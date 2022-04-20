https://ria.ru/20220420/lavrov-1784519280.html

Лавров 22 апреля проведет переговоры с главой МИД Казахстана

Лавров 22 апреля проведет переговоры с главой МИД Казахстана - РИА Новости, 20.04.2022

Лавров 22 апреля проведет переговоры с главой МИД Казахстана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 апреля в Москве проведет переговоры с главой МИД Казахстана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T16:00

2022-04-20T16:00

2022-04-20T16:29

в мире

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

казахстан

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 апреля в Москве проведет переговоры с главой МИД Казахстана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Министры сверят оценки имеющихся рисков регионально-глобальной безопасности, обменяются мнениями по актуальным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Украины", - сказала Захарова на брифинге в среду.Она добавила, что в контексте приближающегося юбилея установления дипломатических отношений между Россией и Казахстаном будет подписан план торжественных мероприятий, министры также посетят выставку архивных материалов, посвященных этим событиям.

https://ria.ru/20220417/kazakhstan-1783784191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, казахстан