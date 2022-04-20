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В Южной Осетии ждут поддержки России для проведения референдума - РИА Новости, 20.04.2022
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В Южной Осетии ждут поддержки России для проведения референдума
В Южной Осетии ждут поддержки России для проведения референдума - РИА Новости, 20.04.2022
В Южной Осетии ждут поддержки России для проведения референдума
Решение о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав РФ нельзя принимать в одностороннем порядке, сначала нужно заручиться поддержкой России, что РИА Новости, 20.04.2022
2022-04-20T08:19
2022-04-20T10:20
южная осетия
в мире
алан гаглоев
россия
выборы в южной осетии — 2022
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ЦХИНВАЛ, 20 апр – РИА Новости. Решение о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав РФ нельзя принимать в одностороннем порядке, сначала нужно заручиться поддержкой России, что она готова взять на себя эту ответственность, заявил кандидат в президенты Южной Осетии, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в интервью РИА Новости в преддверии второго тура выборов главы республики.Второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля. По итогам первого тура Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5%. Ранее Бибилов предложил провести референдум по вхождению Южной Осетии в состав РФ.По словам Гаглоева, "есть стремление нашего народа к воссоединению с северными братьями в составе России". Он напомнил, что "Верховный совет Южной Осетии в сентябре 1991 года и граждане на референдуме в январе 1992 проголосовали за воссоединение с Россией". Явка тогда была 96,9%, за проголосовало 99,89%."С точки зрения международного права референдум был проведен безупречно. Грузия не была тогда членом ООН, международно признанной страной. На основании этих документов Россия признала нашу независимость, и они имеют достаточную юридическую силу и для воссоединения", - сказал кандидат в президенты.Он сообщил, что "если нужен еще один референдум — его проведет любой избранный президент, потому что такова воля нашего народа"."Но столь важное решение, по моему убеждению, не принимается в одностороннем порядке. И главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. Необходимо провести предварительную работу, достичь определенных договоренностей. Каждый шаг необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию", - отметил он.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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южная осетия, в мире, алан гаглоев, россия, выборы в южной осетии — 2022
08:19 20.04.2022 (обновлено: 10:20 20.04.2022)
 
В Южной Осетии ждут поддержки России для проведения референдума

Кандидат в президенты Южной Осетии Гаглоев: для референдума нужна поддержка России

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкКандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев во время пресс-подхода на избирательном участке №23 в Цхинвале
Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев во время пресс-подхода на избирательном участке №23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев во время пресс-подхода на избирательном участке №23 в Цхинвале
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ЦХИНВАЛ, 20 апр – РИА Новости. Решение о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав РФ нельзя принимать в одностороннем порядке, сначала нужно заручиться поддержкой России, что она готова взять на себя эту ответственность, заявил кандидат в президенты Южной Осетии, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в интервью РИА Новости в преддверии второго тура выборов главы республики.
Второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля. По итогам первого тура Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5%. Ранее Бибилов предложил провести референдум по вхождению Южной Осетии в состав РФ.
По словам Гаглоева, "есть стремление нашего народа к воссоединению с северными братьями в составе России". Он напомнил, что "Верховный совет Южной Осетии в сентябре 1991 года и граждане на референдуме в январе 1992 проголосовали за воссоединение с Россией". Явка тогда была 96,9%, за проголосовало 99,89%.
"С точки зрения международного права референдум был проведен безупречно. Грузия не была тогда членом ООН, международно признанной страной. На основании этих документов Россия признала нашу независимость, и они имеют достаточную юридическую силу и для воссоединения", - сказал кандидат в президенты.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 11.04.2022
11 апреля, 10:25
Выборы в Южной Осетии прошли демократично, заявил наблюдатель от Совфеда
Он сообщил, что "если нужен еще один референдум — его проведет любой избранный президент, потому что такова воля нашего народа".
"Но столь важное решение, по моему убеждению, не принимается в одностороннем порядке. И главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. Необходимо провести предварительную работу, достичь определенных договоренностей. Каждый шаг необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию", - отметил он.
Читайте полный текст интервью >>>
 
Южная ОсетияВ миреАлан ГаглоевРоссияВыборы в Южной Осетии — 2022
 
 
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