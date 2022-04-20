Рейтинг@Mail.ru
Психиатр рассказал о проблемах после COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220420/kovid-1784409499.html
Психиатр рассказал о проблемах после COVID-19
Психиатр рассказал о проблемах после COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2022
Психиатр рассказал о проблемах после COVID-19
Психологические проблемы после коронавируса могут проявиться даже через несколько месяцев после выздоровления, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T07:55
2022-04-20T11:04
распространение коронавируса
общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772690211_0:214:3261:2048_1920x0_80_0_0_c8c74569efdf4c9c6c5f8a795a6fbd4e.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Психологические проблемы после коронавируса могут проявиться даже через несколько месяцев после выздоровления, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.По словам психиатра, многие инфекционные заболевания могут иметь отложенные последствия, которые могут проявиться даже спустя несколько лет.Он уточнил, что такие проявления наиболее характерны для тех пациентов, кто проходил лечение в стационаре, то есть болел в более тяжелой форме, однако и после легко перенесенного заболевания подобные последствия не так уж редки."Здесь крайне важно внимательно отнестись к своему здоровью, в том числе психическому, даже если после перенесенного заболевания вы не почувствовали никаких симптомов и изменений, они могут проявиться позже различными расстройствами и психологическим дискомфортом. Поэтому даже спустя несколько месяцев после заболевания нужно внимательно следить за своим здоровьем, в том числе психическим, а лучше все-таки проконсультироваться со специалистом. Например, посетив один из павильонов "Здоровая Москва", - добавил Костюк.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220420/kovid-1784409144.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772690211_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_a710eefb5035fa576f26c5e617c7d7bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:55 20.04.2022 (обновлено: 11:04 20.04.2022)
 
Психиатр рассказал о проблемах после COVID-19

Главный психиатр Москвы Костюк рассказал о проблемах после COVID-19

© AP Photo / Czarek SokolowskiМедицинский работник в ковид-отделении больницы
Медицинский работник в ковид-отделении больницы - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Медицинский работник в ковид-отделении больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Психологические проблемы после коронавируса могут проявиться даже через несколько месяцев после выздоровления, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
По словам психиатра, многие инфекционные заболевания могут иметь отложенные последствия, которые могут проявиться даже спустя несколько лет.
"Специалистами отмечается, что ковид не является исключением, и перенесенная болезнь может иметь в том числе и отложенные последствия для психического здоровья человека. Есть некоторая часть пациентов, которые, переболев коронавирусом, только через некоторое время, иногда несколько месяцев, начали наблюдать у себя излишнюю тревожность, признаки расстройства личности, непроходящее состояние стресса, депрессивное расстройство, нарушения сна, снижение трудоспособности, ухудшение памяти и так далее", — рассказал Костюк.
Он уточнил, что такие проявления наиболее характерны для тех пациентов, кто проходил лечение в стационаре, то есть болел в более тяжелой форме, однако и после легко перенесенного заболевания подобные последствия не так уж редки.
"Здесь крайне важно внимательно отнестись к своему здоровью, в том числе психическому, даже если после перенесенного заболевания вы не почувствовали никаких симптомов и изменений, они могут проявиться позже различными расстройствами и психологическим дискомфортом. Поэтому даже спустя несколько месяцев после заболевания нужно внимательно следить за своим здоровьем, в том числе психическим, а лучше все-таки проконсультироваться со специалистом. Например, посетив один из павильонов "Здоровая Москва", - добавил Костюк.
Читайте полный текст интервью >>>
Медицинский работник изучает рентгеновский снимок органов грудной клетки - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
07:44Распространение коронавируса
Психиатр рассказал о жалобах пациентов после восстановления от COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала