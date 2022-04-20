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В Южной Осетии считают, что народ поддержит референдум о вхождении в Россию - РИА Новости, 20.04.2022
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В Южной Осетии считают, что народ поддержит референдум о вхождении в Россию
В Южной Осетии считают, что народ поддержит референдум о вхождении в Россию - РИА Новости, 20.04.2022
В Южной Осетии считают, что народ поддержит референдум о вхождении в Россию
Население Южной Осетии поддержит референдум по вхождению в состав РФ, заявил кандидат в президенты республики, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в интервью РИА... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T08:38
2022-04-20T10:20
анатолий бибилов
южная осетия
россия
выборы в южной осетии — 2022
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ЦХИНВАЛ, 20 апр – РИА Новости. Население Южной Осетии поддержит референдум по вхождению в состав РФ, заявил кандидат в президенты республики, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в интервью РИА Новости в преддверии второго тура президентских выборов в республике.Второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля. По итогам первого тура Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5%."Однозначно. Воссоединение с Северной Осетии в составе России - вековая мечта осетинского народа, но боюсь, неоднократные спекуляции на эту судьбоносную тему за последние восемь лет могут дискредитировать не саму идею - мечту нельзя дискредитировать, а политические шаги в этом направлении. Поэтому необходима взвешенность каждого шага", - сказал он.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил провести референдум по вхождению в состав РФ.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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анатолий бибилов, южная осетия, россия, выборы в южной осетии — 2022
08:38 20.04.2022 (обновлено: 10:20 20.04.2022)
 
В Южной Осетии считают, что народ поддержит референдум о вхождении в Россию

Кандидат в президенты Южной Осетии: народ поддержит референдум о вхождении в состав России

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкВыборы в Южной Осетии
Выборы в Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
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ЦХИНВАЛ, 20 апр – РИА Новости. Население Южной Осетии поддержит референдум по вхождению в состав РФ, заявил кандидат в президенты республики, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в интервью РИА Новости в преддверии второго тура президентских выборов в республике.
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля. По итогам первого тура Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5%.
"Однозначно. Воссоединение с Северной Осетии в составе России - вековая мечта осетинского народа, но боюсь, неоднократные спекуляции на эту судьбоносную тему за последние восемь лет могут дискредитировать не саму идею - мечту нельзя дискредитировать, а политические шаги в этом направлении. Поэтому необходима взвешенность каждого шага", - сказал он.
Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил провести референдум по вхождению в состав РФ.
Читайте полный текст интервью >>>
Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев во время пресс-подхода на избирательном участке №23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
06:09
В Южной Осетии заявили о "генетической" верности союзу с Россией
 
Анатолий БибиловЮжная ОсетияРоссияВыборы в Южной Осетии — 2022
 
 
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