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Южная Осетия обязана помочь ДНР и ЛНР, заявил кандидат в президенты Гаглоев

Южная Осетия обязана помочь ДНР и ЛНР, заявил кандидат в президенты Гаглоев - РИА Новости, 20.04.2022

Южная Осетия обязана помочь ДНР и ЛНР, заявил кандидат в президенты Гаглоев

Южная Осетия обязана оказать помощь ДНР и ЛНР, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты закавказской республики, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:52

2022-04-20T09:52

2022-04-20T10:27

южная осетия

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алан гаглоев

выборы в южной осетии — 2022

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ЦХИНВАЛ, 20 апр – РИА Новости. Южная Осетия обязана оказать помощь ДНР и ЛНР, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты закавказской республики, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев.Двадцать восьмого апреля в Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов. По итогам первого тура Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5%."Несколько сотен российских ребят сложили свои головы или были ранены в войне за нашу свободу и независимость, за нашу возможность жить, за нас, за будущее наших детей. Я считаю, что в трудную минуту и мы обязаны оказать помощь и поддержку нашим союзникам и братьям", - сказал он.По словам Гаглоева, "осетины с царских времен были с Россией, воевали за общие ценности и интересы". "И наши добровольцы воюют в Донбассе с 2014 года. Само понятие "доброволец" говорит само за себя - их отправка не зависит от воли президента, они чувствовали внутренний долг", - отметил он.Гаглоев сообщил, что "судьба ДНР, ЛНР и Южной Осетии во многом схожи". "И они, и мы выбрали наш путь в совместном развитии с РФ. И далось нам это очень тяжело. Отношения ДНР и Республики Южная Осетия всегда будут дружескими, союзническими", - сказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.Читайте полный текст интервью >>>

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

южная осетия, лнр, днр, алан гаглоев, выборы в южной осетии — 2022