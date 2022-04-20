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В Цхинвале поддержали возможное усиление российского военного присутствия

В Цхинвале поддержали возможное усиление российского военного присутствия - РИА Новости, 20.04.2022

В Цхинвале поддержали возможное усиление российского военного присутствия

Южная Осетия заинтересована в усилении российского военного присутствия в республике, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты, лидер партии "Ныхас"... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T03:17

2022-04-20T03:17

2022-04-20T10:19

алан гаглоев

анатолий бибилов

южная осетия

россия

в мире

выборы в южной осетии — 2022

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ЦХИНВАЛ, 20 апр — РИА Новости. Южная Осетия заинтересована в усилении российского военного присутствия в республике, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в преддверии второго тура президентских выборов в республике.Второй тур выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля.По итогам первого Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5 процента.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220405/bibilov-1781816513.html

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алан гаглоев, анатолий бибилов, южная осетия, россия, в мире, выборы в южной осетии — 2022