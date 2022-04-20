15:21 20.04.2022 (обновлено: 16:25 20.04.2022)
В Молдавии будут наказывать за ношение георгиевской ленточки в День Победы
Полиция Молдавии будет наказывать за ношение георгиевской ленточки в День Победы
Георгиевская ленточка. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 апр — РИА Новости. В Молдавии будут наказывать за ношение георгиевской ленточки и других запрещенных символов как в День Победы, так и в любое другое время, заявил на брифинге начальник генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцяну.
"Граждане должны соблюдать закон, он един для всех. Полиция будет реагировать на любое нарушение со стороны любого гражданина во всех ситуациях", — сказал он.
С сегодняшнего дня в республике вступил в силу закон, запрещающий ношение, распространение, изготовление георгиевской ленточки, а также букв "V" и "Z" — символов поддержки российской спецоперации на Украине. За нарушение физическим лицам грозит штраф от 245 до 490 долларов, чиновникам — от 490 до 980 долларов, юридическим лицам — от 490 до 1630 долларов.
Георгиевская лента из трех черных и двух оранжевых полос — составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала одним из символов Дня Победы. Весной 2014-го, в начале вооруженного конфликта на Украине, ее использовали добровольцы, воевавшие на стороне Донецкой и Луганской народных республик.
На этой неделе георгиевскую ленточку официально запретили в Литве, а осенью прошлого года аналогичный закон приняли в Латвии. В Эстонии полиция заявила, что с 26 апреля по 10 мая будет пресекать публичные собрания с использованием георгиевских ленточек и другой российской и советской символики. На Украине ленточка запрещена с 2017 года.
Как отмечала официальный представитель российского МИД Мария Захарова, запрет георгиевской ленточки выставляет в неприглядном свете сами страны, а не символ Победы. По ее словам, эти символы живут вне рамок идеологии или узкокорыстной концепции политиков, а выражают идеи, страдания одних ради жизни и блага других, поэтому их запрет — самое бессмысленное, что можно сделать в политике.