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Психиатр рассказал о жалобах пациентов после восстановления от COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2022
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Психиатр рассказал о жалобах пациентов после восстановления от COVID-19
Психиатр рассказал о жалобах пациентов после восстановления от COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2022
Психиатр рассказал о жалобах пациентов после восстановления от COVID-19
Последствия коронавируса беспокоят некоторых и после восстановления, пациенты жалуются на резкое снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности... РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T07:44
2022-04-20T11:04
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Последствия коронавируса беспокоят некоторых и после восстановления, пациенты жалуются на резкое снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности мышления, характеризуя это состояние как "ковидный туман", сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.Он отметил, что продолжается это состояние гораздо дольше и в более тяжелой форме, чем даже после тяжелых вирусных инфекций с высокой температурой или после пневмонии.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, москва
07:44 20.04.2022 (обновлено: 11:04 20.04.2022)
 
Психиатр рассказал о жалобах пациентов после восстановления от COVID-19

Главный психиатр Москвы Костюк: переболевшие COVID-19 жалуются на "ковидный туман"

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник изучает рентгеновский снимок органов грудной клетки
Медицинский работник изучает рентгеновский снимок органов грудной клетки - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Медицинский работник изучает рентгеновский снимок органов грудной клетки. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Последствия коронавируса беспокоят некоторых и после восстановления, пациенты жалуются на резкое снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности мышления, характеризуя это состояние как "ковидный туман", сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
"Даже в тех случаях, когда коронавирусная инфекция была побеждена, полное восстановление нормального самочувствия проходило с трудом, а в некоторых случаях последствия беспокоили и после восстановления. Пациенты жаловались на резкое снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности мышления. Они характеризовали это состояние как "ковидный туман", - рассказал Костюк.
Он отметил, что продолжается это состояние гораздо дольше и в более тяжелой форме, чем даже после тяжелых вирусных инфекций с высокой температурой или после пневмонии.
Читайте полный текст интервью >>>
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
06:56Распространение коронавируса
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