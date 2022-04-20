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В Цхинвале поддержали возможное усиление российского военного присутствия - РИА Новости, 20.04.2022
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В Цхинвале поддержали возможное усиление российского военного присутствия
В Цхинвале поддержали возможное усиление российского военного присутствия - РИА Новости, 20.04.2022
В Цхинвале поддержали возможное усиление российского военного присутствия
Южная Осетия заинтересована в усилении российского военного присутствия в республике, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты, лидер партии "Ныхас"... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T03:17
2022-04-20T10:19
алан гаглоев
анатолий бибилов
южная осетия
россия
в мире
выборы в южной осетии — 2022
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ЦХИНВАЛ, 20 апр — РИА Новости. Южная Осетия заинтересована в усилении российского военного присутствия в республике, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в преддверии второго тура президентских выборов в республике.Второй тур выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля.По итогам первого Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5 процента.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220405/bibilov-1781816513.html
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алан гаглоев, анатолий бибилов, южная осетия, россия, в мире, выборы в южной осетии — 2022
03:17 20.04.2022 (обновлено: 10:19 20.04.2022)
 
В Цхинвале поддержали возможное усиление российского военного присутствия

Кандидат в президенты Гаглоев: Южная Осетия хотела бы усиления военного присутствия РФ

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг у входа на территорию российского батальона Смешанных сил по поддержанию мира в Южной Осетии
Флаг у входа на территорию российского батальона Смешанных сил по поддержанию мира в Южной Осетии - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаг у входа на территорию российского батальона Смешанных сил по поддержанию мира в Южной Осетии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 20 апр — РИА Новости. Южная Осетия заинтересована в усилении российского военного присутствия в республике, заявил в интервью РИА Новости кандидат в президенты, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в преддверии второго тура президентских выборов в республике.

"Да, заинтересованы. Поскольку военное присутствие Российской Федерации на территории Южной Осетии — это залог нашего выживания как народа, как государства", — сказал он.

Второй тур выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля.
По итогам первого Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5 процента.
Читайте полный текст интервью >>>
О подготовке референдума, вхождении в состав РФ и отношениях с Грузией. Интервью Анатолия Бибилова - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 11:00
Анатолий Бибилов: настало время Южной Осетии вернуться домой — в Россию
 
Алан ГаглоевАнатолий БибиловЮжная ОсетияРоссияВ миреВыборы в Южной Осетии — 2022
 
 
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