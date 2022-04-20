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Российские военные доставили гумпомощь ветеранам в Мелитополе

Российские военные доставили гумпомощь ветеранам в Мелитополе - РИА Новости, 20.04.2022

Российские военные доставили гумпомощь ветеранам в Мелитополе

Российские военные в городе Мелитополе Запорожской области доставили адресную гуманитарную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе 100-летнему РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T13:23

2022-04-20T13:23

2022-04-20T13:23

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мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости. Российские военные в городе Мелитополе Запорожской области доставили адресную гуманитарную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, в том числе 100-летнему Михаилу Сукачу, передает корреспондент РИА Новости.Михаил Григорьевич служил пулеметчиком в составе 246-го Краснознаменного гвардейского стрелкового полка, освобождал Днепропетровск и Кривой Рог. Был тяжело ранен, после лечения в госпиталях комиссован. Долгожданную победу встретил после лечения на родине в Херсонской области. Награжден советскими орденами Красной Звезды и Отечественной войны, а также украинским орденом "За мужество".Еще один ветеран Великой Отечественной Тамара Ивановна поблагодарила за гуманитарную помощь и попросила защищать русскоязычное население. "Большое вам спасибо. Молодцы, не забываете. Защищайте нас", - сказала она, отметив, что через два дня ей исполнится 90 лет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации.

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мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, днепропетровск, сергей лавров, украина, мелитополь