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Светлана Малькова заявила в прокуратуру на родителей экс-супруга - РИА Новости, 20.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220420/malkova-1784529382.html
Светлана Малькова заявила в прокуратуру на родителей экс-супруга
Светлана Малькова заявила в прокуратуру на родителей экс-супруга - РИА Новости, 20.04.2022
Светлана Малькова заявила в прокуратуру на родителей экс-супруга
Светлана Малькова в социальных сетях призналась, что подала заявление в прокуратуру на родителей экс-супруга Романа. Взяв выписки из банка по доверенности с... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:36
2022-04-20T16:36
шоубиз
знаменитости
анастасия макеева
шоу-бизнес
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Светлана Малькова в социальных сетях призналась, что подала заявление в прокуратуру на родителей экс-супруга Романа. Взяв выписки из банка по доверенности с 2017 года, свекровь подсчитала сумму, которую получила Малькова от "добрых людей" и за уроки рисования.Она отметила, что на подобный подсчет свекровь возможно решилась по наущению нынешней супруги Романа Анастасии Макеевой. Именно актриса, по словам Светланы, обнародовала банковские данные.По словам Светланы, дальше этим расследованием займется служба безопасности банка и прокуратура.У бывших супругов Мальковых четверо общих детей. Старший сын Андрей решил жить с отцом и мачехой – Анастасией Макеевой.
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знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес
16:36 20.04.2022
 
Светлана Малькова заявила в прокуратуру на родителей экс-супруга

Светлана Малькова заявила в прокуратуру на родителей экс-супруга Романа

© Фото : @svetamalkova/InstagramСветлана Малькова
Светлана Малькова - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© Фото : @svetamalkova/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Светлана Малькова в социальных сетях призналась, что подала заявление в прокуратуру на родителей экс-супруга Романа. Взяв выписки из банка по доверенности с 2017 года, свекровь подсчитала сумму, которую получила Малькова от "добрых людей" и за уроки рисования.

"Взяв мои выписки со счета за год, свекровь провела подсчет: сколько мне переводили добрые люди денег (ведь ее сын бросил детей и не платил даже алименты). Кстати, и алименты мы выбивали буквально всем миром. Деньги мне переводили и за мои онлайн-уроки рисования…", – написала Малькова.

Она отметила, что на подобный подсчет свекровь возможно решилась по наущению нынешней супруги Романа Анастасии Макеевой. Именно актриса, по словам Светланы, обнародовала банковские данные.

"Анастасия Макеева обнародовала все мои транзакции и даже дала телевизионное интервью, чтобы весь мир узнал о невероятных доходах многодетной матери. И даже добавила еще нули (для убедительности)", – написала художница.

По словам Светланы, дальше этим расследованием займется служба безопасности банка и прокуратура.
У бывших супругов Мальковых четверо общих детей. Старший сын Андрей решил жить с отцом и мачехой – Анастасией Макеевой.
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