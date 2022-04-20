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В Цхинвале поддержали возможное усиление российского военного присутствия
В Цхинвале поддержали возможное усиление российского военного присутствия - РИА Новости, 20.04.2022
В Цхинвале поддержали возможное усиление российского военного присутствия
Южная Осетия заинтересована в усилении российского военного присутствия в республике, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты, лидер партии "Ныхас"... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T03:17
2022-04-20T03:17
2022-04-20T10:19
алан гаглоев
анатолий бибилов
южная осетия
россия
в мире
выборы в южной осетии — 2022
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ЦХИНВАЛ, 20 апр — РИА Новости. Южная Осетия заинтересована в усилении российского военного присутствия в республике, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в преддверии второго тура президентских выборов в республике.Второй тур выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля.По итогам первого Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5 процента.Читайте полный текст интервью >>>
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алан гаглоев, анатолий бибилов, южная осетия, россия, в мире, выборы в южной осетии — 2022
03:17 20.04.2022 (обновлено: 10:19 20.04.2022)
В Цхинвале поддержали возможное усиление российского военного присутствия
Кандидат в президенты Гаглоев: Южная Осетия хотела бы усиления военного присутствия РФ