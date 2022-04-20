https://ria.ru/20220420/odezhda-1784499362.html

Путин призвал российских производителей одежды заменить западные бренды

Путин призвал российских производителей одежды заменить западные бренды - РИА Новости, 20.04.2022

Путин призвал российских производителей одежды заменить западные бренды

Свято место пусто не бывает, и если с российского рынка кто-то из производителей одежды уходит, хотелось бы, чтобы отечественные производители заняли это место, РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T14:54

2022-04-20T14:54

2022-04-20T14:57

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Свято место пусто не бывает, и если с российского рынка кто-то из производителей одежды уходит, хотелось бы, чтобы отечественные производители заняли это место, заявил президент России Владимир Путин."Если с нашего рынка кто-то уходит, то, безусловно, свято место пусто не бывает, и мне бы очень хотелось, чтобы именно отечественные производители и дизайнеры заняли это место", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета президентской платформы "Россия – страна возможностей".Президент отметил, что государство будет поддерживать отечественных дизайнеров и производителей одежды. "Не буду перечислять все виды поддержки в области малого и среднего бизнеса, а это, безусловно, относится к малому и среднему бизнесу, но будем думать и предлагать эти решения, будем всячески развивать", - отметил он.По мнению главы государства, дизайн одежды абсолютно точно должен быть успешным с точки зрения импортозамещения. "Конечно, сейчас нужно больше внимания, времени и денег, больше поддержки со стороны государства направить на создание соответствующих материалов, тканей, оборудования. Но все-таки в основе успеха вашего вида деятельности (дизайн одежды) лежит творческое начало", - добавил президент.Путин пояснил, что многие известные дома мод находятся во Франции и Италии, странах, где, как и в России, творческое начало довольно сильно развито."Любые другие виды искусств напрямую связаны с дизайном одежды, а у нас, конечно, в этом смысле огромные возможности", - сказал Путин, подчеркнув, что в России много креативных людей, воспитанных на базе отечественной культуры, которая является одной из важнейшей частей мировой культуры."У нас пласт очень глубокий, нам, конечно, нужно добавить с точки зрения технологий и материалов.. но людей у нас талантливых очень много. Я, честно говоря, раньше так не думал, но сейчас я уверен в том, что это (дизайн одежды) вид искусства, конечно. В качестве шутки у нас переиначивали фразу Владимира Ильича (Ленина), что кино - важнейшее из искусств: некоторые шутили, что самым важным из искусств у нас является кулинарное искусство. Тоже на самом деле искусство, просто все это не так долговечно, как пейзаж или другие картины, или театральное искусство", - считает Путин.

https://ria.ru/20220412/sanktsii-1782969068.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, россия, экономика