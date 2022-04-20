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МИД назвал высказывания Санду о георгиевской ленте недопустимыми - РИА Новости, 20.04.2022
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МИД назвал высказывания Санду о георгиевской ленте недопустимыми
МИД назвал высказывания Санду о георгиевской ленте недопустимыми - РИА Новости, 20.04.2022
МИД назвал высказывания Санду о георгиевской ленте недопустимыми
Высказывания президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленточке недопустимы, как и само решение Кишинева запретить этот символ, заявила официальный... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T18:10
2022-04-20T18:28
георгиевская ленточка
в мире
молдавия
россия
великая отечественная война (1941-1945)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
майя санду
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Высказывания президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленточке недопустимы, как и само решение Кишинева запретить этот символ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Есть вещи, которые нельзя предавать, это же предательство, натуральное, настоящее", - сказала Захарова на брифинге. "Подобные решения... вызывают возмущение и едва ли соответствуют заявлениям молдавского руководства о приверженности нейтральному статусу республики", - добавила она."В очередной раз мы призываем Кишинев отказаться от конфронтационной риторики, наносящей ущерб российско-молдавскому сотрудничеству, или мы будем отвечать. Эти ответы будут болезненными", - сказала представитель МИД. "Это не наш выбор, и такая риторика нами не поддерживается", - подчеркнула Захарова.Оценивая заявление Санду, что место таких символов, как георгиевская ленточка, "в мусорном ведре истории", Захарова заявила, что допускающий такие слова человек "сам отправится на эти свалки истории". "Это недопустимо, это оскорбление памяти героев… И не отдельным политикам стран сегодняшних перечеркивать их подвиг", - резюмировала она.В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
https://ria.ru/20220420/pushkov-1784402781.html
https://ria.ru/20220419/moldaviya-1784288878.html
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георгиевская ленточка, в мире, молдавия, россия, великая отечественная война (1941-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, майя санду
18:10 20.04.2022 (обновлено: 18:28 20.04.2022)
 
МИД назвал высказывания Санду о георгиевской ленте недопустимыми

Захарова назвала высказывания Санду о георгиевской ленте недопустимыми

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВолонтеры раздают георгиевские ленточки в сквере имени маршала Жукова в Краснодаре
Волонтеры раздают георгиевские ленточки в сквере имени маршала Жукова в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтеры раздают георгиевские ленточки в сквере имени маршала Жукова в Краснодаре . Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Высказывания президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленточке недопустимы, как и само решение Кишинева запретить этот символ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Есть вещи, которые нельзя предавать, это же предательство, натуральное, настоящее", - сказала Захарова на брифинге. "Подобные решения... вызывают возмущение и едва ли соответствуют заявлениям молдавского руководства о приверженности нейтральному статусу республики", - добавила она.
Cенатор Российской Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
03:40
Пушков предостерег Санду от попадания Молдавии в "мусорное ведро истории"
"В очередной раз мы призываем Кишинев отказаться от конфронтационной риторики, наносящей ущерб российско-молдавскому сотрудничеству, или мы будем отвечать. Эти ответы будут болезненными", - сказала представитель МИД. "Это не наш выбор, и такая риторика нами не поддерживается", - подчеркнула Захарова.
Оценивая заявление Санду, что место таких символов, как георгиевская ленточка, "в мусорном ведре истории", Захарова заявила, что допускающий такие слова человек "сам отправится на эти свалки истории". "Это недопустимо, это оскорбление памяти героев… И не отдельным политикам стран сегодняшних перечеркивать их подвиг", - резюмировала она.
В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
Вчера, 13:26
Додон: властям Молдавии проще бороться с символами Победы, чем с бедностью
 
Георгиевская ленточкаВ миреМолдавияРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваМайя Санду
 
 
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