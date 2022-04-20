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В Южной Осетии пообещали не жить за счет российских налогоплательщиков
В Южной Осетии пообещали не жить за счет российских налогоплательщиков - РИА Новости, 20.04.2022
В Южной Осетии пообещали не жить за счет российских налогоплательщиков
Южная Осетия не будет жить за счет российских налогоплательщиков, заявил кандидат в президенты, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T09:08
2022-04-20T09:08
2022-04-20T10:20
южная осетия
в мире
выборы в южной осетии — 2022
алан гаглоев
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ЦХИНВАЛ, 20 апр – РИА Новости. Южная Осетия не будет жить за счет российских налогоплательщиков, заявил кандидат в президенты, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в интервью РИА Новости в преддверии второго тура выборов главы республики.Второй тур выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля. По итогам первого Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5%."Экономику необходимо поднимать, потому что всецело жить за счет российского налогоплательщика и, более того, придумывать коррупционные схемы увода этих средств крайне непорядочно", - сказал он.По словам Гаглоева, "так было до сих пор, но больше не будет". "Я и моя команда это твердо обещаем. Эту позорную страницу нашей истории нужно закрыть", - отметил он.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная осетия, в мире, выборы в южной осетии — 2022, алан гаглоев
09:08 20.04.2022 (обновлено: 10:20 20.04.2022)
В Южной Осетии пообещали не жить за счет российских налогоплательщиков
Кандидат в президенты Южной Осетии Гаглоев: республика не будет жить за счет России
ЦХИНВАЛ, 20 апр – РИА Новости. Южная Осетия не будет жить за счет российских налогоплательщиков, заявил кандидат в президенты, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в интервью РИА Новости в преддверии второго тура выборов главы республики.
Второй тур выборов в Южной Осетии
состоится 28 апреля. По итогам первого Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова
на 3,5%.
"Экономику необходимо поднимать, потому что всецело жить за счет российского налогоплательщика и, более того, придумывать коррупционные схемы увода этих средств крайне непорядочно", - сказал он.
По словам Гаглоева, "так было до сих пор, но больше не будет". "Я и моя команда это твердо обещаем. Эту позорную страницу нашей истории нужно закрыть", - отметил он.