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В Южной Осетии пообещали не жить за счет российских налогоплательщиков

В Южной Осетии пообещали не жить за счет российских налогоплательщиков - РИА Новости, 20.04.2022

В Южной Осетии пообещали не жить за счет российских налогоплательщиков

Южная Осетия не будет жить за счет российских налогоплательщиков, заявил кандидат в президенты, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T09:08

2022-04-20T09:08

2022-04-20T10:20

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выборы в южной осетии — 2022

алан гаглоев

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ЦХИНВАЛ, 20 апр – РИА Новости. Южная Осетия не будет жить за счет российских налогоплательщиков, заявил кандидат в президенты, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в интервью РИА Новости в преддверии второго тура выборов главы республики.Второй тур выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля. По итогам первого Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5%."Экономику необходимо поднимать, потому что всецело жить за счет российского налогоплательщика и, более того, придумывать коррупционные схемы увода этих средств крайне непорядочно", - сказал он.По словам Гаглоева, "так было до сих пор, но больше не будет". "Я и моя команда это твердо обещаем. Эту позорную страницу нашей истории нужно закрыть", - отметил он.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

южная осетия, в мире, выборы в южной осетии — 2022, алан гаглоев