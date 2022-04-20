https://ria.ru/20220420/kovid-1784409144.html

Психиатр рассказал о жалобах пациентов после восстановления от COVID-19

Психиатр рассказал о жалобах пациентов после восстановления от COVID-19 - РИА Новости, 20.04.2022

Психиатр рассказал о жалобах пациентов после восстановления от COVID-19

Последствия коронавируса беспокоят некоторых и после восстановления, пациенты жалуются на резкое снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности... РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T07:44

2022-04-20T07:44

2022-04-20T11:04

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Последствия коронавируса беспокоят некоторых и после восстановления, пациенты жалуются на резкое снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности мышления, характеризуя это состояние как "ковидный туман", сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.Он отметил, что продолжается это состояние гораздо дольше и в более тяжелой форме, чем даже после тяжелых вирусных инфекций с высокой температурой или после пневмонии.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220420/covid-19-1784407261.html

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