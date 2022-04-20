https://ria.ru/20220420/psikhiatriya-1784425379.html

Георгий Костюк: "ковидный туман" может беспокоить и после выздоровления

Георгий Костюк: "ковидный туман" может беспокоить и после выздоровления - РИА Новости, 20.04.2022

Георгий Костюк: "ковидный туман" может беспокоить и после выздоровления

О том, к каким психологическим и психоневрологическим проблемам может привести перенесенная коронавирусная инфекция, на какие симптомы стоит обратить внимание,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T11:00

2022-04-20T11:00

2022-04-20T11:02

интервью

георгий костюк

психиатрия

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/14/1764494768_0:0:1320:742_1920x0_80_0_0_81920b8690ff83093dd9aea0c4ae87d3.jpg

О том, к каким психологическим и психоневрологическим проблемам может привести перенесенная коронавирусная инфекция, на какие симптомы стоит обратить внимание, и могут ли проблемы появиться спустя время после выздоровления, в интервью РИА Новости рассказал главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк. Беседовала Ольга Овчинникова.– Георгий Петрович, какие психологические и психоневрологические проблемы могут возникнуть после коронавирусной инфекции, и насколько такие проблемы распространены?– Коронавирус действительно может вызывать негативные последствия с точки зрения психоневрологии. Уже отмечено, что коронавирус обладает воздействием на нервную систему, которое может проявляться в разных формах. Но зависит, конечно, от случая. Бывает, что у пожилых людей с небольшими когнитивными нарушениями, например, с забывчивостью или снижением концентрации, после перенесенной коронавирусной инфекции эти симптомы могут резко обостриться. Это, конечно, крайний случай, но случалось, что такие пациенты частично или полностью утрачивали способность связно выражать свои мысли, становились совершенно беспомощны и некоторые даже попадали в психиатрический стационар.Да и у молодых людей при тяжелом течении инфекции, бывало, возникали психические расстройства, по симптомам схожие с алкогольным делирием – или, проще говоря, "белой горячкой". Это нарушения сна, психозы, галлюцинации, нарушения ориентации в пространстве и так далее. Это очень серьезные состояния, требующие квалифицированной медицинской помощи.При этом даже в тех случаях, когда коронавирусная инфекция была побеждена, полное восстановление нормального самочувствия проходило с трудом, а в некоторых случаях последствия беспокоили и после восстановления. Пациенты жаловались на резкое снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности мышления. Они характеризовали это состояние как "ковидный туман". Причем продолжалось оно гораздо дольше и в более тяжелой форме, чем даже после тяжелых вирусных инфекций с высокой температурой или после пневмонии.– А с чем связаны психологические проблемы?– Они очень тесно связаны с периодом, который пациенты переживали до того, как заразиться. Ведь с пандемией мы столкнулись уже более двух лет назад, и все это время информационный фон вокруг этой темы был достаточно напряженным. Особенно на первом этапе, когда уважаемые эксперты говорили противоречивую информацию. Так что эта эпидемия с самого начала была не только инфекционной, но и информационной.Причем, если в Москве первая волна была очень тяжелой, с большим количеством заболевших, и врачи только учились справляться с этой инфекцией, то в регионах наблюдались буквально единичные случаи, а уровень психологического стресса был такой же.Это не моя частная точка зрения: есть данные исследований и опросов, фиксировались продажи антидепрессантов в разных регионах. Так что информационная составляющая сыграла большую роль, в том числе, и в тех расстройствах, которые возникали после перенесенной инфекции.Человек находился в постоянном стрессе, стремился избежать болезни, но все равно заболевал. Поэтому болезнь накладывалась на тот психологический дискомфорт, в котором находился пациент, и вносила дополнительный фактор, связанный с самой инфекцией. В результате на выходе у многих пациентов сформировались отчетливые тревожно-депрессивные состояния, одним из основных проявлений которых стали так называемые панические атаки. Дело в том, что в постковидный период у переболевших людей нередко отмечались некоторые нарушения работы сердечно-сосудистой системы в виде тахикардии и учащенного сердцебиения. А поскольку они возникали приступообразно, на фоне повышенной тревожности, то служили причиной возникновения панических атак. С этим сталкивались не только пожилые, но и молодые люди, которые в целом до этого были вполне здоровыми и крепкими.– Насколько часто это встречается?– Назвать процент "пострадавших" от панических атак никто не возьмется, но пациентов с подобной проблемой обращается немало. Кстати, бессонница – это тоже одно из проявлений тревожно-депрессивных расстройств после перенесенного ковида. И это тоже далеко не безобидное явление.Впрочем, я уверен, у большинства людей по мере ухода пандемии в прошлое острота таких проблем будет снижаться. Однако останутся и те, у кого они приобретут характер хронического расстройства, с которым придется справляться уже с помощью врачей.– То есть психологический дискомфорт со временем может уйти, а психоневрологические проблемы – остаться, верно?