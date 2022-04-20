https://ria.ru/20220420/malkova-1784529382.html
Светлана Малькова заявила в прокуратуру на родителей экс-супруга
Светлана Малькова заявила в прокуратуру на родителей экс-супруга - РИА Новости, 20.04.2022
Светлана Малькова заявила в прокуратуру на родителей экс-супруга
Светлана Малькова в социальных сетях призналась, что подала заявление в прокуратуру на родителей экс-супруга Романа. Взяв выписки из банка по доверенности с... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:36
2022-04-20T16:36
2022-04-20T16:36
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Светлана Малькова в социальных сетях призналась, что подала заявление в прокуратуру на родителей экс-супруга Романа. Взяв выписки из банка по доверенности с 2017 года, свекровь подсчитала сумму, которую получила Малькова от "добрых людей" и за уроки рисования.Она отметила, что на подобный подсчет свекровь возможно решилась по наущению нынешней супруги Романа Анастасии Макеевой. Именно актриса, по словам Светланы, обнародовала банковские данные.По словам Светланы, дальше этим расследованием займется служба безопасности банка и прокуратура.У бывших супругов Мальковых четверо общих детей. Старший сын Андрей решил жить с отцом и мачехой – Анастасией Макеевой.
https://ria.ru/20220214/uspenskaya-1772760102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес
Светлана Малькова заявила в прокуратуру на родителей экс-супруга
Светлана Малькова заявила в прокуратуру на родителей экс-супруга Романа
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Светлана Малькова в социальных сетях призналась, что подала заявление в прокуратуру на родителей экс-супруга Романа. Взяв выписки из банка по доверенности с 2017 года, свекровь подсчитала сумму, которую получила Малькова от "добрых людей" и за уроки рисования.
"Взяв мои выписки со счета за год, свекровь провела подсчет: сколько мне переводили добрые люди денег (ведь ее сын бросил детей и не платил даже алименты). Кстати, и алименты мы выбивали буквально всем миром. Деньги мне переводили и за мои онлайн-уроки рисования…", – написала Малькова.
Она отметила, что на подобный подсчет свекровь возможно решилась по наущению нынешней супруги Романа Анастасии Макеевой. Именно актриса, по словам Светланы, обнародовала банковские данные.
"Анастасия Макеева обнародовала все мои транзакции и даже дала телевизионное интервью, чтобы весь мир узнал о невероятных доходах многодетной матери. И даже добавила еще нули (для убедительности)", – написала художница.
По словам Светланы, дальше этим расследованием займется служба безопасности банка и прокуратура.
У бывших супругов Мальковых четверо общих детей. Старший сын Андрей решил
жить с отцом и мачехой – Анастасией Макеевой.