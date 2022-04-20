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В Молдавии проходит митинг против запрета георгиевской ленты

В Молдавии проходит митинг против запрета георгиевской ленты - РИА Новости, 20.04.2022

В Молдавии проходит митинг против запрета георгиевской ленты

Гражданские активисты из разных районов Молдавии собрались в среду возле парламента республики в знак протеста против цензуры и запрета георгиевской ленты,... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T12:26

2022-04-20T12:26

2022-04-20T12:40

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КИШИНЕВ, 20 апр — РИА Новости. Гражданские активисты из разных районов Молдавии собрались в среду возле парламента республики в знак протеста против цензуры и запрета георгиевской ленты, передает корреспондент РИА Новости.Молдавские блогеры и гражданские активисты собрались в среду в центре Кишинева у здания парламента, чтобы выступить против "закона о цензуре" и запрета георгиевской ленты.Мероприятие проходит тихо, многие участники закрыли себе рот защитными масками или шарфами, намекая, что власть пытается ограничить свободу слова в стране. Свою позицию они выражают плакатами, на которых написано "Нет цензуре!", "Санду и PAS (правящая партия "Действие и солидарность") - на свалку истории", а также "Мы помним — мы гордимся!".Организаторы отмечают, что акция носит исключительно мирный характер, за общественным порядком следят сотрудники полиции.Протест связан с тем, что Парламент Молдавии 7 апреля одобрил в первом чтении законопроект о защите информационного пространства, который запрещает ретрансляцию российских новостей, информационно-аналитических и военных программ. Многие жители Молдавии полагают, что на самом деле речь идет о цензуре в СМИ, а также в социальных сетях, поскольку привлекать к ответственности за дезинформацию будут и рядовых граждан.Кроме того, парламент Молдавии 14 апреля одобрил в окончательном чтении пакет поправок к кодексу о правонарушениях, одна из которых касается запрета георгиевской ленточки и символов V и Z. Депутаты ввели ответственность за изготовление, сбыт, распространение, хранение для распространения и публичное использование общеизвестных атрибутов и символов, используемых в связи с актами военной агрессии. Физическим лицам грозит штраф в размере от 245 до 490 долларов или общественные работы, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква "Z" уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220419/moldaviya-1784316608.html

https://ria.ru/20220419/moldaviya-1784316821.html

https://ria.ru/20220419/aksenov-1784333590.html

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Митинг против запрета георгиевской ленты в Молдавии Митинг против запрета георгиевской ленты проходит у парламента Молдавии 2022-04-20T12:26 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, молдавия, украина, кишинев, великая отечественная война (1941-1945), россия