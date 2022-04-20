https://ria.ru/20220420/profilaktika-1784430649.html

Главный психиатр Москвы назвал способы избежать последствий коронавируса

Главный психиатр Москвы назвал способы избежать последствий коронавируса - РИА Новости, 20.04.2022

Главный психиатр Москвы назвал способы избежать последствий коронавируса

Саморегуляция и поддержка близких - такие методы профилактики негативных последствий коронавирусной инфекции, но, если они не срабатывают, стоит обратиться к... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:37

2022-04-20T10:37

2022-04-20T11:03

общество

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Саморегуляция и поддержка близких - такие методы профилактики негативных последствий коронавирусной инфекции, но, если они не срабатывают, стоит обратиться к специалистам, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк."Есть три уровня поддержки. Первое – это саморегуляция, если речь идет о легких расстройствах. Нужно поддерживать хотя бы минимальный уровень физической активности, по возможности гулять не менее 30-40 минут. Надо вовремя ложиться спать, здоровый сон должен составлять 7-8 часов. Важно вести здоровый образ жизни, не подвергать себя дополнительным информационным рискам, хотя сейчас, к сожалению, сложно от этого уберечься. В плане рациона – ограничить потребление кофе, алкоголя, а лучше вообще от него уйти. Второй уровень – это близкие, семья, друзья. Очень важно чувствовать их поддержку, искреннее участие. Все это имеет колоссальное значение для нормализации состояния", - сказал Костюк, отвечая на вопрос, есть ли методы профилактики негативных последствий коронавирусной инфекции для тех, кто переболел.Врач отметил, что если эти два уровня не срабатывают, надо обращаться к специалистам.Читайте полный текст интервью >>

https://rsport.ria.ru/20220417/koronavirus-1780961435.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, коронавирус covid-19, россия