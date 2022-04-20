https://ria.ru/20220420/osetiya-1784413202.html
В Южной Осетии считают, что народ поддержит референдум о вхождении в Россию
В Южной Осетии считают, что народ поддержит референдум о вхождении в Россию - РИА Новости, 20.04.2022
В Южной Осетии считают, что народ поддержит референдум о вхождении в Россию
Население Южной Осетии поддержит референдум по вхождению в состав РФ, заявил кандидат в президенты республики, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в интервью РИА... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T08:38
2022-04-20T08:38
2022-04-20T10:20
анатолий бибилов
южная осетия
россия
выборы в южной осетии — 2022
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ЦХИНВАЛ, 20 апр – РИА Новости. Население Южной Осетии поддержит референдум по вхождению в состав РФ, заявил кандидат в президенты республики, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в интервью РИА Новости в преддверии второго тура президентских выборов в республике.Второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля. По итогам первого тура Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5%."Однозначно. Воссоединение с Северной Осетии в составе России - вековая мечта осетинского народа, но боюсь, неоднократные спекуляции на эту судьбоносную тему за последние восемь лет могут дискредитировать не саму идею - мечту нельзя дискредитировать, а политические шаги в этом направлении. Поэтому необходима взвешенность каждого шага", - сказал он.Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов предложил провести референдум по вхождению в состав РФ.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий бибилов, южная осетия, россия, выборы в южной осетии — 2022
08:38 20.04.2022 (обновлено: 10:20 20.04.2022)
В Южной Осетии считают, что народ поддержит референдум о вхождении в Россию
Кандидат в президенты Южной Осетии: народ поддержит референдум о вхождении в состав России