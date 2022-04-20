https://ria.ru/20220420/malkova-1784529382.html

Светлана Малькова заявила в прокуратуру на родителей экс-супруга

Светлана Малькова заявила в прокуратуру на родителей экс-супруга - РИА Новости, 20.04.2022

Светлана Малькова заявила в прокуратуру на родителей экс-супруга

Светлана Малькова в социальных сетях призналась, что подала заявление в прокуратуру на родителей экс-супруга Романа. Взяв выписки из банка по доверенности с... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:36

2022-04-20T16:36

2022-04-20T16:36

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Светлана Малькова в социальных сетях призналась, что подала заявление в прокуратуру на родителей экс-супруга Романа. Взяв выписки из банка по доверенности с 2017 года, свекровь подсчитала сумму, которую получила Малькова от "добрых людей" и за уроки рисования.Она отметила, что на подобный подсчет свекровь возможно решилась по наущению нынешней супруги Романа Анастасии Макеевой. Именно актриса, по словам Светланы, обнародовала банковские данные.По словам Светланы, дальше этим расследованием займется служба безопасности банка и прокуратура.У бывших супругов Мальковых четверо общих детей. Старший сын Андрей решил жить с отцом и мачехой – Анастасией Макеевой.

https://ria.ru/20220214/uspenskaya-1772760102.html

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Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анастасия макеева, шоу-бизнес