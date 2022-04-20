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В Южной Осетии ждут поддержки России для проведения референдума

В Южной Осетии ждут поддержки России для проведения референдума - РИА Новости, 20.04.2022

В Южной Осетии ждут поддержки России для проведения референдума

Решение о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав РФ нельзя принимать в одностороннем порядке, сначала нужно заручиться поддержкой России, что РИА Новости, 20.04.2022

2022-04-20T08:19

2022-04-20T08:19

2022-04-20T10:20

южная осетия

в мире

алан гаглоев

россия

выборы в южной осетии — 2022

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ЦХИНВАЛ, 20 апр – РИА Новости. Решение о проведении референдума по вхождению Южной Осетии в состав РФ нельзя принимать в одностороннем порядке, сначала нужно заручиться поддержкой России, что она готова взять на себя эту ответственность, заявил кандидат в президенты Южной Осетии, лидер партии "Ныхас" Алан Гаглоев в интервью РИА Новости в преддверии второго тура выборов главы республики.Второй тур президентских выборов в Южной Осетии состоится 28 апреля. По итогам первого тура Гаглоев обогнал действующего президента Анатолия Бибилова на 3,5%. Ранее Бибилов предложил провести референдум по вхождению Южной Осетии в состав РФ.По словам Гаглоева, "есть стремление нашего народа к воссоединению с северными братьями в составе России". Он напомнил, что "Верховный совет Южной Осетии в сентябре 1991 года и граждане на референдуме в январе 1992 проголосовали за воссоединение с Россией". Явка тогда была 96,9%, за проголосовало 99,89%."С точки зрения международного права референдум был проведен безупречно. Грузия не была тогда членом ООН, международно признанной страной. На основании этих документов Россия признала нашу независимость, и они имеют достаточную юридическую силу и для воссоединения", - сказал кандидат в президенты.Он сообщил, что "если нужен еще один референдум — его проведет любой избранный президент, потому что такова воля нашего народа"."Но столь важное решение, по моему убеждению, не принимается в одностороннем порядке. И главным фактором здесь является готовность Российской Федерации взять на себя такую ответственность. Необходимо провести предварительную работу, достичь определенных договоренностей. Каждый шаг необходимо сверять с позицией стратегического партнера, чтобы не осложнять и так непростую геополитическую ситуацию", - отметил он.Читайте полный текст интервью >>>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

южная осетия, в мире, алан гаглоев, россия, выборы в южной осетии — 2022