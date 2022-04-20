https://ria.ru/20220420/kovid-1784409499.html

Психиатр рассказал о проблемах после COVID-19

Психиатр рассказал о проблемах после COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2022

Психиатр рассказал о проблемах после COVID-19

Психологические проблемы после коронавируса могут проявиться даже через несколько месяцев после выздоровления, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T07:55

2022-04-20T07:55

2022-04-20T11:04

распространение коронавируса

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Психологические проблемы после коронавируса могут проявиться даже через несколько месяцев после выздоровления, сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.По словам психиатра, многие инфекционные заболевания могут иметь отложенные последствия, которые могут проявиться даже спустя несколько лет.Он уточнил, что такие проявления наиболее характерны для тех пациентов, кто проходил лечение в стационаре, то есть болел в более тяжелой форме, однако и после легко перенесенного заболевания подобные последствия не так уж редки."Здесь крайне важно внимательно отнестись к своему здоровью, в том числе психическому, даже если после перенесенного заболевания вы не почувствовали никаких симптомов и изменений, они могут проявиться позже различными расстройствами и психологическим дискомфортом. Поэтому даже спустя несколько месяцев после заболевания нужно внимательно следить за своим здоровьем, в том числе психическим, а лучше все-таки проконсультироваться со специалистом. Например, посетив один из павильонов "Здоровая Москва", - добавил Костюк.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220420/kovid-1784409144.html

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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии