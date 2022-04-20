https://ria.ru/20220420/lenta-1784559093.html

МИД назвал высказывания Санду о георгиевской ленте недопустимыми

МИД назвал высказывания Санду о георгиевской ленте недопустимыми - РИА Новости, 20.04.2022

МИД назвал высказывания Санду о георгиевской ленте недопустимыми

Высказывания президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленточке недопустимы, как и само решение Кишинева запретить этот символ, заявила официальный... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T18:10

2022-04-20T18:10

2022-04-20T18:28

георгиевская ленточка

в мире

молдавия

россия

великая отечественная война (1941-1945)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1b/1730144005_0:85:3072:1812_1920x0_80_0_0_cc615f64b018aa7f58a1d76bb7c82c7d.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Высказывания президента Молдавии Майи Санду о георгиевской ленточке недопустимы, как и само решение Кишинева запретить этот символ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Есть вещи, которые нельзя предавать, это же предательство, натуральное, настоящее", - сказала Захарова на брифинге. "Подобные решения... вызывают возмущение и едва ли соответствуют заявлениям молдавского руководства о приверженности нейтральному статусу республики", - добавила она."В очередной раз мы призываем Кишинев отказаться от конфронтационной риторики, наносящей ущерб российско-молдавскому сотрудничеству, или мы будем отвечать. Эти ответы будут болезненными", - сказала представитель МИД. "Это не наш выбор, и такая риторика нами не поддерживается", - подчеркнула Захарова.Оценивая заявление Санду, что место таких символов, как георгиевская ленточка, "в мусорном ведре истории", Захарова заявила, что допускающий такие слова человек "сам отправится на эти свалки истории". "Это недопустимо, это оскорбление памяти героев… И не отдельным политикам стран сегодняшних перечеркивать их подвиг", - резюмировала она.В Молдавии с 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220420/pushkov-1784402781.html

https://ria.ru/20220419/moldaviya-1784288878.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

георгиевская ленточка, в мире, молдавия, россия, великая отечественная война (1941-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, майя санду