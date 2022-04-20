https://ria.ru/20220420/gagloev-1784305792.html

Алан Гаглоев: воссоединение с Россией — вековая мечта осетинского народа

Алан Гаглоев: воссоединение с Россией — вековая мечта осетинского народа - РИА Новости, 20.04.2022

Алан Гаглоев: воссоединение с Россией — вековая мечта осетинского народа

В Южной Осетии 28 апреля состоится второй тур президентских выборов. По итогам первого тура оппозиционер Алан Гаглоев обогнал действующего главу государства... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T10:00

2022-04-20T10:00

2022-04-20T10:00

интервью

политика

южная осетия

россия

анатолий бибилов

дмитрий козак

михаил саакашвили

алан гаглоев

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В Южной Осетии 28 апреля состоится второй тур президентских выборов. По итогам первого тура оппозиционер Алан Гаглоев обогнал действующего главу государства Анатолия Бибилова на 3,5%. В интервью РИА Новости Гаглоев рассказал о своей предвыборной программе, поддерживает ли он проведение референдума по вхождению в состав РФ, а также нужно ли усиливать российское военное присутствие в республике.– С чем идете на выборы во втором туре? Какая у вас программа? Что можете предложить избирателям?– Наша программа, в первую очередь, ориентирована на восстановление законности в республике. Надо понимать, что мы получим от предыдущей власти большой перечень неразрешенных проблем в этой сфере. Для изменения ситуации необходим системный подход. Вернуть республику во власть законности невозможно без восстановления доверия к правоохранительным органам, без справедливого расследования некоторых резонансных дел, включая убийство Инала Джабиева. Соблюдение конституционных норм, которые часто за эти годы превращались в формальность, возвращение выборного законодательства в первоначальную форму, позволяющую народу выбирать из личностей и идей, и другие меры для оздоровления общественно-политической ситуации и развития республики.Что касается экономики, то и ее развитие во многом связано с восстановлением законности и здоровой политической обстановкой. Иначе невозможно создавать собственную экономику, которой практически нет, и невозможна инвестиционная привлекательность республики. Основной упор в экономической части программы сделан на возрождение сельского хозяйства. Сегодня население нашей республики сосредоточено в столице и районных центрах, территории сел по большей части пустеют из-за отсутствия элементарных условий. Нет инфраструктуры, приостановлена газификация. Как и в России, у нас на сегодняшний день актуальна проблема импортозамещения, продовольственной безопасности. Необходимо наладить производство местной продукции. Некоторые наработки и реализованные проекты у нас уже есть в этом направлении. Также большое внимание в программе уделено здравоохранению и образованию. Это, наверное, три основных пункта. Вопрос объемный, в рамки одного интервью сложно уложиться.– Какие экономические проекты предложите населению, чтобы улучшить состояние экономики?– Я уже упоминал о том, что у нас большая программа по возрождению сельского хозяйства, проекты готовы, люди готовы. Интересные проекты в области туризма. Было бы желание и верный подход к решению проблем в экономике – до сих пор уже можно было многое сделать. Однако будем начинать фактически с нуля.Экономику необходимо поднимать, потому что всецело жить за счет российского налогоплательщика и, более того, придумывать коррупционные схемы увода этих средств – крайне непорядочно. Так было до сих пор, но больше не будет. Я и моя команда это твердо обещаем. Эту позорную страницу нашей истории нужно закрыть.– По вашему мнению, почему вам удалось набрать в первом туре президентских выборов большее количество процентов и обогнать действующего главу государства Анатолия Бибилова?– Само время, сложная ситуация в мире и республике породили потребность в новых лицах в политике, не связанных с "тяжеловесами" прошлого. Народ устал от беззакония и пустых обещаний. У нас достаточно небольшое общество, и что-то скрыть от людей крайне сложно и постоянно обманывать народ невозможно. Наши люди не любят митинговать даже в случае усталости от непопулярных президентов, реагируют массовыми протестами только в крайних случаях. Тем не менее действующий президент ухитрился не раз довести градус до точки кипения. Люди выходили на площадь и требовали отставки правительства и импичмента президенту еще два года назад. С большим трудом удалось стабилизировать ситуацию, я сам приложил немало усилий для этого.