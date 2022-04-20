07:44 20.04.2022 (обновлено: 11:04 20.04.2022)
Психиатр рассказал о жалобах пациентов после восстановления от COVID-19
Главный психиатр Москвы Костюк: переболевшие COVID-19 жалуются на "ковидный туман"
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинский работник изучает рентгеновский снимок органов грудной клетки
Медицинский работник изучает рентгеновский снимок органов грудной клетки. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Последствия коронавируса беспокоят некоторых и после восстановления, пациенты жалуются на резкое снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности мышления, характеризуя это состояние как "ковидный туман", сообщил в интервью РИА Новости главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.
"Даже в тех случаях, когда коронавирусная инфекция была побеждена, полное восстановление нормального самочувствия проходило с трудом, а в некоторых случаях последствия беспокоили и после восстановления. Пациенты жаловались на резкое снижение работоспособности, ухудшение памяти и ясности мышления. Они характеризовали это состояние как "ковидный туман", - рассказал Костюк.
Он отметил, что продолжается это состояние гораздо дольше и в более тяжелой форме, чем даже после тяжелых вирусных инфекций с высокой температурой или после пневмонии.