– Да, психоневрологические имеют больший шанс перейти в хроническую стадию. Если у человека при этом будут продолжать возникать проблемы психологического плана, не обязательно связанные с ковидом, стрессы, другие заболевания – то его состояние будет ухудшаться. И в этом плане очень важно, чтобы он вовремя обращался за квалифицированной медицинской помощью.– А подобные негативные последствия могут возникнуть, даже если человек легко перенес ковид?– Чем легче протекала инфекция, тем меньше шансов получить серьезные осложнения. Кстати, ведь очень многие перенесли болезнь на ногах, и потом узнали, что у них, оказывается, антитела выросли. Конечно, есть связь между тяжестью перенесенной инфекции и последствиями, но даже легкие формы ковида переносились и имели последствия для психики.– На какие симптомы люди, переболевшие ковидом, должны обратить внимание?– Прежде всего, на то, что связано с изменением умственной работоспособности: способности запоминать, фиксировать внимание и целенаправленно выполнять умственную работу, способностью решать задачи в уме. Во-вторых, на сон. В-третьих, на приступы тревоги. Эти три частых проявления, которые, по нашим наблюдениям, имеют прямую связь с перенесенной инфекцией.– Куда обращаться человеку, которые заметил у себя эти симптомы?– В Москве организованы консультативные центры психического здоровья. Их пока два, но там работает много специалистов – психологов, психотерапевтов и психиатров. Это центры, которые не связаны с психоневрологическими диспансерами, поэтому помощь оказывается без тех "рисков для репутации", которых нередко боятся люди, обращаясь к психиатру. Никаких постановок на психиатрический учет или каких бы то ни было ограничений обращения в такие центры за собой не несут. Заявляю это со всей ответственностью как главный психиатр Москвы. Бояться психиатров не нужно.Кроме того, с мая в парках и зонах отдыха возобновляется программа для проверки здоровья "Здоровая Москва". Основной упор будет сделан на диспансеризацию переболевших COVID-19 жителей. Кроме проверки здоровья горожан с постковидным синдромом, фокус будет на тех людях, которые испытывают психологические трудности после перенесенной инфекции.– А могут ли психоневрологические проблемы у человека, перенесшего коронавирусную инфекцию, проявиться не сразу после выздоровления, а через некоторое время?– Многие инфекционные заболевания могут иметь отложенные последствия, которые могут проявиться даже спустя несколько лет. Специалистами отмечается, что ковид не является исключением, и перенесенная болезнь может иметь, в том числе, и отложенные последствия для психического здоровья человека.Есть некоторая часть пациентов, которые, переболев коронавирусом, только через некоторое время, иногда несколько месяцев, начали наблюдать у себя излишнюю тревожность, признаки расстройства личности, непроходящее состояние стресса, депрессивное расстройство, нарушения сна, снижение трудоспособности, ухудшение памяти и так далее. Такие проявления наиболее характерны для тех пациентов, кто проходил лечение в стационаре, то есть болел в более тяжелой форме. Однако и после легко перенесенного заболевания подобные последствия не так уж редки.Здесь крайне важно внимательно отнестись к своему здоровью, в том числе психическому, даже если после перенесенного заболевания вы не почувствовали никаких симптомов и изменений, они могут проявиться позже различными расстройствами и психологическим дискомфортом. Поэтому даже спустя несколько месяцев после заболевания нужно внимательно следить за своим здоровьем, в том числе психическим, а лучше все-таки проконсультироваться со специалистом. Например, посетив один из павильонов "Здоровая Москва".– Есть ли какие-то методы профилактики негативных последствий коронавирусной инфекции для тех, кто переболел?– Есть три уровня поддержки. Первое – это саморегуляция, если речь идет о легких расстройствах. Нужно поддерживать хотя бы минимальный уровень физической активности, по возможности гулять не менее 30-40 минут. Надо вовремя ложиться спать, здоровый сон должен составлять 7-8 часов. Важно вести здоровый образ жизни, не подвергать себя дополнительным информационным рискам, хотя сейчас, к сожалению, сложно от этого уберечься. В плане рациона – ограничить потребление кофе, алкоголя, а лучше вообще от него уйти. Второй уровень – это близкие, семья, друзья. Очень важно чувствовать их поддержку, искреннее участие. Все это имеет колоссальное значение для нормализации состояния. Но если эти два уровня не срабатывают, надо обращаться к специалистам.– А может ли быть какая-то лекарственная поддержка?– Самому назначать лекарственные препараты, кроме валерьянки, я бы не рекомендовал. Любые назначения, тем более в такой сфере, как нарушения психики, должен давать специалист конкретному пациенту по результатам оценки его состояния. Причем это не обязательно могут быть именно какие-то препараты.Впрочем, в более широком смысле можно порекомендовать витаминную поддержку, особенно витамины группы В – эти витамины плодотворно влияют на нервную систему, головной мозг, могут способствовать улучшению состояния. Однако, в любом случае лучше посоветоваться с врачом, так как даже продающиеся в аптеке витамины могут иметь определенные противопоказания.

https://ria.ru/20220420/knigi-1784314735.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220317/son-1778444774.html

https://sn.ria.ru/20220315/stress-1778256561.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220313/isterika-1777705258.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, георгий костюк, психиатрия, россия, коронавирус в россии