет воздерживаться от действий, наносящих ущерб отношениям с Россией.

https://ria.ru/20220419/aksenov-1784333590.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, совет федерации рф, алексей пушков, майя санду