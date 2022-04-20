https://ria.ru/20220420/plennye-1784494430.html

Джонсон призвал Россию относиться к британским пленным с состраданием

Джонсон призвал Россию относиться к британским пленным с состраданием - РИА Новости, 20.04.2022

Джонсон призвал Россию относиться к британским пленным с состраданием

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти "по-человечески и с состраданием" относиться к британским пленным на Украине. РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:38

2022-04-20T14:38

2022-04-20T15:10

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ЛОНДОН, 20 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российские власти "по-человечески и с состраданием" относиться к британским пленным на Украине.Об этом он заявил в парламенте, комментируя ситуацию с британским наемником Эйденом Эслином, заявившем, что принял решение сдаться в плен, потому что Владимир Зеленский и правительство Украины бросили военных на произвол судьбы.Вместе с тем, ведущая американская газета New York Times ранее заявила, что может подтвердить подлинность видеозаписи расправы украинских силовиков над пленными и ранеными российскими военными.При этом он подчеркнул, что Британия не поощряет участие своих граждан в конфликте на Украине, и напомнил, что Эслин служит в украинской армии уже несколько лет. Вместе с тем, премьер не стал поднимать тему обмена пленных.Ранее в видеозаписи, которую опубликовало МВД ДНР, Эслин отметил, что с пленными все в порядке.Он также обратился к Зеленскому, сказав, что военным не дали ни малейшей возможности покинуть Мариуполь, и призывал "отпустить Донбасс и Крым".Эслин и еще один сдавшийся британец Шон Пиннер в эфире телеканала "Россия 1" обратились к Джонсону с просьбой оказать содействие в их обмене на оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, а жена Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в плен к военным ДНР и РФ граждан Британии с призывом обратиться к Лондону и обменять их на ее мужа.Ранее британская газета Guardian сообщила, что Эйден Эслин из города Ньюарк-он-Трент, который воевал в Мариуполе на стороне украинских войск, был вынужден сдаться вместе со своим подразделением российской армии. Издание ссылается на Twitter Эслина, которым управляет его друг.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/plennye-1784340030.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784258312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, виктор медведчук, оксана марченко, донбасс, россия, украина, мвд днр, борис джонсон