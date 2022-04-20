https://ria.ru/20220420/lavrov-1784519280.html
Лавров 22 апреля проведет переговоры с главой МИД Казахстана
Лавров 22 апреля проведет переговоры с главой МИД Казахстана - РИА Новости, 20.04.2022
Лавров 22 апреля проведет переговоры с главой МИД Казахстана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 апреля в Москве проведет переговоры с главой МИД Казахстана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:00
2022-04-20T16:00
2022-04-20T16:29
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
казахстан
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 апреля в Москве проведет переговоры с главой МИД Казахстана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Министры сверят оценки имеющихся рисков регионально-глобальной безопасности, обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она добавила, что в контексте приближающегося юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном будет подписан план торжественных мероприятий, министры также посетят выставку архивных материалов, посвященных этим событиям.
https://ria.ru/20220417/kazakhstan-1783784191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, казахстан
16:00 20.04.2022 (обновлено: 16:29 20.04.2022)
Лавров 22 апреля проведет переговоры с главой МИД Казахстана
Лавров 22 апреля в Москве проведет переговоры с главой МИД Казахстана