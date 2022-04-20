https://ria.ru/20220420/ogon-1784517080.html

Дрозденко предлагает установить Вечный огонь на мемориале жертвам геноцида

Дрозденко предлагает установить Вечный огонь на мемориале жертвам геноцида - РИА Новости, 20.04.2022

Дрозденко предлагает установить Вечный огонь на мемориале жертвам геноцида

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил установить памятник с Вечным огнем на будущем мемориальном комплексе в память о мирных жителях... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T15:54

2022-04-20T15:54

2022-04-20T15:54

ленинградская область

гатчинский район

общество

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил установить памятник с Вечным огнем на будущем мемориальном комплексе в память о мирных жителях СССР, ставших жертвами гитлеровского геноцида в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.Камень в основание будущего мемориального комплекса заложили 21 июня 2021 года в канун 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество.Дрозденко в ходе рабочей поездки в Гатчинский район в среду осмотрел земельный участок, где планируется установить мемориал.Основой мемориала станет стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Центральная стела опоясана двумя пилонами, символизирующими вихри войны, которые закружили людей. На внутренней стороне ближнего к стеле пилона планируется изобразить стариков, женщин и детей, обреченных врагом на смерть. Над ними – растворяющиеся в небе силуэты уже казненных людей, души которых устремляются в бессмертие. С внешней стороны пилона будут изображены силуэты сожженных домов, жители которых были уничтожены оккупантами. На втором пилоне будут сделаны небольшие окна, где посетители мемориала смогут разместить поминальные свечи. Эти яркие точки сольются в общий световой поток, показывая, сколько судеб было оборвано войной.

https://ria.ru/20220118/aktsiya-1768386971.html

гатчинский район

ленинградская область

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Алёна Пава

гатчинский район, общество, ленинградская область, александр дрозденко