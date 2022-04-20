https://ria.ru/20220420/ogon-1784517080.html
Дрозденко предлагает установить Вечный огонь на мемориале жертвам геноцида
Дрозденко предлагает установить Вечный огонь на мемориале жертвам геноцида - РИА Новости, 20.04.2022
Дрозденко предлагает установить Вечный огонь на мемориале жертвам геноцида
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил установить памятник с Вечным огнем на будущем мемориальном комплексе в память о мирных жителях... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T15:54
2022-04-20T15:54
2022-04-20T15:54
ленинградская область
гатчинский район
общество
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил установить памятник с Вечным огнем на будущем мемориальном комплексе в память о мирных жителях СССР, ставших жертвами гитлеровского геноцида в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.Камень в основание будущего мемориального комплекса заложили 21 июня 2021 года в канун 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество.Дрозденко в ходе рабочей поездки в Гатчинский район в среду осмотрел земельный участок, где планируется установить мемориал.Основой мемориала станет стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Центральная стела опоясана двумя пилонами, символизирующими вихри войны, которые закружили людей. На внутренней стороне ближнего к стеле пилона планируется изобразить стариков, женщин и детей, обреченных врагом на смерть. Над ними – растворяющиеся в небе силуэты уже казненных людей, души которых устремляются в бессмертие. С внешней стороны пилона будут изображены силуэты сожженных домов, жители которых были уничтожены оккупантами. На втором пилоне будут сделаны небольшие окна, где посетители мемориала смогут разместить поминальные свечи. Эти яркие точки сольются в общий световой поток, показывая, сколько судеб было оборвано войной.
https://ria.ru/20220118/aktsiya-1768386971.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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гатчинский район, общество, ленинградская область, александр дрозденко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил установить памятник с Вечным огнем на будущем мемориальном комплексе в память о мирных жителях СССР, ставших жертвами гитлеровского геноцида в годы Великой Отечественной войны, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
Камень в основание будущего мемориального комплекса заложили 21 июня 2021 года в канун 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны. Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество.
Дрозденко в ходе рабочей поездки в Гатчинский район
в среду осмотрел земельный участок, где планируется установить мемориал.
"Есть перспектива развивать эту территорию к железнодорожной станции Верево, чтобы приезжающие сразу могли попасть к мемориалу. Дорожная карта разработана, приступаем к проектированию и изысканиям. Для удобства туристов сделаем здесь круговую развязку. Но главное преимущество этого участка — сюда проведен газ, поэтому я предложил сделать памятник с Вечным огнем", — цитируются в сообщении слова Дрозденко.
Основой мемориала станет стела, на вершине которой расположена фигура матери с детьми. Центральная стела опоясана двумя пилонами, символизирующими вихри войны, которые закружили людей. На внутренней стороне ближнего к стеле пилона планируется изобразить стариков, женщин и детей, обреченных врагом на смерть. Над ними – растворяющиеся в небе силуэты уже казненных людей, души которых устремляются в бессмертие. С внешней стороны пилона будут изображены силуэты сожженных домов, жители которых были уничтожены оккупантами. На втором пилоне будут сделаны небольшие окна, где посетители мемориала смогут разместить поминальные свечи. Эти яркие точки сольются в общий световой поток, показывая, сколько судеб было оборвано войной.