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Лавров 22 апреля проведет переговоры с главой МИД Казахстана - РИА Новости, 20.04.2022
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Лавров 22 апреля проведет переговоры с главой МИД Казахстана
Лавров 22 апреля проведет переговоры с главой МИД Казахстана - РИА Новости, 20.04.2022
Лавров 22 апреля проведет переговоры с главой МИД Казахстана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 апреля в Москве проведет переговоры с главой МИД Казахстана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T16:00
2022-04-20T16:29
в мире
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
казахстан
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 апреля в Москве проведет переговоры с главой МИД Казахстана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Министры сверят оценки имеющихся рисков регионально-глобальной безопасности, обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она добавила, что в контексте приближающегося юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном будет подписан план торжественных мероприятий, министры также посетят выставку архивных материалов, посвященных этим событиям.
https://ria.ru/20220417/kazakhstan-1783784191.html
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в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, казахстан
16:00 20.04.2022 (обновлено: 16:29 20.04.2022)
 
Лавров 22 апреля проведет переговоры с главой МИД Казахстана

Лавров 22 апреля в Москве проведет переговоры с главой МИД Казахстана

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 апреля в Москве проведет переговоры с главой МИД Казахстана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Министры сверят оценки имеющихся рисков регионально-глобальной безопасности, обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - сказала Захарова на брифинге в среду.
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17 апреля, 08:00
Завис между Западом и Москвой. Чью сторону займет Казахстан
Она добавила, что в контексте приближающегося юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном будет подписан план торжественных мероприятий, министры также посетят выставку архивных материалов, посвященных этим событиям.
 
В миреСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияКазахстан
 
 
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