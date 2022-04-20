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Нуланд считает, что НАТО может участвовать в эвакуации из Мариуполя - РИА Новости, 20.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220420/mariupol-1784566263.html
Нуланд считает, что НАТО может участвовать в эвакуации из Мариуполя
Нуланд считает, что НАТО может участвовать в эвакуации из Мариуполя - РИА Новости, 20.04.2022
Нуланд считает, что НАТО может участвовать в эвакуации из Мариуполя
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что "союзники по НАТО" могут участвовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:44
2022-04-20T19:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
сша
виктория нуланд
мариуполь
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что "союзники по НАТО" могут участвовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, если позволит Россия, сообщает американский телеканал CNN.Как утверждает представитель госдепа, "остается надежда", что Россия "позволит" безопасно эвакуировать мирных жителей и раненых военных из Мариуполя. В таком случае в эвакуации будут участвовать "союзники по НАТО". Тем не менее, Нуланд заявляет, что эта договоренность ранее уже "несколько раз распадалась", и теперь именно Россия должна обеспечить безопасную эвакуацию граждан.Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни.Минобороны России призвало Киев приказать засевшим на "Азовстали" сдаться. По данным ведомства, военные на этом комбинате, осознавая безысходность, готовы сдаться, но нужна команда из Киева, иначе их ждет военный трибунал с приговором.С 14.00 мск вторника в очередной раз был открыт гумкоридор с "Азовстали" в Мариуполе для вывода украинских военных и боевиков нацформирований, готовых сложить оружие, а также для эвакуации мирных граждан, которые, по заявлениям Киева, якобы там находятся. Однако по состоянию на 22:00 мск 19 апреля 2022 года этим коридором никто не воспользовался. Мирным гражданам на "Азовстали" не дают возможности эвакуироваться, так как боевики используют их в качестве живого щита.Представитель силового ведомства ДНР сообщил РИА Новости во вторник, что подразделения Донецкой народной республики вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовсталь". Киев обманывает свой народ, убеждая в якобы отсутствии возможности эвакуации военных из Мариуполя, а в настоящее время с "Азовстали", сообщили также в Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220420/ukraina-1784465371.html
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в мире, россия, украина, донецкая народная республика, сша, виктория нуланд, мариуполь, нато, ситуация в днр и лнр
18:44 20.04.2022 (обновлено: 19:31 20.04.2022)
 
Нуланд считает, что НАТО может участвовать в эвакуации из Мариуполя

Нуланд считает, что НАТО может участвовать в эвакуации из Мариуполя с разрешения России

© AP Photo / Susan WalshЗаместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Заместитель Государственного секретаря США Виктория Нуланд. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что "союзники по НАТО" могут участвовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, если позволит Россия, сообщает американский телеканал CNN.
Как утверждает представитель госдепа, "остается надежда", что Россия "позволит" безопасно эвакуировать мирных жителей и раненых военных из Мариуполя. В таком случае в эвакуации будут участвовать "союзники по НАТО". Тем не менее, Нуланд заявляет, что эта договоренность ранее уже "несколько раз распадалась", и теперь именно Россия должна обеспечить безопасную эвакуацию граждан.
Мариуполь: освобожденные районы и их жители
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

Жители Левобережного района Мариуполя
1 из 14

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

Военнослужащие НМ ДНР помогают эвакуироваться жителю Мариуполя Донецкой Народной Республики
2 из 14

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

 Бойцы НМ ДНР проводят эвакуацию мирных жителей Мариуполя
3 из 14

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

Жители Мариуполя идут к жилому дому, у ворот которого вывешена табличка с надписью Люди. Дети. Стареки
4 из 14

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

Боец полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
5 из 14

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя
6 из 14

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

Уничтоженное оборудование в морском рыбном порту в Мариуполе
7 из 14

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

Сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов в Мариуполе
8 из 14

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

Командир полка полиции специального назначения имени Героя России А. А. Кадырова МВД по Чеченской Республике герой РФ Замид Чалаев во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя
9 из 14

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

Военнослужащие НМ ДНР на передовой линии в Мариуполе
10 из 14

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

Военнослужащий НМ ДНР на передовой линии в Левобережном районе Мариуполя
11 из 14

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

Жители Левобережного района Мариуполя готовят еду на костре возле подъезда дома
12 из 14

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

Военные медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя
13 из 14

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Жители Мариуполя идут по городу.

Жители Мариуполя идут по улице города. На втором плане: сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы у разрушенных домов
14 из 14

Жители Мариуполя идут по городу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Мариуполь живет в ожидании полного освобождения, чтобы вернуться к нормальной жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 14

За последние сутки из города эвакуировали более 400 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 14

Всего же за период с 5 марта в Безыменное переправили 15 755 человек.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 14

На сегодняшний день жилой массив очищен от боевиков.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 14

Боец во время зачистки жилого сектора в Левобережном районе Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Армия Донецкой народной республики ликвидирует отдельные группы радикалов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Силы ДНР освободили порт Мариуполя.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Сопротивление сосредоточено в промзоне.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 14

Главными точками напряжения остаются заводы "Азовсталь" и "Азовмаш".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 14

Перед военными стоит задача полностью блокировать промышленную зону и уничтожить вооружение.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 14

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Главной целью операции военное ведомство назвало освобождение Донбасса.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Медики НМ ДНР обрабатывают раны жительнице Левобережного района Мариуполя.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Жители Мариуполя идут по городу.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни.
Минобороны России призвало Киев приказать засевшим на "Азовстали" сдаться. По данным ведомства, военные на этом комбинате, осознавая безысходность, готовы сдаться, но нужна команда из Киева, иначе их ждет военный трибунал с приговором.
С 14.00 мск вторника в очередной раз был открыт гумкоридор с "Азовстали" в Мариуполе для вывода украинских военных и боевиков нацформирований, готовых сложить оружие, а также для эвакуации мирных граждан, которые, по заявлениям Киева, якобы там находятся. Однако по состоянию на 22:00 мск 19 апреля 2022 года этим коридором никто не воспользовался. Мирным гражданам на "Азовстали" не дают возможности эвакуироваться, так как боевики используют их в качестве живого щита.
Машина военнослужащих ДНР вывозит беженцев из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
12:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Участники боевых действий на Украине проникают в Россию под видом беженцев
Представитель силового ведомства ДНР сообщил РИА Новости во вторник, что подразделения Донецкой народной республики вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовсталь".
Киев обманывает свой народ, убеждая в якобы отсутствии возможности эвакуации военных из Мариуполя, а в настоящее время с "Азовстали", сообщили также в Минобороны РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пятеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и добровольно покинули комбинат Азовсталь
10:01Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пять украинских военных сложили оружие и вышли с "Азовстали"
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСШАВиктория НуландМариупольНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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