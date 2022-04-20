https://ria.ru/20220420/nato-1784519408.html
В Турции предупредили о развале НАТО после вступления Швеции и Финляндии
В Турции предупредили о развале НАТО после вступления Швеции и Финляндии - РИА Новости, 20.04.2022
В Турции предупредили о развале НАТО после вступления Швеции и Финляндии
Возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО обусловлено эмоциональной реакцией на украинский кризис и сулит альянсу ослабление и развал, уверен колумнист... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:01
2022-04-20T16:01
2022-04-20T18:00
в мире
швеция
финляндия
турция
нато
йенс столтенберг
дмитрий медведев
владимир путин
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО обусловлено эмоциональной реакцией на украинский кризис и сулит альянсу ослабление и развал, уверен колумнист турецкой газеты Sabah Хасан Ялчын.Несмотря на то, что в военной организации царит воодушевление в связи с возможным расширением, а некоторые деятели уверены в грядущем усилении блока за счет Швеции и Финляндии, автор предупредил о новых трудностях для альянса.Он заявил, что альянс превратился в идеологический инструмент и вступившие в него восточноевропейские государства взвалили на него новые обязанности, ничего не внеся взамен. Аналогичным образом на НАТО повлияют и Швеция с Финляндией, считает обозреватель."Военный и экономический вклад этих стран лишь капля в море. Их геополитический вклад на северном фланге также не настолько ценен, чтобы его не могли обеспечить страны Балтии или Норвегия", — продолжил автор.Ялчын назвал присоединение североевропейских стран эмоциональной реакцией, а саму НАТО — альянсом по сдерживанию. Колумнист подчеркнул, что если не будет выполняться эта функция, то от НАТО ничего не останется."Путь к поддержанию сдерживания лежит через простоту и доверие. Любой хаос и отсутствие безопасности размывают границы НАТО. Расширение не влечет за собой углубление. Наоборот, каждое расширение делает НАТО все мельче в плане сдерживания", — пояснил он.Обозреватель призвал Турцию донести до НАТО эту позицию.Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине. Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступал за присоединение североевропейских стран к альянсу и выразил готовность обеспечить им возможность быстрого вступления. Организация ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вхождении в военный блок в ближайшие "месяцы и недели", сказала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Штаты приветствовали бы решение этих стран присоединиться.В Кремле назвали вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям НАТО на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
https://ria.ru/20220415/arktika-1783728691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, финляндия, турция, нато, йенс столтенберг, дмитрий медведев, владимир путин
16:01 20.04.2022 (обновлено: 18:00 20.04.2022)
В Турции предупредили о развале НАТО после вступления Швеции и Финляндии
Sabah: НАТО ждет выхолащивание и развал после вступления Швеции и Финляндии
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО обусловлено эмоциональной реакцией на украинский кризис и сулит альянсу ослабление и развал, уверен колумнист турецкой газеты Sabah
Хасан Ялчын.
Несмотря на то, что в военной организации царит воодушевление в связи с возможным расширением, а некоторые деятели уверены в грядущем усилении блока за счет Швеции
и Финляндии
, автор предупредил о новых трудностях для альянса.
"Волны расширения после холодной войны почти ничего не дали ни НАТО, ни союзникам. Напротив, обернулись новыми издержками и излишне расширили оборонную ответственность НАТО. И в этот раз будет так же", — написал Ялчын.
Он заявил, что альянс превратился в идеологический инструмент и вступившие в него восточноевропейские государства взвалили на него новые обязанности, ничего не внеся взамен. Аналогичным образом на НАТО повлияют и Швеция с Финляндией, считает обозреватель.
"Военный и экономический вклад этих стран лишь капля в море. Их геополитический вклад на северном фланге также не настолько ценен, чтобы его не могли обеспечить страны Балтии или Норвегия", — продолжил автор.
Ялчын назвал присоединение североевропейских стран эмоциональной реакцией, а саму НАТО — альянсом по сдерживанию. Колумнист подчеркнул, что если не будет выполняться эта функция, то от НАТО ничего не останется.
"Путь к поддержанию сдерживания лежит через простоту и доверие. Любой хаос и отсутствие безопасности размывают границы НАТО. Расширение не влечет за собой углубление. Наоборот, каждое расширение делает НАТО все мельче в плане сдерживания", — пояснил он.
Обозреватель призвал Турцию
донести до НАТО эту позицию.
Финляндия и Швеция заговорили о возможности отказа от многолетнего нейтралитета и вступления в НАТО на фоне российской спецоперации на Украине
. Генсек НАТО Йенс Столтенберг
выступал за присоединение североевропейских стран к альянсу и выразил готовность обеспечить им возможность быстрого вступления. Организация ожидает, что Швеция и Финляндия примут самостоятельные решения о возможном вхождении в военный блок в ближайшие "месяцы и недели", сказала постоянный представитель США
при НАТО Джулианн Смит. Она добавила, что Штаты приветствовали бы решение этих стран присоединиться.
В Кремле назвали вступление Швеции и Финляндии в альянс экзистенциальной угрозой для страны. А зампред Совбеза Дмитрий Медведев
заявил о необходимости быть готовыми к агрессивным действиям НАТО на фоне попыток расширить присутствие у российских границ.
Россия
начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима", а также подчеркнул, что речи об оккупации страны не идет.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>