– Как относитесь к идее провести референдум по вхождению в состав РФ?– Я четко обозначил свою позицию во время первого тура президентской кампании. Есть стремление нашего народа к воссоединению с северными братьями в составе России. Верховный совет Южной Осетии в сентябре 1991 года и граждане на референдуме в январе 1992 проголосовали за воссоединение с Россией. Явка тогда была 96,9%, "за" проголосовало 99,89%. С точки зрения международного права референдум был проведен безупречно. Грузия не была тогда членом ООН, международно признанной страной. На основании этих документов Россия признала нашу независимость, и они имеют достаточную юридическую силу и для воссоединения. Но если нужен еще один референдум — его проведет любой избранный президент, потому что такова воля нашего народа. Но столь важное решение, по моему убеждению, не принимается в одностороннем порядке. И главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. Необходимо провести предварительную работу, достичь определенных договоренностей. Каждый шаг необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию.– Как считаете, население поддержит референдум?– Однозначно. Воссоединение с Северной Осетией в составе России – вековая мечта осетинского народа, но боюсь, неоднократные спекуляции на эту судьбоносную тему за последние восемь лет могут дискредитировать не саму идею – мечту нельзя дискредитировать, а политические шаги в этом направлении. Поэтому необходима взвешенность каждого шага.– Какими будут отношения с РФ в случае вашей победы на выборах?– В этом вопросе смена главы государства не играет никакой роли. Верность союзническому долгу у нас на генетическом уровне. Часть разделенного народа проживает в России, в том числе выходцев непосредственно из Южной Осетии по всей России столько же, сколько в республике. Абсолютное большинство наших жителей имеет российское гражданство с 90-х годов. Мы связаны с Россией исторически и духовно. Мы помним август 2008 года, мы помним о поддержке за все эти годы. Поэтому отношения могут быть только союзническими и доверительными. Российская Федерация – наш стратегический партнер, наш главный союзник и наш внешнеполитический курс всегда будет пророссийским. И наш союзнический долг — это, прежде всего, законность на нашей территории и экономическая самостоятельность.– С кем из российских чиновников поддерживаете контакт?– В Москве прошла встреча с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Он подчеркнул уважение России к выбору осетинского народа и выразил заинтересованность Москвы в законности и прозрачности выборного процесса.– Заинтересованы ли усиливать российское военное присутствие в Южной Осетии?– Да, заинтересованы. Поскольку военное присутствие РФ на территории Южной Осетии – это залог нашего выживания как народа, как государства.– Какими видите контакты и отношения с Грузией в будущем?– Все зависит от политики Грузии. Народ Южной Осетии свой выбор уже сделал в 1992 году. Но до 2002-2003 годов был период, когда торговые связи стали налаживаться с населением Грузии. Однако Михаил Саакашвили, как мы помним, с подачи Запада разрушил то, что с трудом удалось склеить после агрессии конца 80-х – начала 90-х, что привело к военному противостоянию и в 2004, и в 2008 годах между Грузией и Южной Осетией. Результатом войны 2008 года стало признание Южной Осетии со стороны РФ и ряда государств. В настоящее время диалог с Грузией ведется в формате Женевских дискуссий и встреч МПРИ (механизм по предотвращению и реагирования на инциденты). Других контактов нет, а возможны ли они в будущем в том же формате, как до 2004 года – зависит от многих факторов.– Будете ли отправлять добровольцев на Украину?– Несколько сотен российских ребят сложили свои головы или были ранены в войне за нашу свободу и независимость. За нашу возможность жить. За нас, за будущее наших детей. Я считаю, что в трудную минуту и мы обязаны оказать помощь и поддержку нашим союзникам и братьям. Осетины, начиная с царских времен, были с Россией, воевали за общие ценности и интересы. И наши добровольцы воюют на Донбассе с 2014 года. Само понятие "доброволец" говорит само за себя – их отправка не зависит от воли президента, они чувствовали внутренний долг.– Как видите развитие отношений с ДНР?– Судьбы ДНР, ЛНР и Южной Осетии во многом схожи. И они, и мы выбрали наш путь в совместном развитии с РФ. И далось нам это очень тяжело. Отношения ДНР и республики Южная Осетия всегда будут дружескими, союзническими.

https://ria.ru/20220410/vybory-1782815789.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, политика, южная осетия, россия, анатолий бибилов, дмитрий козак, михаил саакашвили, алан гаглоев