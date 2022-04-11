https://ria.ru/20220411/mariupol-1782881429.html

Мариуполь: освобожденные районы и их жители

Мариуполь: освобожденные районы и их жители - РИА Новости, 11.04.2022

Мариуполь: освобожденные районы и их жители

Операция по освобождению Мариуполя вступила в заключительную фазу, жилые кварталы фактически очищены от боевиков. Обстановка в городе — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.04.2022

2022-04-11T19:02

2022-04-11T19:02

2022-04-11T19:02

фото

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

мчс днр

ситуация в днр и лнр

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Операция по освобождению Мариуполя вступила в заключительную фазу, жилые кварталы фактически очищены от боевиков. Обстановка в городе — в фотоленте Ria.ru.

мариуполь

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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