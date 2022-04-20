https://ria.ru/20220420/mariupol-1784566263.html

Нуланд считает, что НАТО может участвовать в эвакуации из Мариуполя

Нуланд считает, что НАТО может участвовать в эвакуации из Мариуполя - РИА Новости, 20.04.2022

Нуланд считает, что НАТО может участвовать в эвакуации из Мариуполя

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что "союзники по НАТО" могут участвовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:44

2022-04-20T18:44

2022-04-20T19:31

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд считает, что "союзники по НАТО" могут участвовать в эвакуации мирных жителей из Мариуполя, если позволит Россия, сообщает американский телеканал CNN.Как утверждает представитель госдепа, "остается надежда", что Россия "позволит" безопасно эвакуировать мирных жителей и раненых военных из Мариуполя. В таком случае в эвакуации будут участвовать "союзники по НАТО". Тем не менее, Нуланд заявляет, что эта договоренность ранее уже "несколько раз распадалась", и теперь именно Россия должна обеспечить безопасную эвакуацию граждан.Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, неоднократно предлагали боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам, остающимся на предприятии "Азовсталь" в Мариуполе, прекратить боевые действия и сложить оружие в обмен на сохранение жизни.Минобороны России призвало Киев приказать засевшим на "Азовстали" сдаться. По данным ведомства, военные на этом комбинате, осознавая безысходность, готовы сдаться, но нужна команда из Киева, иначе их ждет военный трибунал с приговором.С 14.00 мск вторника в очередной раз был открыт гумкоридор с "Азовстали" в Мариуполе для вывода украинских военных и боевиков нацформирований, готовых сложить оружие, а также для эвакуации мирных граждан, которые, по заявлениям Киева, якобы там находятся. Однако по состоянию на 22:00 мск 19 апреля 2022 года этим коридором никто не воспользовался. Мирным гражданам на "Азовстали" не дают возможности эвакуироваться, так как боевики используют их в качестве живого щита.Представитель силового ведомства ДНР сообщил РИА Новости во вторник, что подразделения Донецкой народной республики вывели в безопасное место 120 жителей Мариуполя, которые укрывались в подвалах в районе проходной "Азовсталь". Киев обманывает свой народ, убеждая в якобы отсутствии возможности эвакуации военных из Мариуполя, а в настоящее время с "Азовстали", сообщили также в Минобороны РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220420/ukraina-1784465371.html

https://ria.ru/20220420/azovstal-1784422879.html

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Кирилл Волков

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