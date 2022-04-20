Рейтинг@Mail.ru
Южная Осетия обязана помочь ДНР и ЛНР, заявил кандидат в президенты Гаглоев - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220420/pomosch-1784421266.html
Южная Осетия обязана помочь ДНР и ЛНР, заявил кандидат в президенты Гаглоев
Южная Осетия обязана помочь ДНР и ЛНР, заявил кандидат в президенты Гаглоев - РИА Новости, 20.04.2022
Южная Осетия обязана помочь ДНР и ЛНР, заявил кандидат в президенты Гаглоев
Южная Осетия обязана оказать помощь ДНР и ЛНР, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты закавказской республики, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев. РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:52
2022-04-20T10:27
южная осетия
лнр
днр
алан гаглоев
выборы в южной осетии — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744385972_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cf724cac9c348a2f0f092c188c6a0962.jpg
ЦХИНВАЛ, 20 апр – РИА Новости. Южная Осетия обязана оказать помощь ДНР и ЛНР, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты закавказской республики, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев.Двадцать восьмого апреля в Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов. По итогам первого тура Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5%."Несколько сотен российских ребят сложили свои головы или были ранены в войне за нашу свободу и независимость, за нашу возможность жить, за нас, за будущее наших детей. Я считаю, что в трудную минуту и мы обязаны оказать помощь и поддержку нашим союзникам и братьям", - сказал он.По словам Гаглоева, "осетины с царских времен были с Россией, воевали за общие ценности и интересы". "И наши добровольцы воюют в Донбассе с 2014 года. Само понятие "доброволец" говорит само за себя - их отправка не зависит от воли президента, они чувствовали внутренний долг", - отметил он.Гаглоев сообщил, что "судьба ДНР, ЛНР и Южной Осетии во многом схожи". "И они, и мы выбрали наш путь в совместном развитии с РФ. И далось нам это очень тяжело. Отношения ДНР и Республики Южная Осетия всегда будут дружескими, союзническими", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220411/vybory-1782869052.html
южная осетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/04/1744385972_0:0:2725:2043_1920x0_80_0_0_623451b6c45d773969f3cd2670fb31e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
южная осетия, лнр, днр, алан гаглоев, выборы в южной осетии — 2022
09:52 20.04.2022 (обновлено: 10:27 20.04.2022)
 
Южная Осетия обязана помочь ДНР и ЛНР, заявил кандидат в президенты Гаглоев

Кандидат в президенты Южной Осетии Гаглоев: Цхинвал должен помочь ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЖители города Цхинвал
Жители города Цхинвал - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Жители города Цхинвал. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 20 апр – РИА Новости. Южная Осетия обязана оказать помощь ДНР и ЛНР, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты закавказской республики, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев.
Двадцать восьмого апреля в Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов. По итогам первого тура Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5%.
"Несколько сотен российских ребят сложили свои головы или были ранены в войне за нашу свободу и независимость, за нашу возможность жить, за нас, за будущее наших детей. Я считаю, что в трудную минуту и мы обязаны оказать помощь и поддержку нашим союзникам и братьям", - сказал он.
По словам Гаглоева, "осетины с царских времен были с Россией, воевали за общие ценности и интересы". "И наши добровольцы воюют в Донбассе с 2014 года. Само понятие "доброволец" говорит само за себя - их отправка не зависит от воли президента, они чувствовали внутренний долг", - отметил он.
Голосование на выборах главы Южной Осетии в поселке Дзау - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 11:31
ЦИК Южной Осетии объявил о втором туре выборов президента
Гаглоев сообщил, что "судьба ДНР, ЛНР и Южной Осетии во многом схожи". "И они, и мы выбрали наш путь в совместном развитии с РФ. И далось нам это очень тяжело. Отношения ДНР и Республики Южная Осетия всегда будут дружескими, союзническими", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Южная ОсетияЛНРДНРАлан ГаглоевВыборы в Южной Осетии — 2022
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала