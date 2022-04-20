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В Южной Осетии заявили о "генетической" верности союзу с Россией - РИА Новости, 20.04.2022
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В Южной Осетии заявили о "генетической" верности союзу с Россией
В Южной Осетии заявили о "генетической" верности союзу с Россией - РИА Новости, 20.04.2022
В Южной Осетии заявили о "генетической" верности союзу с Россией
Россия — главный союзник Южной Осетии, внешнеполитический курс Цхинвала всегда будет пророссийским, заявил кандидат в президенты Южной Осетии, лидер партии... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T06:09
2022-04-20T10:19
в мире
анатолий бибилов
россия
южная осетия
алан гаглоев
выборы в южной осетии — 2022
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ЦХИНВАЛ, 20 апр — РИА Новости. Россия — главный союзник Южной Осетии, внешнеполитический курс Цхинвала всегда будет пророссийским, заявил кандидат в президенты Южной Осетии, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в интервью РИА Новости в преддверии второго тура президентских выборов в республике.Второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля. По итогам первого тура Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5 процента.По словам Гаглоева, часть разделенного народа проживает в России, в том числе выходцев непосредственно из Южной Осетии там столько же, сколько в республике. Он сообщил, что у абсолютного большинство жителей Южной Осетии есть российское гражданство с 1990-х годов."Мы связаны с Россией исторически и духовно. &lt;...&gt; Мы помним август 2008-го, мы помним о поддержке за все эти годы. Поэтому отношения могут быть только союзническими и доверительными. Российская Федерация — наш стратегический партнер, наш главный союзник и наш внешнеполитический курс всегда будет пророссийским", — сказал Гаглоев.Москва признала независимость Южной Осетии (а вместе с ней и Абхазии, другой бывшей грузинской автономии) 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор Москва не раз заявляла, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит. Россия оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, анатолий бибилов, россия, южная осетия, алан гаглоев, выборы в южной осетии — 2022
06:09 20.04.2022 (обновлено: 10:19 20.04.2022)
 
В Южной Осетии заявили о "генетической" верности союзу с Россией

Политик Гаглоев: курс внешней политики Южной Осетии всегда будет пророссийским

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкКандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев во время пресс-подхода на избирательном участке №23 в Цхинвале
Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев во время пресс-подхода на избирательном участке №23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
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ЦХИНВАЛ, 20 апр — РИА Новости. Россия — главный союзник Южной Осетии, внешнеполитический курс Цхинвала всегда будет пророссийским, заявил кандидат в президенты Южной Осетии, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в интервью РИА Новости в преддверии второго тура президентских выборов в республике.
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля. По итогам первого тура Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5 процента.

"В этом вопросе смена главы государства (в Южной Осетии. — Прим. ред.) не играет никакой роли. Верность союзническому долгу у нас на генетическом уровне", — сказал он.

По словам Гаглоева, часть разделенного народа проживает в России, в том числе выходцев непосредственно из Южной Осетии там столько же, сколько в республике. Он сообщил, что у абсолютного большинство жителей Южной Осетии есть российское гражданство с 1990-х годов.
"Мы связаны с Россией исторически и духовно. <...> Мы помним август 2008-го, мы помним о поддержке за все эти годы. Поэтому отношения могут быть только союзническими и доверительными. Российская Федерация — наш стратегический партнер, наш главный союзник и наш внешнеполитический курс всегда будет пророссийским", — сказал Гаглоев.
Москва признала независимость Южной Осетии (а вместе с ней и Абхазии, другой бывшей грузинской автономии) 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор Москва не раз заявляла, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит. Россия оказывает масштабное финансовое и социально-экономическое содействие развитию республик.
Читайте полный текст интервью >>>
Флаг у входа на территорию российского батальона Смешанных сил по поддержанию мира в Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
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В миреАнатолий БибиловРоссияЮжная ОсетияАлан ГаглоевВыборы в Южной Осетии — 2022
 
 
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