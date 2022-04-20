https://ria.ru/20220420/nato-1784520486.html

Глава МИД Финляндии призвал принять решение по НАТО одновременно с Швецией

Глава МИД Финляндии призвал принять решение по НАТО одновременно с Швецией - РИА Новости, 20.04.2022

Глава МИД Финляндии призвал принять решение по НАТО одновременно с Швецией

Россия всегда будет оставаться соседом Финляндии, с которым нужно поддерживать отношения, но также важно принять возможное решение о вступлении в НАТО вместе с... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:04

2022-04-20T16:04

2022-04-20T16:04

в мире

санна марин

йенс столтенберг

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финляндия

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ХЕЛЬСИНКИ, 20 апр - РИА Новости. Россия всегда будет оставаться соседом Финляндии, с которым нужно поддерживать отношения, но также важно принять возможное решение о вступлении в НАТО вместе с Швецией, что облегчит негативную реакцию из России, считает глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.Министр иностранных дел открыл в среду в парламенте дебаты по обсуждению доклада об изменении обстановки в сфере безопасности после начала российской специальной военной операции на Украине. Доклад подготовлен правительственными структурами страны, где среди прочего упоминается возможность вступления Финляндии в НАТО."Россия есть и всегда будет нашим соседом. Мы должны стараться поддерживать с ней рабочие отношения. Контакты между Финляндией и Швецией по вопросам политики безопасности очень тесные. Важно, чтобы Финляндия и Швеция принимали решение по НАТО примерно в одно и то же время и в одном направлении. Одновременные процессы присоединения могли бы облегчить возможную реакцию России", - отметил министр.По словам Хаависто, Россия негативно относится к расширению НАТО, и Финляндии следует готовиться к масштабному и непредсказуемому влиянию России в процессе возможной подачи заявки в НАТО.Председатель фракции Социал-демократов (СДП) в парламенте Антти Линдтман, правящей партии в правительстве, отметил, что действия России на Украине приблизили Финляндию к НАТО на много шагов. По словам Линдтмана, при принятии решения о НАТО необходимо тщательно рассмотреть все варианты, открыто обсудить их и выслушать разные точки зрения.Эту же точку зрения выразила и глава СДП, премьер-министр страны Санна Марин. "Финляндия уже приняла решения по усилению обороны. До этого было принято решение о закупке истребителей. Настало также время обсудить членство в НАТО. Пришло время решений", - отметила она.Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО через специальную процедуру, в результате совместного заседания комитета министров по внешней политике и политике безопасности и затем передать парламенту свою позицию в виде записи в доклад по внешней политике, где будет говориться о том, что руководство страны приняло решение подать заявку в НАТО, учитывая парламентское большинство.Далее эта информация поступит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. глава альянса Йенс Столтенберг отмечал, что альянс будет рад видеть Финляндию и Швецию в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления. НАТО ожидает, что эти страны примут самостоятельные решения о возможном вступлении в альянс в ближайшие "месяцы и недели", заявила ранее постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что США приветствовали бы присоединение этих стран к альянсу.В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия по двусторонним каналам предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их вступления в НАТО.

https://ria.ru/20220420/nato-1784519408.html

https://ria.ru/20220420/nato-1784487667.html

https://ria.ru/20220419/ukraina-1784322359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, санна марин, йенс столтенберг, мария захарова, швеция, финляндия, россия, нато, пекка хаависто